English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Hyderabad: అయ్యో.. మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయన్న కుటుంబంలో మరో విషాదం.. భార్య కన్నుమూత..

Sayanna wife passed away: కొన్నిరోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న దివంగత కంటోన్మెంట్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయన్న సతీమణి కూడా కన్నుమూశారు. ఈ ఘటన తీవ్రవిషాకరంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 05:34 PM IST
  • దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయన్న ఇంట్లో మరో విషాదం..
  • సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు..

Trending Photos

Hyderabad Cantonment former brs mla sayanna wife geetha passes away:  సికింద్రాబాద్  లోని కంటోన్మెంట్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సాయన్న ఇంట్లో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే రెండెళ్ల వ్యవధిలో ఇద్దరిని కోల్పోయిన సాయన్న కుటుంబం ఇప్పుడు మరొకరిని కోల్పోయింది. ఈ క్రమంలో సాయన్న సతీమని గీత కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ఆమె చికిత్స పొందుతూ ఈరోజు కన్నుమూశారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు అంతా గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. 2023 లో సాయన్న, ఆ తర్వాత ఆయన కుమార్తె లాస్య నందిత ఏడాదిన్నర  క్రితం కారు ప్రమాదంలో చనిపోయారు. ఇప్పుడు  సాయన్న భార్య గీత ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ క్రమంలో మూడేళ్ల వ్యవధిలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పొవడం ఆ కుటుంబంతో పాటు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో తీవ్ర విషాదంను నింపింది. సాయన్నకు ముగ్గురు కుమార్తెలు లాస్య నందిత, నివేదిత, నమ్రత.  ఈ ఘటనపై బీఆర్ఎస్ నేతలు కూడా తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

ఆయన సేవలు, ప్రజలతో ఆయనకు ఉన్న అనుబంధంను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటున్నారు.  స్థానిక నాయకులు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్దఎత్తున సాయన్న నివాసంకు చేరుకుని గీత మృతి పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సాయన్న కుటుంబంకు ధైర్యంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఈ కష్ట సమయంలో బాధను తట్టుకునే ధైర్యంను ఇవ్వాలని ఆ దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తున్నారు. కంటోన్మెంట్ కు సాయన్న కుటుంబం ఎంతో సేవలు చేసిందని ఇప్పటికి ప్రజలు కొనియాడుతూనే ఉంటారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadMla Sayannacantonment mla sayannaMla Sayanna Passed Awaymla sayanna death news

Trending News