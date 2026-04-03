Hyderabad Drugs case: హైదరాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో మరో సంచలనం.. ఏపీ మహిళ ఐఏఎస్ కుమారుడికి పాజిటివ్..

Hyderabad drugs case Andhra Pradesh ias officer son tests positive in pub raids: తెలంగాణ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ పై ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దీనిపై ఈగల్ టీమ్ ను రంగంలోకి దింపారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ లోని మొయినా బాద్ ఫామ్ హౌస్ లో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి డ్రగ్స్ పార్టీ ఘటన సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై విచారణ కొనసాగుతుంది. ఈ వివాదం కొనసాగుతుండగా హైదరాబాద్లోని కొండాపూర్ క్వాక్ ఏరీనా పబ్లో డ్రగ్స్ కలకలం చెలరేగింది. ఈగల్ టీమ్, స్థానిక పోలీసులు ఈ పబ్ పై దాడులు నిర్వహించారు.
దీనిలో డ్రగ్స్ లను వాడారని సమాచారం మేరకు పోలీసులు రైడ్ చేశారు పబ్ లో ఉన్న 64 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించగా అందులోని ఆరుగురికి గంజాయి పాటిజివ్, ఇద్దరికి డ్రగ్స్ పాటిజివ్ వచ్చింది. వెంటనే వారిని గచ్చిబౌలీ పోలీస్ స్టేషన్ కు పోలీసులు వారిని తరలించారు.
ఈ నేపథ్యంలో పాజిటివ్ వచ్చిన ఎనిమిది మందిలో ఒకరు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మహిళా ఐఏఎస్ అధికారి కుమారుడు కూడా ఉన్నారు. దీంతో ఈ ఘటన కాస్త రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై పోలీసులు మరింత లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.
క్వాక్ ఎరీనా క్లబ్లో 'బ్లాక్ కాఫీ' పేరిట ఈవెంట్ జరిగింది. ఇక ఇక్కడ నటి హేమ కూడా పబ్ లో ఉన్నారు. ఆమె డ్రగ్స్ టెస్టుల్లో తనకు నెగెటివ్ వచ్చిందని వీడియోను సైతం రిలీజ్ చేశారు. తన యూరీన్ సాంపుల్ లో డ్రగ్స్ నెగెటివ్ వచ్చిందని, దీనిపై అసత్య ప్రచారాలు చేయోద్దని స్పష్టం చేశారు. మరో వీడియోను కూడా రిలీజ్ చేస్తానని స్పష్టం చేశారు.
