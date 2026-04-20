Hyderabad Metro: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు తీపి కబురు.. ప్రభుత్వానికి రైల్వేశాఖ ముఖ్య ప్రతిపాదన.. ఏంటంటే?

Hyderabad Metro Rail: మెట్రో రైలులో ప్రయాణించే వారికి త్వరలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మెట్రో రైళ్లు ఉదయం 6 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అయితే, రానున్న రోజుల్లో పలు ప్రధాన రూట్లలో ఉదయం 5 గంటల నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో మూడు కారిడార్లలో కలిపి 56 మెట్రో రైళ్లు పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 11 గంటల వరకు మెట్రో రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది. ఉదయం 5 గంటల నుంచే మెట్రో రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
హైదరాబాద్కు ఉదయం 5 గంటల నుంచి 6 గంటల మధ్య ప్రధాన రైళ్లు చేరుకుంటున్నాయి. అదే సమయంలో వందే భారత్ లాంటి మరికొన్ని ముఖ్యమైన రైళ్లు నగరం నుంచి బయలుదేరుతున్నాయి. రైళ్లు దిగి ఇళ్లకు వెళ్లేవారితో పాటు రైళ్లు ఎక్కేందుకు స్టేషన్లకు వచ్చేవారు కలిపి ఆ గంటలోనే దాదాపు 50 వేల మంది ఉంటున్నారు. వీరిని తమ గమ్యానికి చేర్చటం ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా సాధ్యం కావడం లేదు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో బస్సుల సంఖ్య నామమాత్రంగా ఉండటమే దీనికి కారణం. దీంతో ఉదయం 5 గంటల నుంచే మెట్రో రైళ్లను నడిపితే ఈ సమస్య చాలా వరకు పరిష్కారం అవుతుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేసిన ప్రతిపాదనలో పేర్కొంది.
ఇదిలా ఉంటే.. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదనను సాకారం చేయడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సవాల్గా మారింది. ఎందుకంటే.. మెట్రో రైళ్లు ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు నడుస్తుంటాయి. ఆ తరువాత మెట్రో రైళ్లకు మెయింటెనెన్స్ పనులు నిర్వహించి తిరిగి ఉదయం 6 గంటలకు ట్రిప్పులు ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాటిని ఉదయం 6 గంటలకు బదులు 5 గంటలకే ప్రారంభించాలంటే వాటి మెయింటెనెన్స్ పనులు ఓ గంట ముందే పూర్తి చేయాలి. కానీ, ఆలోపు మెయింటెనెన్స్ పనులు పూర్తి చేయటం అంత సులువు కాదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదనపై మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తుందనేది వేచి చూడాలి.
Also Read: Jammu Kashmir: జమ్మూకశ్మీర్లో భీకర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఉధంపూర్లో లోయలో పడిన బస్సు.. 12 మంది స్పాట్ డెడ్!
Also Read: Indiramma Illu: ఇందిరమ్మ లబ్ధిదారులకు బిగ్ గిఫ్ట్.. ఇల్లు కట్టాల్సిన పని లేదు.. వారందరికీ డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు అందజేత!
