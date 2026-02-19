English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad Tax Scam: రెస్టారెంట్‌ల బిల్లుల మాయాజాలం.. రూ.70,000 కోట్ల పన్ను ఎగవేత..

Hyderabad Tax Scam: రెస్టారెంట్‌ల బిల్లుల మాయాజాలం.. రూ.70,000 కోట్ల పన్ను ఎగవేత..

Hyderabad Biryani Tax Scam Latest News: దేశవ్యాప్తంగా రెస్టారెంట్‌లు రూ. 70,000 కోట్ల భారీ పన్ను ఎగవేత కుంభకోణం జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అయితే, హైదరాబాద్ బిర్యానీ సెంటర్ పుణ్యమా అని ఈ కుంభకోణం బయటపడింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 19, 2026, 05:29 PM IST

Hyderabad Tax Scam: రెస్టారెంట్‌ల బిల్లుల మాయాజాలం.. రూ.70,000 కోట్ల పన్ను ఎగవేత..

Hyderabad Biryani Tax Scam Telugu Latest News: హైదరాబాద్‌లోని ఓ రెస్టారెంట్‌లో సాధారణంగా మొదలైన తనిఖీలు.. దేశవ్యాప్తంగా రెస్టారెంట్‌ రంగంలోని జరుగుతున్న ఊహించని కుంభకోణాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చాయి. కొన్ని హోటల్స్‌కి సంబంధించిన యజమానులు అత్యాధునిక సఫ్ట్‌వేర్లను అడ్డంపెట్టుకుని ప్రభుత్వానికి దాదాపు రూ. 70,000 కోట్ల మేర పన్నులు ఎగవేసినట్లు అధికారు గుర్తించారు. దీంతో ఈ వార్తలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

జరిగింది ఇదే..
హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ బిర్యానీ సెంటర్లపై ఐటీతో పాటు GST అధికారులు దాడులు నిర్వహించగా.. అసలు విషయం అప్పుడు బయటపడింది.. హోటళ్లు వాడుతున్న బిల్లింగ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్లను ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన అనలిటిక్స్ వినియోగించి పూర్తిగా విశ్లేషించగా.. అందులో ఊహించని స్థాయిలో అవకతవకలు జరుగుతున్నట్లు తేలింది.. దేశవ్యాప్తంగా లక్షకు పైగా రెస్టారెంట్లు ఇదే తరహా సాఫ్ట్‌వేర్‌ను వాడుతూ పన్నులు ఎగ్గొడుతున్నట్లు అధికారులు  నిర్ధారించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

అసలు వ్యూహం ఇదే...
వినియోగదారులు బిల్లులు చెల్లించి వెళ్లిన తర్వాత.. ఆ లావాదేవీలకు సంబంధించిన రికార్డులను సాఫ్ట్‌వేర్‌ల నుంచి ఎంతో సులభంగా చాలా రహస్యంగా డిలీట్‌ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్యాష్‌తో వచ్చే ఆదాయాన్ని లెక్కల్లో చూపించకుండా.. పూర్తిగా మాయం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని సమయాల్లో ఒక రోజు లేదా నెల రోజుల అమ్మకాలను సైతం ఎంతో సులభంగా రికార్డ్‌ల నుంచి తొలగిస్తున్నారు. చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఆదాయం చూపిస్తూ.. ప్రభుత్వానికి తప్పుడు లెక్కలు చెబుతున్నారు. 

దీనికి సంబంధించిన కొన్ని కీలక గణాంకాలను అధికారులు బటపెట్టారు. దేశవ్యాప్తంగా రూ. 13,000 కోట్లకు పైగా బిల్లులను సాఫ్ట్‌వేర్ నుంచి డిలీట్ చేయగా.. కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు రూ.5,100 కోట్ల మేర విక్రయాలను దాచి ఉంచిన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పన్ను ఎగవేతలో కర్ణాటక మొదటి స్థానంలో ఉండగా.. తెలంగాణ, తమిళనాడు తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం సుమారు రూ. 70,000 కోట్లు కుంభకోణం జరిగిన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. గత 6 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన  60 టెరాబైట్ల డేటాను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. కేవలం నగదు మాత్రమే కాకుండా, కార్డ్‌తో పాటు యూపీఐ చెల్లించిన వాటిలో కూడా అవకతవకలు జరిగినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. 

