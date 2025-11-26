English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad Biggest Mega City: దేశంలోనే అతిపెద్ద సిటీగా హైదరాబాద్..

Hyderabad Biggest Mega City: దేశంలోనే అతిపెద్ద సిటీగా హైదరాబాద్..

GHMC Limit Expansion: హైదరాబాద్‌ మహా నగరం మరింత విస్తరించనుంది. ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు ను ఆనుకుని బయట ఉన్న 27 మునిసిపాలటీలను  గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మునిసిపల్‌ కార్పోరేషన్‌లో విలీనం కానున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 26, 2025, 12:34 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Vs NBK: ధర్మేంద్ర మూవీ రీమేక్ తోనే బాలయ్య తొలి 100 రోజులు చిత్రం..
5
Dharmendra NBK
Dharmendra Vs NBK: ధర్మేంద్ర మూవీ రీమేక్ తోనే బాలయ్య తొలి 100 రోజులు చిత్రం..
Pawan Kalyan: మాటనిలబెట్టుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ .. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంకు 30 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు..
7
pawan kalyan
Pawan Kalyan: మాటనిలబెట్టుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ .. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంకు 30 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు..
Star Actress: కుక్కలు పిక్కలు కొరకడం మేటరే కాదూ.!.. స్టార్ హీరోయిన్ వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం..
5
Nivetha Pethuraj
Star Actress: కుక్కలు పిక్కలు కొరకడం మేటరే కాదూ.!.. స్టార్ హీరోయిన్ వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం..
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!
6
Gold Price Rise
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!
Hyderabad Biggest Mega City: దేశంలోనే అతిపెద్ద సిటీగా హైదరాబాద్..

GHMC Limit Expansion: ఒకపుడు హైదరాబాద్ నగరం అంటే చార్మినార్.. ఉత్తరానా ఎస్.ఆర్. నగర్ వరకు పరిధి ఉండేది. దక్షిణాన చంద్రాయణ గుట్ట, తూర్పున రామంతపూర్, పశ్చిమాన మెహదీపట్నం వరకు హైదరాబాద్ లిమిట్ ఉండేది. దీన్ని ఎంసీహెచ్ (మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్) గా  పిలిచేవారు.   అపుడు హైదరాబాద్ నగరంలో 100 మంది కార్పోరేటర్లు సంబంధించిన స్థానాలు . ఆ తర్వాత 150కు పెరిగింది. హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ గా మార్చారు. అటు ఉప్పల్ నుంచి ఈసీఐఎల్, హయత్ నగర్, బాలాపూర్, శేరిలింగం పల్లి వరకు హైదరాబాద్ నగరం విస్తీర్ణం పెరిగింది. తాజాగా ఉన్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ను మరింత విస్తరించే యోచనలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ మేరకు రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వం  కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటి  విలీనానికి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అందుకు అవసరమైన జీహెచ్‌ఎంసీ చట్టం, తెలంగాణ మున్సిపల్‌ చట్టాలకు సవరణలు చేసేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

విలీనం పూర్తి అయితే దేశంలోనే అతి పెద్ద నగరంగా హైదరాబాద్‌ విస్తరించబోతోంది. అప్పుడు ఐదు జిల్లాలు, 47 మండలాలు, 311 గ్రామాల పరిధిలో ఆరు పార్లమెంటు స్థానాలు కలుస్తాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే .. తెలంగాణ విస్తీర్ణంలో దాదాపు 40 నుంచి 45 శాతం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఉండనుంది. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

ప్రస్తుతం జీహెచ్‌ఎంసీ జనాభా 1.45 కోట్లు. ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు నగరాన్ని విస్తరిస్తే దాదాపు 1.70 కోట్లకు చేరుతుంది. త్వరలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టనున్న జనగణనలో అది రెండు కోట్లుగా తేలే అవకాశముందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.  

జీహెచ్‌ఎంసీ ప్రస్తుత నగరపాలక సంస్థ పదవీ కాలం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరితో ముగుస్తుంది. అనంతరం 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనానికి చట్ట సవరణలు చేస్తారు.  ఆ తర్వాతే ఎన్నికలు జరుగుతాయి. మరోవైపు ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్తుల వివరాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అధ్యయనం ప్రారంభించింది. అప్పుడు దేశంలోని పలు చిన్న రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే కొత్తగా ఏర్పడే  హైదరాబాద్‌ నగర జనాభానే అధికంగా ఉంటుంది. సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌ ప్రాంతం విలీన ప్రక్రియ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం ఎదురు చూస్తుండగానే... శివారు ప్రాంతాల విలీన ప్రక్రియ పట్టాలెక్కనుంది.  

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

HyderabadGHMCMCHLargest City in India hyderabdGreater Hyderabad Muncipal Corporation

Trending News