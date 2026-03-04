Heat waves Alert In Hyderabad: ఎండాకాలం ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే మనకు తీవ్రత ఎలా ఉంటుందో పరిచయం చేసింది. మార్చి ప్రారంభంలోనే 10 గంటలకే ఎండల తీవ్ర ప్రభావం కనిపిస్తుంది. భానుడి భగభగలు ఎఫెక్ట్ బయటకు వెళ్లాలంటే భయమేస్తోంది. అంతేకాదు ఏప్రిల్, మే నెలలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు మన దేశంలో ఈసారి నమోదు అవ్వచ్చని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ప్రధానంగా దక్షిణా మధ్య భారత దేశంలో హిట్ వేవ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందని కూడా ప్రకటించింది. తీవ్ర ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు కూడా తప్పవని ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. అటు తెలంగాణలో వచ్చే రెండు మూడు రోజుల్లో టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీలకు దాటుతుందని కూడా అంచనా వేసింది వాతావరణ కేంద్రం.
మార్చి ప్రారంభంలోనే హైదరాబాద్లో ఎండల తీవ్రత బాగా పెరిగిపోయింది. 36 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయితున్నాయి. ఒక్కో ప్రాంతాల్లో 40 డిగ్రీల కూడా చేరుకునే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. ఇది మార్చి రెండో వారం నాటికే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తుంది. మధ్యాహ్నం 11 గంటల సమయం నాటిక ఎండలు తీవ్రత అతిగా అవ్వడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడే ఛాన్స్ ఉంది. అంతేకాదు ఆ సమయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు కూడా సూచిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 37 డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతను నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఎల్బీనగర్, జూబ్లీహిల్స్, మెహదీపట్నం, రాజేంద్రనగర్ వంటి ప్రాంతాలలో అత్యధికంగా నమోదు అవుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 10 రోజుల్లో ఈ తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. మార్చి నెలలోనే 40 డిగ్రీల మార్కు కూడా చేరుకుంటుంది.
మార్చి మధ్య నెల వచ్చే సరికి ఉష్ణోగ్రత తీవ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒక్కో ప్రాంతంలో నలభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో వడదెబ్బకు గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వడగాలులో తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నందుకు మధ్యాహ్నం సమయంలో బయటకు వెళ్లకుండా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా ఎప్పటికప్పుడు నీరు ఎక్కువ శాతం తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఫ్లూయిడ్స్ పై ఆధారపడి ఉండాలి. కేవలం కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి. ఎక్కువ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి మూడు గంటల మధ్యలో ఉండే ఎండకు ప్రజలు బయటకు రాకుండా మానుకోవాలని కూడా హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇక రామగుండం, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో అయితే ఉష్ణోగ్రతలు ఇతర ప్రాంతాల కంటే రెండు డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది.
