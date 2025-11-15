Hyderabad cp sajjanar alerts to citizens on cyber frauds: ఇటీవల కాలంలో సైబర్ కేటుగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీ అప్ డేట్ అయ్యినట్లు వారు కూడా అప్ డేట్ అవుతూ కొత్త కొత్త మార్గాల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఓటీపీలు, ఆ తర్వాత నకిలీ లింగ్ లు పంపి మోసాలు చేసేవారు. ఇదే క్రమంలో ఫెక్ ఫెస్ బుక్ అకౌంట్ లను క్రియేట్ చేసి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టడం ఆతర్వాత డబ్బులు అడగటం చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఇలాంటి మోసాలు ప్రతిరోజు కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొన్ని సార్లు నకిలీ వాట్సాప్ డీపీలు పెట్టుకుని మరీ సైబర్ కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సైబర్ మోసగాళ్లు సామాన్యుల నుంచి వీఐపీలు, సెలబ్రీటీలు కూడా వీరి బారిన పడుతున్నారు. తాజాగా.. సీపీ సజ్జనార్ సైబర్ మోసాలపై సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన ట్విట్ ఆందోళన కల్గించేదిగా మారింది.
సైబర్ మోసగాళ్లు తాజాగా.. హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ పేరిట నకిలీ ఫెస్ బుక్ అకౌంట్ ను క్రియేట్ చేశారు. ఆతర్వాత ఆయన స్నేహితుడికి అర్జెంట్ గా 20 వేలు కావాలని మెస్సెజ్ లు చేశారు. పాపం.. ఇది కాస్త తెలియని సీపీ సజ్జనార్ ఫ్రెండ్ నిజమని నమ్మి రూ. 20 వేలు ట్రాన్స్ ఫర్ చేశాడు.
ఆ తర్వాత సజ్జనార్ ను సంప్రదించగా..ఇది నకిలీదని తెలింది. దీంతో మోసపోయనని గ్రహించిన సజ్జనార్ ఫ్రెండ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.ఈ విషయాన్ని స్వయంగా సీపీ సజ్జనార్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేశారు. తన అధికారిక ఖాతా ( https://facebook.com/share/1DHPndApWj/) మినహా మిగిలినవన్నీ నకిలీవేనని సీపీ స్పష్టం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు ఆయన పలు కీలక సూచనలు చేశారు. తన పేరుతో గానీ, ఇతర ప్రముఖుల పేర్లతో గానీ ఏవైన
ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లు వస్తే యాక్సెప్ట్ చేయోద్దన్నారు. డబ్బులు పంపాలని వచ్చే సందేశాలను అసలు నమ్మవద్దని, ఒకవేళ అలాంటివి వస్తే ముందుగా ఆ వ్యక్తికి కాల్ చేసి ఆతర్వాత రియాక్ట్ కావాలన్నారు.
అనుమానాస్పద లింకులు, మెసేజ్లు వస్తే వెంటనే బ్లాక్ చేసి, సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1930కి లేదా www.cybercrime.gov.in వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. మరోవైపు.. మెటా సహకారంతో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఈ నకిలీ ఖాతాలను గుర్తించి వాటిని తొలగిస్తున్నామని సీపీ సజ్జనార్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
