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House Rents: హైదరాబాద్‌లో ఇంటి అద్దెలకు రెక్కలు.. సామాన్యుడిపై మోయలేని భారం.. ఏడాదిలోనే 15% పెరుగుదల

House Rents: హైదరాబాద్‌లో ఇళ్ల అద్దెలు రోజురోజుకూ పెరుగుతూ సామాన్యులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై అదనపు భారం మోపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ కారిడార్ ప్రాంతాలు, మెట్రో మార్గాల పరిసరాల్లో అద్దెలు భారీగా పెరగడంతో ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే నగరంలో ఇంటి అద్దెలు సగటున 15 శాతం వరకు పెరిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 20, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:26 PM IST
House Rents: హైదరాబాద్‌లో ఇంటి అద్దెలకు రెక్కలు.. సామాన్యుడిపై మోయలేని భారం.. ఏడాదిలోనే 15% పెరుగుదల
Image Credit: Hyderabad House Rentals Skyrocket Creating Huge Burden On Middle Class Families (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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House Rents: హైదరాబాద్‌లో ఇంటి అద్దెలకు రెక్కలు.. సామాన్యుడిపై మోయలేని భారం
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