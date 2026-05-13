Another Nepali Gang Theft In Hyderabad: జూబ్లీహిల్స్ లోని ప్రశాసన్ నగర్ లో రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ భార్య తనుజాను ఇటీవల నేపాలి గ్యాంగ్ దారుణ హత్య చేసిన సంగతి తెలిసిందే. భారీ దోపిడీ కూడా చేశారు. హైదరాబాద్వ్యాప్తంగా ఈ ఘటన సంచలనం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటన గురించి మరువక ముందే హైదరాబాదులో మరోసారి నేపాలీ గ్యాంగ్ రెచ్చిపోయింది. జవహర్ నగర్లోని మరో డాక్టర్ ఇంట్లో భారీ చోరీ చేశారు. కౌకూర్లో నివాసముంటున్న రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ మురళిధర్ మోహన్, భార్యా డాక్టర్ విజయలక్ష్మి ఇంట్లో ఓ నేపాలీ జంట పనికి కుదిరింది. వీరు ముందుగా కుటుంబంతో ఎంతో నమ్మకంగా కలిసిపోయారు. ఆ తర్వాత బంధువంటూ మరో మహిళ కూడా అదే ఇంటికి వచ్చింది. అయితే మొన్న 11వ తేదీ తన బంధువు పుట్టినరోజు ఇంట్లో వేడుకలు చేద్దాం అంటూ మురళీధర్, విజయలక్ష్మిని నమ్మబలికారు. దీంతో వారు కూడా అంగీకరించారు. పుట్టినరోజు వేడుకలు కదా అని మరో ముగ్గురు బంధువులను ఆ నెపాలీ జంట పిలిచింది. కేక్ కట్ చేసి వేడుకలు కూడా జరిపారు. అయితే భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేయడంతో డాక్టర్ దంపతులు భోజనం చేస్తున్నారు.
ఆ సమయంలో ఒక్కసారిగా వెనుకవైపు నుంచి వారిపై దాడి చేసి కాళ్లు, చేతులు కట్టేశారు. ఇక ఆ జంట భయంతో ఏం చేయొద్దు అంటూ ఏం కావాలో అది తీసుకోండి, తమల్ని వదిలేయండి అంటూ వేడుకున్నారు. ఆ నేపాలీ గ్యాంగ్ ఇంట్లో ఉన్న 60 తులాలు బంగారం, 30 వేల నగదు, విలువైన వెండి వస్తువులను కూడా చోరీ చేశారు. ఆ తర్వాత వెంటనే ఆ గ్యాంగ్ అక్కడి నుంచి పారిపోయింది. అయితే, మంగళవారం మధ్యాహ్నం తర్వాత డాక్టర్ దంపతులు మత్తు నుంచి కోలుకున్నారు. అయితే అప్పటికే ఇంటి గేట్లకు కూడా తాళాలు వేసి మరి నేపాలి గ్యాంగ్ పారిపోయింది. మధ్యాహ్నం సమయంలో కొందరు కాలనీ వాళ్లు బయట కనిపించడంతో ఈ డాక్టర్ జంట వెంటనే కిటికీలో నుంచి వాళ్లను పిలిచారు. దీంతో వాళ్ళు వచ్చి తలుపులు తీయగా చోరీకి గురైన విషయాన్ని వారికి చెప్పారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అదృష్టవశాత్తు ఆ జంటకు ఎలాంటి హానీ తలపెట్టలేదని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కేవలం 13 రోజుల్లోనే ఇంత భారీ దోపిడీకి తెరతీసారు. అయితే దోపిడీ సమయంలో సీసీ కెమెరాలు కూడా ధ్వంసం చేసి మరి ముఠా పరారైంది.
అయితే ఇటీవలే జూబ్లీహిల్స్ లోని రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ భారీ తనుజ హత్య కేసు కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. పోలీసులు కూడా ఇంట్లో నేపాలీలను పనిలో పెట్టుకుంటే పోలీసులకు వారి వివరాలను అందజేయాలని తెలిపారు. అంతేకాదు, సాధ్యమైనంత వరకు వారిని పనిలో పెట్టుకోకూడదని కూడా చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. పనివాళ్లుగా నేపాలీలను పెట్టుకున్న ఇంటి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఏవైనా అనుమానాలు ఉంటే వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించండి అని సూచించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి