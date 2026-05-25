Heavy Rains in United Mahboob Nagar District: తెలంగాణలో గత రెండు రోజులుగా వాతావరణ పరిస్థితులు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఒకవైపు ఎండలు ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంటే మరోవైపు అకాల వర్షాలను రైతులను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఈ వర్షాలతో ప్రజలు ఉపశమనం లభించిందని చెప్పాలి. ఎడారిలా ఒయాసిస్సులా ఉంది ప్రజల పరిస్థితి.
ఉదయం భానుడి ప్రకోపంతో ఎండలు మండిపోతుంటే..సాయంత్రానికి మబ్బులు కమ్ముకుని వాతావరణం చల్లబడిపోతుంది. నిన్న ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసాయి. జిల్లాలో పలు చోట్ల గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. జడ్చర్ల, మిడ్జిల్ మండలాల్లో భారీ వర్షం అపార నష్టాన్ని మిగిల్చింది. భారీ వర్షంతో జడ్చర్లలో పలు కాలనీలు జలమయంగా మారి రోడ్లపైకి నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. మరోవైపు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన బలమైన గాలులు వీయడంతో స్థానిక మార్కెట్ యార్డులో మొక్కజొన్న ధాన్యం తడిసిపోవడంతో రైతులు లబోదిబోమన్నారు. అటు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలపై ఏర్పాటు చేసిన లక్షల రూపాయల విలువైన సోలార్ ప్యానల్ లు గాలి బీభత్సానికి పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఇక మిడ్జిల్ మండలంలోని చేతికి వచ్చిన పంట పొలాల సైతం గాలి బీభత్సానికి నేలకొరగడమే గాక పలుచోట్ల ఇళ్ల పైకప్పులు కూడా ఎగిరిపోయాయి.
మరోవైపు హైదరాబాద్ నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి జల్లులు ప్రజలకు ఉపశమనం ఇచ్చాయి. ఈ రోజు కూడా భాగ్యనగరంలో పలు చోట్ల వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ తీవ్రత ఉన్న.. సాయంత్రం మాత్రం అక్కడక్కడ చిరు జల్లులు కురిసే అవకాశాలున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో ఈ వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరోవైపు నైరుతి ఋతుపవనాలు క్రమంగా ముందుకు కదులుతున్నాయని, ఇప్పటికే అవి శ్రీలంక తీరాన్ని తాకి, బంగాళాఖాతంలోని విస్తరించాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ నెల 26 లేదా 27 నైరుతి ఋతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. మరో నాలుగు నుంచి ఐదు రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి నైరుతి ఆగమనం ఉండే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
