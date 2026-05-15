/Tirupati Crime: తిరుపతిలో ఘోరం.. మైనర్ బాలికను బెదిరిస్తు పలు మార్లు అత్యాచారం.. ఫోటోలు తీసి మరీ..

Hyderabad Minor girl molested by her uncle in Tirupati: ఇటీవల కామాంధులు రెచ్చిపోతున్నారు. బస్టాండ్ లు, రద్దీగల ప్రదేశాలు, మెట్రోలు, ఆఫీసులు ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా మహిళల్ని వదలడంలేదు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఇటీవల అఘాయిత్యాల బారిన పడుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ఇటీవల మైనర్ బాలికలపై అఘాయిత్యాలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ కు చెందిన మైనర్ బాలిక సమ్మర్ హలీడేస్ కు అని ఆధ్యాత్మిక నగరం అయిన తిరుపతిలో ఉండే తన బాబాయ్ ఇంటికి వెళ్లింది. అక్కడ పలు మార్లు అత్యాచారంకు గురైంది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
హైదరాబాద్ లోని కుత్బుల్లాపూర్ కు చెందిన ఇంటర్ చదివే బాలిక సమ్మర్ హలీడేస్ అని తిరుపతి ఈస్ట్ లో ఉండే తన బాబాయ్ ఇంటికి వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో పిన్ని భర్త రామ మూర్తి బాలికపై కన్నేసి ఆమె ప్రైవేటు ఫోటోలు సీక్రెట్ గా తీశాడు. వాటిని చూపిస్తు బెదిరించి పలు మార్లు అత్యాచారం చేశాడు. ఇంట్లో వారికి చెప్తానని తన కామవాంఛ తీర్చుకున్నాడు.
ఇటీవల బాలిక హైదరాబాద్ కు వచ్చేసిన వేధింపులు ఆగలేదు. దీంతో బాలిక చాలా డిప్రెషన్ లో ఉండటంను తల్లిదండ్రులు గుర్తించారు. వెంటనే దీనిపై బాలికను ప్రశ్నించగా జరిగిన ఘోరంను చెప్పింది. వెంటనే పోలీసులు బాలికను తీసుకుని జగద్గిరి గుట్ట పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు.
జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన పోలీసులు తిరుపతికి కేసును బదిలీ చేశారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతి ఈస్ట్ పోలీసులు ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి నిందితుడిపై పోక్సో కింద కేసు నమోదు చేశారు. అఘాయిత్యంకు పాల్పడిన వ్యక్తి పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అతగాడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం తిరుపతిలో సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook