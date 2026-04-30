Hyderabad Metro: హైదరాబాద్ మెట్రో ఇక తెలంగాణ ప్రభుత్వ పరం..

Metro Take over by Telangana Government: హైదరాబాద్ మెట్రో కొనుగోలు ప్రక్రియ అధికారికంగా పూర్తి కావడంతో.. ప్రభుత్వంలో మెట్రో రైలు విలీనం అయింది. మెట్రో రైలు ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేసుకోవడంతో ఇక టికెట్ ధరలపై నియంత్రణ, మెరుగైన సేవలు, రెండో దశ విస్తరణ వేగం మరింత పెరగనుంది. దీంతో ప్రయాణికులకు మేలు కలుగుతుందని కామన్ పీపుల్ చెప్పుకుంటున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టును ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ నుంచి అఫీఫియల్ గా టేకోవర్ చేసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ఎల్ అండ్ టీ సంస్థతో డీల్ పూర్తైయింది. ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ నుంచి షేర్ల బదిలీ ప్రక్రియ అధికారికంగా పూర్తి అయింది. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టులో ఎల్ అండ్ టీ సంస్థకు ఉన్న మొత్తం వాటా విలువ రూ. వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై ఒక్క కోట్ల 47 లక్షలుగా ఉంది. ఆ మొత్తాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. 1461.47 కోట్ల నిధులను ఎల్ అండ్ టీ సంస్థకు చెల్లించడంతో హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ఆస్తులు, నిర్వహణ బాధ్యతలు ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రభుత్వ పరం అయ్యాయి.
ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో ఇప్పటివరకు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ పద్ధతిలో నడుస్తున్న ఈ హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు కాస్తా.. ఇక నుంచి పూర్తి ప్రభుత్వ సంస్థగా మారిపోనుంది. అయితే ఈ హైదరాబాద్ మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియను ఈ ఏడాది మార్చి 31వ తేదీ నాటికే పూర్తి చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అయితే ఈ మెట్రో ప్రాజెక్టును కొనుగోలు చేయడం కోసం ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరిన అప్పు మంజూరు కావడంలో కొంత లేట్ అయింది. దీంతో ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి నిధులు రావడం కాస్త ఆలస్యం కావడంతో ఈ మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియకు సంబంధించిన గడువును మరింత కాలం పొడిగించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. తాజాగా ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిధులు అందడంతో ఈ ప్రక్రియ పూర్తైయింది.
ఇక హైదరాబాద్ మెట్రో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేతుల్లోకి రావడంతో ప్రయాణికులకు మంచి రోజులు రానున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో మెట్రో రైల్ టికెట్ల ధరలు నియంత్రణలో ఉండనున్నాయి. ఇష్టమొచ్చినట్టు టికెటర్ రేట్స్ పెరిగే అవకాశాలు లేవు. మెట్రో రెండో దశ విస్తరణ పనులు మరింత వేగంగా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రైవేట్ సంస్థ చేతిలో ఉండటంతో వారికి లాభామే తప్ప ఇతర అంశాలను పెద్దగా పట్టించుకోరు. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేతిలోకి రావడంతో లాభాల కంటే ప్రజలకు సేవలు అందించేందుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుపుతున్నారు.
2017 నవంబర్లో ప్రారంభమైన హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రస్తుతం మూడు కారిడార్లలో 69 కిలోమీటర్ల మేర తన సేవలు అందిస్తోంది. రోజుకు దాదాపు 4.50 లక్షల మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తూ, ఇప్పటివరకు 86 కోట్ల ప్రయాణాలను నమోదు చేసింది. మొత్తంగా మూడు కారిడార్లలో రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. ఎల్ బీ నగర్ నుంచి మియాపూర్ వరకు మొదటి కారిడార్.. జేబీఎస్ నుంచి ఎంజీబీఎస్ వరకు రెండో కారిడార్.. నాగోల్ నుంచి రాయదుర్గం వరకు మూడో కారిడార్ నడుస్తోంది.
