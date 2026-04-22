Hyderabad: అయ్యో.. మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయన్న కుటుంబంలో మరో విషాదం.. భార్య కన్నుమూత..

Hyderabad Cantonment former brs mla sayanna wife geetha passes away: సికింద్రాబాద్ లోని కంటోన్మెంట్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయన్న ఇంట్లో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే రెండెళ్ల వ్యవధిలో ఇద్దరిని కోల్పోయిన సాయన్న కుటుంబం ఇప్పుడు మరొకరిని కోల్పోయింది. ఈ క్రమంలో సాయన్న సతీమని గీత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ఆమె చికిత్స పొందుతూ ఈరోజు కన్నుమూశారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు అంతా గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. 2023 లో సాయన్న, ఆ తర్వాత ఆయన కుమార్తె లాస్య నందిత ఏడాదిన్నర క్రితం కారు ప్రమాదంలో చనిపోయారు. ఇప్పుడు సాయన్న భార్య గీత ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గం మాజీ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సాయన్న సతీమణి గీత మృతి
అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ.. కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి
వరుస మరణాలతో కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్న కుటుంబసభ్యులు
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) April 22, 2026
ఈ క్రమంలో మూడేళ్ల వ్యవధిలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పొవడం ఆ కుటుంబంతో పాటు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో తీవ్ర విషాదంను నింపింది. సాయన్నకు ముగ్గురు కుమార్తెలు లాస్య నందిత, నివేదిత, నమ్రత. ఈ ఘటనపై బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆయన సేవలు, ప్రజలతో ఆయనకు ఉన్న అనుబంధంను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నారు. స్థానిక నాయకులు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్దఎత్తున సాయన్న నివాసంకు చేరుకుని గీత మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సాయన్న కుటుంబంకు ధైర్యంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఈ కష్ట సమయంలో బాధను తట్టుకునే ధైర్యంను ఇవ్వాలని ఆ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నారు. కంటోన్మెంట్ కు సాయన్న కుటుంబం ఎంతో సేవలు చేసిందని ఇప్పటికి ప్రజలు కొనియాడుతూనే ఉంటారు.
