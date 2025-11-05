English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో కలినరీ ఎక్స్‌పర్ట్స్ భాగస్వామ్యం..బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా సెలబ్రిటీ చెఫ్!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో కలినరీ ఎక్స్‌పర్ట్స్ భాగస్వామ్యం..బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా సెలబ్రిటీ చెఫ్!

Hyderabad News: మినార్ బ్రాండ్ పేరుతో హైదరాబాద్‌లో పిండి వంటల తయారీదారు అయిన శ్రీ సాయి రోలర్ ఫ్లోర్ మిల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (SSRFM), వాహ్-చెఫ్‌గా ప్రసిద్ధి చెందిన సెలబ్రిటీ చెఫ్ సంజయ్ తుమ్మాను తన కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమించినట్లు ప్రకటించింది. హైదరాబాద్‌ నగరంలో అత్యంత ప్రసిద్ది చెందిన 2 కలినరీ ఎక్స్పర్ట్స్ మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంటూ ఈ ప్రకటన చేయబడింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 6, 2025, 12:00 AM IST

Hyderabad News: మినార్ బ్రాండ్ పేరుతో హైదరాబాద్‌లో పిండి వంటల తయారీదారు అయిన శ్రీ సాయి రోలర్ ఫ్లోర్ మిల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (SSRFM), వాహ్-చెఫ్‌గా ప్రసిద్ధి చెందిన సెలబ్రిటీ చెఫ్ సంజయ్ తుమ్మాను తన కొత్త బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమించినట్లు ప్రకటించింది. హైదరాబాద్‌ నగరంలో అత్యంత ప్రసిద్ది చెందిన 2 కలినరీ ఎక్స్పర్ట్స్ మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంటూ ఈ ప్రకటన చేయబడింది. ఈ భాగస్వామ్యం ఒక ఉమ్మడి దృష్టిని సూచించడంతో పాటు ప్రతి వంటగదికి ప్రామాణికమైన, ప్రీమియం-నాణ్యత గల పిండిని తీసుకురావడం, ఇంటి వంటవారు వారి పాకశాస్త్ర అనుభవాలను మరింత రుచికరం చేయడానికి ప్రేరేపిస్తోంది.

ఈ సందర్భంగా శ్రీ సాయి రోలర్ ఫ్లోర్ మిల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య బన్సాల్ మాట్లాడుతూ.., “మా మినార్ ఆత్మీయ కుటుంబ సమూహంలోకి ది వాహ్ చెఫ్ సంజయ్ తుమ్మాను స్వాగతిస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. వంట పట్ల ఆయనకున్న మక్కువ ప్రతి వంటగదిని, ప్రతి స్క్రీన్‌ను వెలిగించే అతని నైపుణ్యంలో సముచితంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. సాంప్రదాయ వంటకాల వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో చెఫ్ సంజయ్ లోతైన అంకితభావం., అదే సమయంలో ఆధునిక పద్ధతులకు మార్గదర్శకత్వం వహిస్తూ, మా ప్రధాన లక్ష్యాన్ని సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేద”ని తెలిపారు.

ఈ భాగస్వామ్యం సందర్భంగా చెఫ్ సంజయ్ తుమ్మ తన ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ., “ఒక చెఫ్‌గా, నాణ్యమైన ఆహార పదార్థాల ప్రాముఖ్యతను నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అత్యుత్తమ పిండిని తయారు చేయడంలో శ్రీ సాయి రోలర్ ఫ్లోర్ మిల్ యొక్క నిబద్ధత నిజంగా నాతో ప్రతిధ్వనిస్తుంది. నా విలువలను పంచుకునే బ్రాండ్‌తో భాగస్వామిగా ఉండటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఇంటి వంటగదికి వారి అసాధారణ ఉత్పత్తులను పరిచయం చేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నాను” అని పేర్కొన్నారు.

 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

 Hyderabadhyderabad newsChef SanjayBrand NewHyderabad Latest News

