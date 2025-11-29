English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Scam: డాక్టర్‌కు పెద్ద కుచ్చు టోపీ పెట్టిన మోనికా.. హాయ్‌ చెప్పి రూ.14 కోట్లు స్వాహా..!

Scam: డాక్టర్‌కు పెద్ద కుచ్చు టోపీ పెట్టిన మోనికా.. హాయ్‌ చెప్పి రూ.14 కోట్లు స్వాహా..!

Stock Trading Scam In Hyderabad: ఫేస్ బుక్‌లో పరిచయమైన మహిళ ఏకంగా డాక్టర్‌కు రూ.14 కోట్లకు కుచ్చుటోపే పెట్టింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ ఎర్రగడ్డకు చెందిన డాక్టర్ కి జరిగింది. మోనికా పేరిట ఆగస్టు 27న ఎఫ్‌బీలో 'హాయ్' అని మెసేజ్ వచ్చింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య పరిచయం పెరిగి పర్సనల్ ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసుకున్నారు. చివరికి రూ.14 కోట్లు కొట్టేసిన రిప్లై ఇవ్వడం మానేసింది. అసలు మోనికా ఎవరు? ఈ పని ఎందుకు చేసింది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 29, 2025, 10:48 AM IST

Trending Photos

Business Ideas: మీ తలరాతను మార్చే బిజినెస్ ఇది.. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు.. పెట్టుబడి తక్కువ.. రాబడి ఎక్కువ..అసలేంటీ ఈ బిజినెస్..?
5
coffee shop ideas
Business Ideas: మీ తలరాతను మార్చే బిజినెస్ ఇది.. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు.. పెట్టుబడి తక్కువ.. రాబడి ఎక్కువ..అసలేంటీ ఈ బిజినెస్..?
Jbl Go Essential స్పీకర్‌పై 53 శాతం డిస్కౌంట్‌.. చీప్‌ ధరకే కొనండి!
5
Jbl Speaker Price
Jbl Go Essential స్పీకర్‌పై 53 శాతం డిస్కౌంట్‌.. చీప్‌ ధరకే కొనండి!
Smriti-Samantha: సమంత చేసిన తప్పే స్మృతి మంధాన కూడా చేసిందా..?.. పెళ్లి వాయిదాపై నెట్టింట సరికొత్త రచ్చ.!.
7
Smriti Mandhana
Smriti-Samantha: సమంత చేసిన తప్పే స్మృతి మంధాన కూడా చేసిందా..?.. పెళ్లి వాయిదాపై నెట్టింట సరికొత్త రచ్చ.!.
Chatur Graha Yoga: ధనుస్సు రాశిలో చతుర్గ్రహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి రాబోయే డిసెంబర్ కనక వర్షం కురిపించబోతోంది!
6
Astrology
Chatur Graha Yoga: ధనుస్సు రాశిలో చతుర్గ్రహి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి రాబోయే డిసెంబర్ కనక వర్షం కురిపించబోతోంది!
Scam: డాక్టర్‌కు పెద్ద కుచ్చు టోపీ పెట్టిన మోనికా.. హాయ్‌ చెప్పి రూ.14 కోట్లు స్వాహా..!

Stock Trading Scam In Hyderabad: కొత్త తరహా మోసం ట్రెండు పెరుగుతూనే ఉంది. తాజాగా ఎఫ్‌బీలో మహిళ పేరిట పరిచయమై పెద్ద ఎత్తున కుచ్చుటోపి పెట్టేస్తున్నారు. 'ఆమె' వలలో హైదరాబాద్ ఎర్రగడ్డకు చెందిన డాక్టర్ కూడా చిక్కుకున్నాడు. మోనికా మాధవన్‌ పేరిట రూ.14 కోట్లు కొట్టేశారు. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం..ఆగస్టు నెలలో సదరు డెంటల్‌ సర్జన్‌కు మోనికా మాధవన్‌ పేరిట ఫేస్‌బుక్‌ మెసేంజర్‌లో 'హాయ్‌' అని సందేశం వచ్చింది. వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం పెరిగింది. ఏకంగా పర్సనల్ ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసుకునే వరకు వీరి పరిచయం వెళ్లింది. అయితే డబ్బులు డబుల్ అవుతాయని తాను ట్రేడింగ్‌ చేస్తున్నానని విడతలవారీగా రూ.14 కోట్ల డాక్టర్‌తో పెట్టించారు. ఆ తర్వాత అకౌంట్ లోకి రూ.34 కోట్లు ఉన్నట్లు చూపడంతో డ్రా చేద్దామని ట్రై చేయగా మోసపోయాను అని గుర్తించాడు. అసలు ఆమె వెనుక సైబర్ నేరగాళ్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

బిగ్ సైబర్‌ స్కామ్‌..
ఇది అతిపెద్ద ఆన్‌లైన్ స్టాక్ ట్రేడర్స్ స్కామ్‌ అని తెలిసింది. వెంటనే ఈ హైదరాబాదీ డాక్టర్ తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (TGCSB) ఫిర్యాదు చేశాడు. శుక్రవారం ఈ ఘటనకు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఫేస్ బుక్ మెసెంజర్ ద్వారా పరిచి మెనికా మాధవన్ పేరిట డాక్టర్ తో పరిచయం పెంచుకున్నారు సైబర్‌ నేరగాళ్లు. మొదటగా ఎన్నో రోజులుగా తాను ట్రేడింగ్ చేస్తున్నట్లు ఆమె పేరిట పరిచయం చేసుకున్నారు. అలా ప్రతిరోజు రూ.4 నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు తాను సంపాదిస్తున్నట్టు.. యూకేకి చెందిన ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ కంపెనీలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు ఆమె డాక్టర్ కి చెప్పింది. www.cmcmarketslts.Com వెబ్ సైట్ లింక్ ని పంపించింది. దీంతో అతను ఆధార్ క్రెడియన్షియల్ కేవైసీ వెరిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలను అప్‌లోడ్ చేశారు.

 ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 3 నవంబర్ 21 మధ్య 91 బ్యాంకు లావాదేవీలు చేశాడు. అతనికి నాలుగు పర్సనల్ అకౌంట్ ఉన్నాయి. 40 కరెంట్ అకౌంట్స్‌కు ఈ డబ్బులు జమ అయ్యాయి. మొదటగా వీళ్ళు సదరు డాక్టర్ కి డమ్మీ లాభాలు వచ్చినట్లుగా చూపించారు. లక్షల లాభం వచ్చినట్లు చూపడంతో సదరు డాక్టర్ నమ్మి రూ.85 వేల వరకు విత్ డ్రా చేసుకున్నారు. దీంతో అతడికి నమ్మకం పెరిగింది. అయితే అతని బ్యాలెన్స్ ఖాతా నుంచి రూ.34 లక్షలు నవంబర్ నెలలో విత్ డ్రా చేయడానికి ట్రై చేశాడు. అయితే దీనికి 30 శాతం ట్యాక్స్ కట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. అంటే దాని విలువ రూ.7.5 కోట్లు అడ్వాన్స్‌గా కట్టాలని మెసేజ్ వచ్చింది. దీంతో అతను తిరస్కరించి మోనికాను నిలదీశాడు. సగం అమౌంటు యుఎస్డిటి క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా చెల్లిస్తానని నమ్మబలికింది. ఆ తర్వాత బ్లాక్ అయింది. అయితే తనకు రూ.3.75 కోట్లు కట్టాలని తరచుగా మెసేజ్లు వచ్చాయి. మోనికా పూర్తిగా రిప్లై ఇవ్వడం మానేసింది. మోసపోయినట్లు గుర్తించిన సదరు వైద్యుడు TGCSB కి శుక్రవారం ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు సెక్షన్ 66 D  ఐటీ యాక్ట్, సెక్షన్ 318 (4) చీటింగ్ కేసు, 319(2), 338 భారతీయ న్యాయ సన్హిత చట్టాల ప్రకారం కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

Also Read: దిత్వా భీభత్సం.. రాష్ట్రంలోని ఈ 5 జిల్లాలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌ జారీ..!

Also Read: రాష్ట్రంలో మరో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఐదుగురు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabad stock trading scamFacebook fraud casedoctor loses 14 croreMonika trading scamHyderabad Cyber Crime

Trending News