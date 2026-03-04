English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Heat Waves: మధ్యాహ్నం కాకముందే మాడు పగిలే ఎండలు.. మరో వారంలో 40 డిగ్రీలు, ఏప్రిల్‌, మే నెలలో హీట్‌వేవ్స్‌..!

Heat Waves: మధ్యాహ్నం కాకముందే మాడు పగిలే ఎండలు.. మరో వారంలో 40 డిగ్రీలు, ఏప్రిల్‌, మే నెలలో హీట్‌వేవ్స్‌..!

Heat waves Alert In Hyderabad: మార్చి నెల ప్రారంభంలోనే మాడు పగిలే ఎండల ఎఫెక్ట్ ప్రారంభం అయింది. మధ్యాహ్నం 11 గంటలు కాకముందే ఈ ఎండల తీవ్రత ఎక్కువ అవుతుంది. బయటకు వెళ్లాలంటే ఎండాకాలం మే ,ఏప్రిల్ నెల మాదిరి అనిపిస్తోంది. దేశంలో ఈసారి ఎండల ప్రభావం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. మార్చి నుంచి మే వరకు సాధారణం కంటే అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతాయని పేర్కొంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:42 AM IST

Trending Photos

Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?
8
Chandra Grahanam 2026
Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?
Lunar Eclipse Tomorrow: రేపే చంద్రగ్రహణం.. ఏ టైమ్‌కు మొదలవుతుందంటే..?
6
Lunar Eclipse Tomorrow
Lunar Eclipse Tomorrow: రేపే చంద్రగ్రహణం.. ఏ టైమ్‌కు మొదలవుతుందంటే..?
Sneha Health Update: స్నేహకి ఏమయింది…కనీసం లేచి నిలబడలేని పరిస్థితిలో స్టార్ హీరోయిన్..!
5
Sneha Health Update
Sneha Health Update: స్నేహకి ఏమయింది…కనీసం లేచి నిలబడలేని పరిస్థితిలో స్టార్ హీరోయిన్..!
Chiranjeevi Daughter: దుబాయ్‌లో చిరంజీవి కూతురు.. టెన్షన్ లో మెగా ఫ్యాన్స్.!. ఏకంగా అలాంటి పోస్ట్ పెట్టి మరీ.!.
6
Us Israel strikes on iran
Chiranjeevi Daughter: దుబాయ్‌లో చిరంజీవి కూతురు.. టెన్షన్ లో మెగా ఫ్యాన్స్.!. ఏకంగా అలాంటి పోస్ట్ పెట్టి మరీ.!.
Heat Waves: మధ్యాహ్నం కాకముందే మాడు పగిలే ఎండలు.. మరో వారంలో 40 డిగ్రీలు, ఏప్రిల్‌, మే నెలలో హీట్‌వేవ్స్‌..!

Heat waves Alert In Hyderabad: ఎండాకాలం ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే మనకు తీవ్రత ఎలా ఉంటుందో పరిచయం చేసింది. మార్చి ప్రారంభంలోనే 10 గంటలకే ఎండల తీవ్ర ప్రభావం కనిపిస్తుంది. భానుడి భగభగలు ఎఫెక్ట్ బయటకు వెళ్లాలంటే భయమేస్తోంది. అంతేకాదు ఏప్రిల్‌, మే  నెలలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు మన దేశంలో ఈసారి నమోదు అవ్వచ్చని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ప్రధానంగా దక్షిణా మధ్య భారత దేశంలో హిట్ వేవ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందని కూడా ప్రకటించింది. తీవ్ర ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు కూడా తప్పవని ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది. అటు తెలంగాణలో వచ్చే రెండు మూడు రోజుల్లో టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీలకు దాటుతుందని కూడా అంచనా వేసింది వాతావరణ కేంద్రం.

Add Zee News as a Preferred Source

 మార్చి ప్రారంభంలోనే హైదరాబాద్‌లో ఎండల తీవ్రత బాగా పెరిగిపోయింది. 36 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయితున్నాయి. ఒక్కో ప్రాంతాల్లో 40 డిగ్రీల కూడా చేరుకునే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. ఇది మార్చి రెండో వారం నాటికే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తుంది. మధ్యాహ్నం 11 గంటల సమయం నాటిక ఎండలు తీవ్రత అతిగా అవ్వడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడే ఛాన్స్ ఉంది. అంతేకాదు ఆ సమయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు కూడా సూచిస్తున్నారు. 

 ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో 37 డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతను నమోదు అవుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఎల్బీనగర్, జూబ్లీహిల్స్, మెహదీపట్నం, రాజేంద్రనగర్ వంటి ప్రాంతాలలో అత్యధికంగా నమోదు అవుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 10 రోజుల్లో ఈ తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. మార్చి నెలలోనే 40 డిగ్రీల మార్కు కూడా చేరుకుంటుంది. 

 మార్చి మధ్య నెల వచ్చే సరికి ఉష్ణోగ్రత తీవ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒక్కో ప్రాంతంలో నలభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదు అవుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో వడదెబ్బకు గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వడగాలులో తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నందుకు మధ్యాహ్నం సమయంలో బయటకు వెళ్లకుండా సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

Also Read: మార్చి 4న బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా? RBI జారీ చేసిన హాలిడే క్యాలెండర్‌ ఇదే..!

Also Read: పీఎం కిసాన్‌ నిధి బ్యాలెన్స్‌ చెక్‌ చేయాలా? మొబైల్‌లో ఇలా సింపుల్‌ చెక్‌ చేసుకోండి..!

శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కు గురికాకుండా ఎప్పటికప్పుడు నీరు ఎక్కువ శాతం తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఫ్లూయిడ్స్ పై ఆధారపడి ఉండాలి. కేవలం కాటన్ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి. ఎక్కువ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి మూడు గంటల మధ్యలో ఉండే ఎండకు ప్రజలు బయటకు రాకుండా మానుకోవాలని కూడా హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇక రామగుండం, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో అయితే ఉష్ణోగ్రతలు ఇతర ప్రాంతాల కంటే రెండు డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heat wavesHyderabad heat wave alertTelangana temperature 40 degreesIndia heat waves 2026Hyderabad weather update today

Trending News