Stock Trading Scam In Hyderabad: కొత్త తరహా మోసం ట్రెండు పెరుగుతూనే ఉంది. తాజాగా ఎఫ్బీలో మహిళ పేరిట పరిచయమై పెద్ద ఎత్తున కుచ్చుటోపి పెట్టేస్తున్నారు. 'ఆమె' వలలో హైదరాబాద్ ఎర్రగడ్డకు చెందిన డాక్టర్ కూడా చిక్కుకున్నాడు. మోనికా మాధవన్ పేరిట రూ.14 కోట్లు కొట్టేశారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం..ఆగస్టు నెలలో సదరు డెంటల్ సర్జన్కు మోనికా మాధవన్ పేరిట ఫేస్బుక్ మెసేంజర్లో 'హాయ్' అని సందేశం వచ్చింది. వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం పెరిగింది. ఏకంగా పర్సనల్ ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసుకునే వరకు వీరి పరిచయం వెళ్లింది. అయితే డబ్బులు డబుల్ అవుతాయని తాను ట్రేడింగ్ చేస్తున్నానని విడతలవారీగా రూ.14 కోట్ల డాక్టర్తో పెట్టించారు. ఆ తర్వాత అకౌంట్ లోకి రూ.34 కోట్లు ఉన్నట్లు చూపడంతో డ్రా చేద్దామని ట్రై చేయగా మోసపోయాను అని గుర్తించాడు. అసలు ఆమె వెనుక సైబర్ నేరగాళ్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
బిగ్ సైబర్ స్కామ్..
ఇది అతిపెద్ద ఆన్లైన్ స్టాక్ ట్రేడర్స్ స్కామ్ అని తెలిసింది. వెంటనే ఈ హైదరాబాదీ డాక్టర్ తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (TGCSB) ఫిర్యాదు చేశాడు. శుక్రవారం ఈ ఘటనకు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఫేస్ బుక్ మెసెంజర్ ద్వారా పరిచి మెనికా మాధవన్ పేరిట డాక్టర్ తో పరిచయం పెంచుకున్నారు సైబర్ నేరగాళ్లు. మొదటగా ఎన్నో రోజులుగా తాను ట్రేడింగ్ చేస్తున్నట్లు ఆమె పేరిట పరిచయం చేసుకున్నారు. అలా ప్రతిరోజు రూ.4 నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు తాను సంపాదిస్తున్నట్టు.. యూకేకి చెందిన ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు ఆమె డాక్టర్ కి చెప్పింది. www.cmcmarketslts.Com వెబ్ సైట్ లింక్ ని పంపించింది. దీంతో అతను ఆధార్ క్రెడియన్షియల్ కేవైసీ వెరిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలను అప్లోడ్ చేశారు.
ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 3 నవంబర్ 21 మధ్య 91 బ్యాంకు లావాదేవీలు చేశాడు. అతనికి నాలుగు పర్సనల్ అకౌంట్ ఉన్నాయి. 40 కరెంట్ అకౌంట్స్కు ఈ డబ్బులు జమ అయ్యాయి. మొదటగా వీళ్ళు సదరు డాక్టర్ కి డమ్మీ లాభాలు వచ్చినట్లుగా చూపించారు. లక్షల లాభం వచ్చినట్లు చూపడంతో సదరు డాక్టర్ నమ్మి రూ.85 వేల వరకు విత్ డ్రా చేసుకున్నారు. దీంతో అతడికి నమ్మకం పెరిగింది. అయితే అతని బ్యాలెన్స్ ఖాతా నుంచి రూ.34 లక్షలు నవంబర్ నెలలో విత్ డ్రా చేయడానికి ట్రై చేశాడు. అయితే దీనికి 30 శాతం ట్యాక్స్ కట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. అంటే దాని విలువ రూ.7.5 కోట్లు అడ్వాన్స్గా కట్టాలని మెసేజ్ వచ్చింది. దీంతో అతను తిరస్కరించి మోనికాను నిలదీశాడు. సగం అమౌంటు యుఎస్డిటి క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా చెల్లిస్తానని నమ్మబలికింది. ఆ తర్వాత బ్లాక్ అయింది. అయితే తనకు రూ.3.75 కోట్లు కట్టాలని తరచుగా మెసేజ్లు వచ్చాయి. మోనికా పూర్తిగా రిప్లై ఇవ్వడం మానేసింది. మోసపోయినట్లు గుర్తించిన సదరు వైద్యుడు TGCSB కి శుక్రవారం ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు సెక్షన్ 66 D ఐటీ యాక్ట్, సెక్షన్ 318 (4) చీటింగ్ కేసు, 319(2), 338 భారతీయ న్యాయ సన్హిత చట్టాల ప్రకారం కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
