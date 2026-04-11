English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hiv Injected Woman Video: నా జీవితాన్ని మనోహర్ ఆగంచేశాడు.. హెచ్ఐవీ రక్తం బాధితురాలి చివరి సెల్ఫీ వీడియో..

Hyderbad hiv injected woman video:  ఎయిడ్స్ ఉన్న రక్తాన్ని ఎక్కించిన ఘటనలో చనిపోయే ముందు యువతి సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుంది.  నా జీవితాన్ని మనోహర్  ఆగం చేశాడని ఎక్కడ కూడా  గౌరవం లేకుండా చేశాడని వాపోయింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 11, 2026, 03:18 PM IST
  • బాదితురాలి చివరి వీడియో..
  • తనను ఆగం చేశాడని సీరియస్..

Trending Photos

Hyderabad hiv assault case hiv blood injected victim selfie video: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల యువతి రక్తంలోకి హెచ్ఐవీ సోకిన రక్తం ఎక్కించిన ఘటన సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనలో పోలీసులు ఇప్పటికే నిందితుడు మనోహర్ ను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనలో యువతి నిన్న (శుక్రవారం) తన నివాసంలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ విషాదంకు ముందు యువతి తీసుకున్నచివరి సెల్ఫీ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. యువతి మాట్లాడుతూ.. మనోహర్ అనే వ్యక్తి ఎంటర్ కావడంతో నా జీవితం నాశనమైందని వాపోయింది.  వరుసకి బావ అవ్వడంతో నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పాడని చెప్పింది. దీనికి తొలుత ప్రేమను అంగీకరించలేదని.. కానీ ఫోర్స్ చేయడంతో కొద్ది రోజులకి అంగీకరించానని చెప్పింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ సమయంలో అతను మెడికల్ టెస్ట్ చేసుకుంటే హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అని తేలిందని తనతో చెప్పినట్లు చెప్పింది. ఆ తర్వాత  కొద్ది రోజులకే నాకు మెసేజ్ చేసి 20 సంవత్సరాల నుంచి నేను ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడకుండానే బ్రతికానని,  నీకు కూడా ఏం కాదని చెప్పాడంది. ఆ తర్వాత 2025లో మా అక్క పెళ్లి ఉండడంతో ఆ తర్వాత ఈ విషయం, మా ప్రేమ విషయం ఇంట్లో చెప్పినట్లు యువతి మాట్లాడింది. ఆ సమయంలో మళ్ళీ మా ఇద్దరికి హెచ్ఐవి పరీక్షలు చేయించారు.. అతనికి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ రాగ, నాకు నెగిటివ్ వచ్చింది. 

ఆ సమయంలో మా పేరెంట్స్ తనని పెళ్లి చేసుకుంటే జీవితం నాశనం అవుతుందని మందలించి పెళ్లికి నో చెప్పాడంతో అతడ్ని దూరం పెట్టినట్లు చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరిలో నాకు ఒక సంబంధం వచ్చిందని,  మా బాబాయ్ చనిపోవడంతో ఆ ఎంగేజ్మెంట్ ఆగిపోయిందని చెప్పింది.  ఆ తర్వాత ఒకరోజు మనోహర్ మా ఇంటికి వచ్చి బలవంతంగా నాకు ఇంజక్షన్ చేశాడని ఘటన గురించి బైటపెట్టింది. 

Read more: HIV Injection Case Hyderabad: ప్రియురాలికి ఎయిడ్స్ రక్తం ఎక్కించిన ఘటనలో పెనువిషాదం.. యువతి ఆత్మహత్య..

నన్ను నమ్మించి, ప్రేమించి ఇలా చేసి నా జీవితాన్ని ఆగం చేశాడని,  కొంతమంది నా మీద లేనిపోని విషయాలు ప్రచారం చేశారని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఇంజక్షన్ చేసిన రోజే నా స్నేహితురాలికి ఫోన్ చేసి చెప్పానంది. ఎలాగో సూసైడ్ చేసుకోవాలని ఆలోచన ఉండడంతో వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్ళలేదని తన చివరి సెల్ఫీ వీడియోలో మాట్లాడింది. యువతి మరణం తర్వాత ఈ  సెల్ఫీ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadMan injects hiv blood to womanVideo ViralHiv blood injected woman selfie videoHiv blood in woman

Trending News