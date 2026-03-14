Hyderabad Fire Breaks Near Seven Tombs: హైదరాబాద్లో గత కొన్ని రోజులుగా అగ్ని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి . నాంపల్లి అగ్నిప్రమాదం ఘటన తర్వాత మరోసారి హైదరాబాద్ టోలిచౌకీలో ఈరోజు అర్ధరాత్రి అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. సెవెన్ టూంబ్స్ సబ్స్టేషన్ పక్కన అర్థరాత్రి 3 గంటల సమయంలో మంటలు చెలరేగడంతో ఈ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. సమీప మసీదులోనే ముస్లింలు పెద్ద ఎత్తున ప్రార్థనలు కూడా చేస్తున్నారు. ఇక ముందస్తు జాగ్రత్తగా విద్యుత్ అధికారులు కరెంటు సరఫరాను కూడా నిలిపివేశారు. ఆ తర్వాత వెంటనే సమాచారం అగ్నిమాపక సిబ్బందికి ఇవ్వడంతో వారు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు.
ఇక శనివారం తెల్లవారు సమయంలో ఈ ఘటన జరగడంతో అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. రెండు అగ్నిమాపక వాహనాలు ఘటన స్థలానికి వెంటనే చేరుకొని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చాయి. అయితే ఈ ఘటనలో ఆస్తి నష్టం ఎంత వరకు జరిగిందనేది ఇంత వరకు నిర్ధారించలేదు. కానీ ఎలాంటి ప్రాణా నష్టం సంభవించలేదు. అయితే ఈ అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన పక్కనే టైర్ల దుకాణం కూడా ఉండడంతో మంటలు పెద్ద ఎత్తున చెలరేగినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
తెల్లవారుజాము 3:12 గంటల సమయంలో ప్రార్ధనలు జరుగుతున్నప్పుడు అగ్నిమాపక నియంత్రణ అలారం మోగింది. వెంటనే అంతా అప్రమత్తమయ్యారు. అయితే ఈ అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా నిర్ధారించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రమాదం సమయంలో ఎంతమంది మసీదులో ఉన్నారు కూడా తెలియదు. అక్కడ తీవ్ర గందరగోళ పరిస్థితి కూడా ఏర్పడిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇది చిన్న ప్రమాదమే కానీ అక్కడ పక్కనే టైర్ల దుకాణం ఉండడంతోనే పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయని అధికారులు మీడియాకి చెప్పారు. ఇక ఈ అగ్ని ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
చందానగర్ భారీ అగ్ని ప్రమాదం..
గురువారం హైదరాబాద్లోనే చందానగర్లో ఫర్నిచర్ షాప్ గోడౌన్ లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించిన సంగతి తెలిసిందే. మొత్తం 8 అగ్నిమాపక యంత్రాలతో మంటలను అదుపు చేశారు. ఫర్నిచర్ ఉండటంతో భారీ ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. అయితే ఇందులో కూడా ఎలాంటి ప్రాణా నష్టం జరగలేదు. ఫర్నిచర్ షాపులో మొత్తంగా ఐదు అంతస్తుల భవనం పూర్తిగా దగ్ధమైపోయింది. ఇది కూడా షార్ట్ సర్క్యూటే కారణమని ప్రాథమికంగా అంచనాకు వచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో భారీ ఎత్తున ఆస్తి నష్టం వాటిల్లింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.
మార్చి 7వ తేదీ శనివారం తెల్లవారుజాము సమయంలో కూడా హైదరాబాద్ లోని సోమాజిగూడ రాజభవన్ రోడ్డులో కూడా ఓ మద్యం దుకాణంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఎండల తీవ్రత మరి ఏ కారణము తెలియదు కానీ.. ఈ మధ్యకాలంలో అగ్ని ప్రమాదాలు షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల పెరిగిపోతున్నాయి. అక్కడక్కడ ఘటనలు వెలుగులోకి కూడా వస్తున్నాయి.
