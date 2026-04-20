Hyderabad Metro: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు తీపి కబురు.. ప్రభుత్వానికి రైల్వేశాఖ ముఖ్య ప్రతిపాదన.. ఏంటంటే?

Hyderabad: హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులో ప్రయాణించే వారికి త్వరలో రేవంత్ సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రస్తుతం ఉదయం 6 గంటల నుంచి మెట్రో రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అయితే రానున్న రోజుల్లో పలు ప్రధాన రూట్లలో తెల్లవారుజామున 5 గంటల నుంచి మెట్రో రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 20, 2026, 05:32 PM IST

Hyderabad Metro Rail: మెట్రో రైలులో ప్రయాణించే వారికి త్వరలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మెట్రో రైళ్లు ఉదయం 6 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. అయితే, రానున్న రోజుల్లో పలు ప్రధాన రూట్లలో ఉదయం 5 గంటల నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.

ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో మూడు కారిడార్లలో కలిపి 56 మెట్రో రైళ్లు పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 11 గంటల వరకు మెట్రో రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది. ఉదయం 5 గంటల నుంచే మెట్రో రైళ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

హైదరాబాద్‌కు ఉదయం 5 గంటల నుంచి 6 గంటల మధ్య ప్రధాన రైళ్లు చేరుకుంటున్నాయి. అదే సమయంలో వందే భారత్ లాంటి మరికొన్ని ముఖ్యమైన రైళ్లు నగరం నుంచి బయలుదేరుతున్నాయి. రైళ్లు దిగి ఇళ్లకు వెళ్లేవారితో పాటు రైళ్లు ఎక్కేందుకు స్టేషన్లకు వచ్చేవారు కలిపి ఆ గంటలోనే దాదాపు 50 వేల మంది ఉంటున్నారు. వీరిని తమ గమ్యానికి చేర్చటం ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా సాధ్యం కావడం లేదు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో బస్సుల సంఖ్య నామమాత్రంగా ఉండటమే దీనికి కారణం. దీంతో ఉదయం 5 గంటల నుంచే మెట్రో రైళ్లను నడిపితే ఈ సమస్య చాలా వరకు పరిష్కారం అవుతుందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేసిన ప్రతిపాదనలో పేర్కొంది.

ఇదిలా ఉంటే.. దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదనను సాకారం చేయడం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సవాల్‌గా మారింది. ఎందుకంటే.. మెట్రో రైళ్లు ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు నడుస్తుంటాయి. ఆ తరువాత మెట్రో రైళ్లకు మెయింటెనెన్స్ పనులు నిర్వహించి తిరిగి ఉదయం 6 గంటలకు ట్రిప్పులు ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాటిని ఉదయం 6 గంటలకు బదులు 5 గంటలకే ప్రారంభించాలంటే వాటి మెయింటెనెన్స్ పనులు ఓ గంట ముందే పూర్తి చేయాలి. కానీ, ఆలోపు మెయింటెనెన్స్ పనులు పూర్తి చేయటం అంత సులువు కాదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదనపై మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తుందనేది వేచి చూడాలి.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

