  • Telugu News
  • Hyderabad City
cp sajjanar on social media influencers:  మీరు ఎదో మంచి కంటెంట్ ఇస్తారని చెప్పి చాలా మంది ఫాలోఅవుతారని  సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్ లో సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు. అంతేకాకుండా  అమాయకులైన జనాలను మోసం చేయడం కరెక్ట్ కాదన్నారు. మొత్తంగా సీపీ సజ్జనార్ మాత్రం ఇటీవల నకిలీ ప్రమోషన్లపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 19, 2026, 03:59 PM IST
  • ఫెక్ ప్రచారాలు చేయోద్దని సజ్జనార్ వార్నింగ్..
  • కఠిన చర్యలుంటాయని వ్యాఖ్యలు..

Hyderabad cp sajjanar fires on social media influencers: హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఇటీవల సోషల్ మీడియా ఫెక్ ప్రచారాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీటిని ప్రమోట్ చేస్తున్న సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లూయేన్సర్లపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్‌లలో పాపులారిటీ ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు 'కేవలం రూ. 10 లేదా.. రూ. 100 కడితే చాలు.. మీ అదృష్టం బాగుంటే  భారీవాహనాలు గెల్చుకొవచ్చని ప్రచారాలు చేస్తున్నారని అన్నారు. అమాయకులైన ఫాలోవర్స్ ఇది నిజమనుకొని డబ్బులు కట్టి మోసపోతున్నారన్నారు. ఇలాంటి ప్రచారాలు ఇక మీదట చేయకూడదన్నారు. చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీపీ సజ్జనార్ సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

మరికొంత మంది లక్కీ ల్యాటరీ అంటూ బంగారంను, ఇతర వస్తువులను సెల్ లో పెడుతున్నారన్నారు. వీటిపై సజ్జనార్ సీరియస్ అయ్యారు. ఇలాంటి ఘటనలపై ఉక్కుపాదం మోపుతామన్నారు. మొత్తందా లక్కీ డ్రా అంటూ మోసం చేస్తున్న వారిపై కఠిన చట్టాల కింద కేసులుంటాయన్నారు. ప్రజలు కూడా ఏదీ ఫ్రీగా, లక్కీ డ్రాలో తక్కువకే రాదని విషయంను గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.

ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడే వారి నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. మొత్తంగా ఒకర్ని మోసం చేస్తే అంతే ఎక్కువగా మోసం పోతామని కర్మ ఎవర్నివదలదని సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్ లో సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో సజ్జనార్ చేసిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

గతంలో కూడా సీపీ సజ్జనార్ సోషల్ మీడియాలో అశ్లీల ఇంటర్వ్యూలు అదే విధంగా మనీయాప్ లపై ప్రమోషన్ లపై సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా మాత్రం లక్కీడ్రా ప్రమోషన్లపై సీపీ సజ్జనార్ ప్రత్యేకంగా నిఘా పెట్టారు.

 

