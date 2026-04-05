  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో మరో పబ్‌లో డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం.. 6 గురికి పాజిటివ్..

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో మరో పబ్‌లో డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం.. 6 గురికి పాజిటివ్..

Taramati Baradari Resort drugs case: ఈగల్ టీమ్ 'జాక్ అండ్ జాన్సన్' పేరుతో జరుగుతున్న పార్టీలో డ్రగ్స్ ఉపయోగించారని సమాచారం మేరకు దాడులు చేసింది. దీనిలో టెస్ట్ లు చేయగా 6 గురికి పాజిటివ్ వచ్చినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనతో హైదరాబాద్ వాసులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 5, 2026, 02:34 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో మరో పబ్‌లో డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం.. 6 గురికి పాజిటివ్..

Hyderabad drugs party case in taramati baradari resort: తెలంగాణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ పై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఇప్పటికే ఈగల్ టీమ్ ను రంగంలోకి దింపారు. ఎక్కడ కూడా డ్రగ్స్ ఆనవాళ్లు లేకుండా చూడాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పష్టంమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో తరచుగా పబ్ లపై ఈగల్ టీమ్ మెరుపు దాడుల్ని చేస్తుంది.  రెండు రోజుల క్రితమే కొండాపూర్ లోని ఫెమస్ పబ్ లో ఈగల్ టీమ్ దాడులు చేశారు. దీనిలో పలువురికి డ్రగ్స్ పాటిజివ్ వచ్చింది. ఈ ఘటనలో నటి హేమ అక్కడే ఉన్నారు . కానీ ఆమెకు డ్రగ్స్ టెస్ట్ ల్లో నెగెటివ్ వచ్చింది.

  నిన్న‌ అర్ధరాత్రి ఈగల్ టీమ్.. గోల్కొండ సమీపంలోని చారిత్రాత్మక తారామతి బారాదరి రిసార్ట్‌లో జరుగుతున్న ఒక హైప్రొఫైల్ పార్టీపై మెరుపుదాడులు నిర్వహించారు.  'జాక్ అండ్ జాన్సన్' పేరుతో జరుగుతున్న ఈ ఈవెంట్‌లో పెద్ద ఎత్తున డ్రగ్స్ వినియోగిస్తున్నట్లు ఈగల్ టీమ్‌కు పక్కా సమాచారం అందింది. ఈగల్ టీమ్, స్థానిక పోలీసులతో కలిసి దాడులు చేశారు.

ఈ పార్టీకి భారీ సంఖ్యలో యువతీయువకులు హాజరయ్యారని, వీరిలో కొందరు బాలీవుడ్ నటులు కూడా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ ఆపరేషన్ సందర్భంగా అనుమానం వచ్చిన పలువురికి అక్కడికక్కడే డ్రగ్స్ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించారు. దీనిలో ఆరుగురికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చినట్లు తెలుస్తొంది.

మరోవైపు  రిసార్ట్ మొత్తాన్ని జల్లెడ పడుతూ, మాదకద్రవ్యాల కోసం ముమ్మరంగా గాలించారు. అసలు డ్రగ్స్ ఎలా సరఫరా అయ్యాయనే దానిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనలో హైదరాబాద్ లో పబ్ లలో ఈ డ్రగ్స్ కల్చర్ ఏంటని నగర వాసులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

