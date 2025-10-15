Hyderbad Kidnap: హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో స్కూల్ విద్యార్ధిని కిడ్నాప్ ఉదంతం.. అదుపులో ఆటో డ్రైవర్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Hyderbad Kidnap: హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో స్కూల్ విద్యార్ధిని కిడ్నాప్ ఉదంతం కలకలం రేపింది.  పాతబస్తీలోని మీర్ చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటన ఇపుడు సంచలనంగా మారింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 15, 2025, 12:05 PM IST

Hyderbad Kidnap:  భాగ్యనగరంలోని  మీర్ చౌక్ పోలీస్‌స్టేషన్ పరిధిలో ఓ విద్యార్ధిని కిడ్నాప్‌ ఉదంతం కలకలం రేపింది. సుల్తాన్‌షాహీ ప్రాంతానికి చెందిన 11 ఏళ్ల బాలికను ఆటో డ్రైవర్ కిడ్నాప్ చేశాడు. పంజేషా సమీపంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న బాలిక సోమవారం సాయంత్రం 4గంటల 30నిమిషాల సమయంలో పాఠశాల నుండి ఇంటికి వెళ్తుండగా, సయ్యద్ షబ్బీర్ అలీ అనే ఆటో డ్రైవర్ ఆమెను తన ఆటోలోకి ఎక్కించుకున్నాడు. మీ తండ్రి తనను పంపించాడని ఆ అమ్మాయికి చెప్పాడు.  ఆటోలో ఎక్కు అని చెప్పడంతో నిర్భయంగా ఆటోలో కూర్చొంది ఆ అమ్మాయి. 

ఆటో కూర్చొన్న తర్వాత సదరు ఆటో డ్రైవర్ విద్యార్ధిని ఇంటికి కాకుండా.. వేరే చోటైన మలక్ పేట వైపు తీసుకెళ్లాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన అమ్మాయి.. చాలా ధైర్య సాహసాలతో ఆటో నుండి బయటకు దూకింది. ఆ టైమ్ లో స్థానికులు ఆ ఘటనను చూసి వెంటనే ఆటో డ్రైవర్ ను పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసులు అతన్ని మలక్ పేట పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లారు. 

ఆ తర్వాత  మలక్‌పేట్ పోలీసులు నిందితుడైన ఆటో డ్రైవర్  సయ్యద్ షబ్బీర్ అలీతో పాటు బాధిత బాలికను మీర్ చౌక్ పోలీస్‌స్టేషన్‌కు అప్పగించారు. బాలిక తండ్రి పండ్లు అమ్ముకునే వ్యాపారం చేస్తున్నారు. అయితే.. పోలీసులు ఆటో డ్రైవర్ పై  పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ కిడ్నాప్ ఉదంతం వెనక ఎవరున్నారు. ఎవరు చేయించారు. తానే కావాలని అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసాడా.. ? ఎవరైనా చెబితే చేసాడా.. ? పాత పగలున్నాయా ? లేకపోతే అమ్మాయిని వేరే దేశానికి అమ్మాలనే కుట్ర పన్నాడా..? ఏది ఏమైనా పోలీసులు ఈ విషయమై ఆటో డ్రైవర్ ను ప్రశ్నించనున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Hyderabad Kidnap Incident at Meer chowkHyderabad Kidnap incidentMeer chowkHyderabadAuto driver

