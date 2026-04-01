Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ శోభ యాత్రకు భద్రత ఏర్పాట్లు కట్టుదిట్టం .. సీపీ సజ్జనార్ కీలక ప్రకటన..

cp sajjanar big alert amid hanuman Jayanti Shobha yatra: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ప్రారంభమైయ్యాయి. హనుమాన్ భక్తులంతా మాలలు వేసుకున్నారు. చైత్ర పౌర్ణమి రోజున హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఇక హైదరాబాద్ లో హనుమాన్ జయంతి శోభ యాత్ర గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ క్రమంలో హనుమాన్ జయంతి శోభయాత్ర ఏర్పాట్లపై సీపీ సజ్జనార్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ముఖ్యంగా గౌలీ గూడ నుంచి కర్మన్ ఘాట్ నుంచి హనుమాన్ శోభయాత్ర ప్రారంభమై కోఠి ఆంధ్ర బ్యాంక్ దగ్గర కలుస్తాయన్నారు. అదే విధంగా ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టామన్నారు.
హనుమాన్ జయంతి విజయ యాత్రను ప్రశాంతంగా జరగేందుకు అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పని చేయాలని నగర పోలీస్ కమిషనర్ సి.వి. సజ్జనార్ సూచించారు. చట్టం, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ దృష్ట్యా నగరంలో ఇప్పటికే పోలీస్ బలగాలను అప్రమత్తం చేసినట్లు సీపీ వెల్లడించారు.
ప్రజలు సహకరించి శాంతి భద్రతలను కాపాడాలని ఒక ప్రకటనలో కోరారు. సున్నిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశామని, అవసరమైన చోట అదనపు బలగాలను మోహరించినట్లు తెలిపారు. ఈ సారి ప్రధాన యాత్రలో సుమారు 168 శోభాయాత్రలు కలవనున్నందున భద్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని వెల్లడించారు.
సుమారు 3 వేల మంది పోలీసు సిబ్బందితో పాటు అదనపు సాయుధ బలగాలు, టాస్క్ఫోర్స్ బృందాలను కీలక ప్రాంతాల్లో మోహరించనున్నట్టు తెలిపారు. ఎవరైనా చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని సీపీ సజ్జనార్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.