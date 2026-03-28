  • Hyderabad Drugs Case: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న డ్రగ్స్ కేసు.. ఇంతకీ ఏం జరగుతోంది..!

Farm House Drugs Case: హైదరాబాద్ లో డ్రగ్స్ దందా కొత్తపుంతలు తొక్కుతోంది. డ్రగ్స్ కు అలవాటు పడినవారు... కొత్తగా వాడి చూద్ధామనే వారు డ్రగ్స్ వాడకానికి బానిసలుగా మారిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్స్ అమ్మకందార్లు కొత్తదారుల్లో నడుస్తున్నారు. మాదక ద్రవ్యాల కట్టడికి ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ... వినియోగదారులే... అమ్మకందారులుగా మారిపోయారు. దీంతో పోలీసులు నియంత్రించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. హైదరాబాద్ డ్రగ్స్ దందాపై జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 06:00 AM IST

Drugs Case Hyderabad: కాలేజీ కుర్రోళ్లు... సినీ నటులు... రాజకీయ నాయకులు... సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులు డ్రగ్స్ వాడకానికి అలవాటు పడ్డారు. దీంతో డ్రగ్స్ అమ్మకాలు విస్తృతంగా పెరిగిపోయాయి. రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ పరిసరాల్లోని మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ లో వెలుగుచూసిన డ్రగ్స్ కేసు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. డ్రగ్స్ కేసులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కేసు మూలాలను, అంతర్జాతీయ సంబంధాలను ఛేదించేందుకు ప్రత్యేక విచారణ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం  అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

డ్రగ్స్ నియంత్రణకు అధికార యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ.. వాడకం అమాంతంగా పెరిగిపోతోంది. తాజాకేసులు ప్రజా ప్రతినిధులు ఉండటం... వారిని పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించిన పోలీసులపై కాల్పులకు ఉసిగొల్పటం చూస్తుంటే... మాదక ద్రవ్యాల వినియోగంతో మనుషులు విచక్షణ కోల్పోతున్నారనే సంకేతాలు స్పష్టంగా కన్పిస్తున్నాయి. రాజకీయ ప్రముఖులు డ్రగ్స్ కు అలవాటు పడి.. వారాంతాల్లో ఫామ్ హౌసుల్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా మాదక ద్రవ్యాలను వినియోగిస్తున్నారని సమాచారం. ఒకప్పుడు డ్రగ్స్ అంటే.. గోవా, ముంబైకి వెళ్లి మాదక ద్రవ్యాలను తీసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చేవారు. ఇపుడు హైదరాబాదే ప్రధాన కేంద్రంగా మారిపోయింది. 

డ్ర గ్స్ వద్దు... ప్రాణాలేముద్దు అని సందేశాలిచ్చే రాజకీయ నాయకులు... డ్రగ్స్ వాడుతూ పట్టుబడటంతో వ్యవస్థ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రజలకు, ముఖ్యంగా యువతకు ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులు హుందాగా వ్యవహరిస్తూ... సద్భుద్ధితో ఉండాల్సిన ప్రజాప్రతినిధులు... నీతిమాలిన పనులకు పాల్పడుతుంటే... యువతరం ఎవరిని ఎలా అనుసరించాలి? ఇదేనా యువతకు ఆదర్శమనే ప్రశ్నలు తలెత్తున్నాయి.

మొయినా బాద్ ఫామ్ హౌస్ లో తెలంగాణకు చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన ఎంపీ పుట్టా మహేశ్ యాదవ్ సహా 11 మంది డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడ్డారు. వీరికి టెస్టులు నిర్వహిస్తే... రోహిత్ రెడ్డి, పుట్టా మహేశ్ యాదవ్ సహా మరో నలుగురికి పాజిటివ్ వచ్చింది.

డ్రగ్స్ కేసులో రెండు రాష్ట్రాలకు చెందిన రాజకీయ ప్రముఖులు ఉండటంతో పొలిటికల్ గా హీటెక్కింది. ఇరు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ పార్టీల విమర్శలకు దారితీసింది. రాజకీయ పక్షాలు వేలెత్తి చూపకముందే... ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయడు క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. ఎంపీ మహేశ్ యాదవ్ కు షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చారు. డ్రగ్స్ కేసులో సంబంధంపై సమగ్ర నివేదిక వచ్చేదాకా పార్టీ వ్యవహారాలకు, ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. డ్రగ్స్ ఆరోపణలపై ఐదు రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులిచ్చారు.ఇది కంటి తుడుపే చర్యే అని ప్రతిపక్ష వైసీపీ ఆరోపణలు చేస్తుంది. 

ఇటు తెలంగాణలోనూ మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి డ్రగ్స్ కేసు వ్యవహారానికి సంబంధించి బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం సీరియస్ అయ్యింది. మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను తీవ్రంగా పరిగణించి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. వారం రోజుల్లో లిఖిత పూర్వకంగా వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. అసాంఘిక కార్యకలాపాల్లో సంబంధం కలిగి ఉండటం పార్టీ విలువలకు,పార్టీ ప్రతిష్టకు ఇబ్బందికరమని బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం విచారం వ్యక్తంచేసింది.

ఫామ్ హౌజుల్లో డ్రగ్స్ పార్టీలు చేసుకుంటున్నారని, రాజకీయ ప్రముఖులు డ్రగ్స్ వినియోగిస్తున్నారనే అంశంపై  చర్చకు దారితీసింది. అధికార, ప్రతిపక్ష నాయకుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదానికి కారణమైంది. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు మహేశ్ గౌడ్... సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేయిస్తామని... బీఆర్ఎస్ నేత కేటీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలని సవాల్ విసిరారు. మొత్తంమీద డ్రగ్స్ కేసు రాజకీయ వేడిని రాజేస్తోంది.

ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు, మెడికల్ విద్యార్థులు, రాజకీయ ప్రముఖులు, సినీనటులు డ్రగ్స్ వాడకంతో... వాడుతున్నవారే డ్రగ్స్ అమ్మకందారులుగా మారిపోయారు. దీంతో ఎవరికి ఎపుడు కావాలన్నా.. డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ఐటీ కారిడార్‌లోని కో లివింగ్ హాస్టల్స్ ఇప్పుడు మత్తు పదార్థాల విక్రయాలకు ప్రధాన కేంద్రాలుగా మారుతున్నాయి. రాయదుర్గం అంజయ్య నగర్‌లోని ఒక ప్రముఖ హాస్టల్లో పోలీసులు జరిపిన దాడుల్లో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుబడ్డాయి. అధిక జీతాలు తీసుకునే సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా ఈ దందా సాగుతోంది. ఆర్థిక స్తోమత ఎక్కువగా ఉండటంతో మత్తు కోసం వారు ఎంతైనా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఇద్దరు విక్రయదారులతో పాటు డ్రగ్స్ వాడుతున్న ముగ్గురు ఐటీ ఉద్యోగులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ మహమ్మారిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో ద్వారా నిఘా పెంచి.. హాస్టల్ యజమానులకు కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది.

హైదరాబాద్ నగరంలోని ఐటీ కారిడార్ ఇప్పుడు మాదకద్రవ్యాల మాఫియాకు అడ్డాగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా రాయదుర్గం, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి వంటి ప్రాంతాల్లో వెలుస్తున్న విలాసవంతమైన కో లివింగ్ వసతి గృహాలు నేరాలకు కేంద్రీకృతమవుతున్నాయి. సమాచార సాంకేతిక రంగంలో పనిచేస్తూ భారీ జీతాలు తీసుకునే యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దందా సాగుతుండటం కలకలం రేపుతోంది. తాజాగా రాయదుర్గం పరిధిలో జరిగిన దాడులు ఈ చీకటి వ్యాపారాన్ని మరోసారి బయటపెట్టాయి.

రాయదుర్గం అంజయ్య నగర్‌లోని కో లివ్ గెర్నట్ పీజీ హాస్టల్లో డ్రగ్స్ విక్రయాలు జరుగుతున్నాయని అందిన సమాచారంతో స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీమ్ పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన వంశీ దిలీప్, బాల ప్రకాష్ అనే ఇద్దరు డ్రగ్ పెడ్లర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరితో పాటు మత్తు పదార్థాలు వినియోగిస్తున్న మణికంఠ, రోహిత్, తరుణ్ అనే ముగ్గురు సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగులను అరెస్ట్ చేశారు.

నిందితుల నుంచి 12 గ్రాముల ఎండీఎంఏ, 7 గ్రాముల ఓజీ కుష్ రకం గంజాయి, ఆరు సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించగా డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు నిర్ధారణ అయ్యింది. మాదకద్రవ్యాల సరఫరాదారులు తెలివిగా సాఫ్ట్ వేర్ రంగంలో పనిచేసే వారిని ఎంచుకోవడానికి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ఈ రంగంలో పనిచేసే వారికి జీతాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో.. ఖరీదైన డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేయడానికి వారు వెనకాడటం లేదు. ఒక్కో గ్రాము వేల రూపాయలు ఉన్నా కొనేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు.

కో లివింగ్ హాస్టల్స్ లో ఉండే స్వేచ్ఛ, ఎవరికీ తెలియకుండా డ్రగ్స్ తీసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తోంది. పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కోసం లేదా విలాసం కోసం యువత ఈ మత్తు ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు. ఈ బలహీనతనే పెడ్లర్లు తమ పెట్టుబడిగా మార్చుకుంటున్నారు. ఈ పెరుగుతున్న మత్తు సంస్కృతిని అరికట్టడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది.

తెలంగాణలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పడిన తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో విభాగం ఐటీ కారిడార్‌లోని హాస్టళ్లపై నిరంతర నిఘా ఉంచింది. డ్రగ్స్ కేసుల్లో పట్టుబడితే ఉద్యోగాలు పోవడమే కాకుండా.. విదేశాలకు వెళ్లేందుకు అవసరమైన పాస్‌పోర్ట్ క్లియరెన్స్ కూడా దక్కదని హెచ్చరిస్తోంది. వసతి గృహాల్లో ఇలాంటి కార్యకలాపాలు సాగితే యజమానులదే బాధ్యతని. వారిపై కూడా కేసులు నమోదు చేస్తామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఐటీ కంపెనీల యాజమాన్యాలతో చర్చలు జరిపి, ఉద్యోగుల్లో మార్పు తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. మరి ఈ మహామ్మారిని తుద ముట్టిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. 

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

