English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad Drugs case: హైదరాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో మరో సంచలనం.. ఏపీ మహిళ ఐఏఎస్ కుమారుడికి పాజిటివ్..

Ap ias officer son tests positive for drugs case: హైదరాబాద్ లో ఈగల్ పోలీసులు కొండాపూర్ లో పబ్ పై నిర్వహించిన దాడుల్లో  ఏకంగా 6గురికి గంజాయి పాజిటివ్, మరో ఇద్దరికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్ తెలింది. దీనిలో ఏపీకి చెందిన ఐఏఎస్ అధికారిణి కొడుకు ఉండటం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 06:33 PM IST
Trending Photos

Hyderabad drugs case Andhra Pradesh ias officer son tests positive in pub raids: తెలంగాణ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ పై ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దీనిపై ఈగల్ టీమ్ ను రంగంలోకి దింపారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ లోని మొయినా బాద్ ఫామ్ హౌస్ లో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి డ్రగ్స్ పార్టీ ఘటన సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై విచారణ కొనసాగుతుంది.  ఈ వివాదం కొనసాగుతుండగా హైదరాబాద్‌లోని కొండాపూర్ క్వాక్ ఏరీనా పబ్‌లో డ్రగ్స్ కలకలం చెలరేగింది. ఈగల్ టీమ్, స్థానిక పోలీసులు ఈ పబ్ పై దాడులు నిర్వహించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దీనిలో డ్రగ్స్ లను వాడారని సమాచారం మేరకు పోలీసులు రైడ్ చేశారు పబ్ లో ఉన్న 64 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించగా అందులోని ఆరుగురికి గంజాయి పాటిజివ్, ఇద్దరికి డ్రగ్స్ పాటిజివ్ వచ్చింది. వెంటనే వారిని గచ్చిబౌలీ పోలీస్ స్టేషన్ కు పోలీసులు వారిని తరలించారు.

 ఈ నేపథ్యంలో పాజిటివ్ వచ్చిన ఎనిమిది మందిలో ఒకరు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళా ఐఏఎస్ అధికారి కుమారుడు కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఈ ఘటన కాస్త రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై పోలీసులు మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.

క్వాక్ ఎరీనా క్లబ్‌లో 'బ్లాక్ కాఫీ' పేరిట ఈవెంట్ జరిగింది. ఇక  ఇక్కడ నటి హేమ కూడా పబ్ లో ఉన్నారు. ఆమె డ్రగ్స్ టెస్టుల్లో తనకు నెగెటివ్ వచ్చిందని వీడియోను సైతం  రిలీజ్ చేశారు. తన యూరీన్ సాంపుల్  లో డ్రగ్స్ నెగెటివ్ వచ్చిందని, దీనిపై అసత్య ప్రచారాలు చేయోద్దని స్పష్టం చేశారు. మరో వీడియోను కూడా రిలీజ్ చేస్తానని స్పష్టం చేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadKondapur quack arena pubHyderabad Drugs Caseias officer sonActress Hema

Trending News