Falaknuma Road Over Bridge: పాతబస్తీ వాసులకు దసరా కానుక.. సీఎం రేవంత్ చేతులు మీదుగా ‘ఫలక్ నుమా’ రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం..

Falaknuma Road Over Bridge: భాగ్యనగరంలో చాంద్రాయణ గుట్ట నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఫలక్ నుమా రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫలక్ నుమా రైల్వే ట్రాక్ పై ఉన్న బ్రిడ్జి ఇరుకుగా మారడంలో దానికి సమాంతరంగా మరో రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మించారు. హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలోని ఫలక్ నుమాలో ఈ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో కొంత కాలంగా ఫలక్ నుమా నుంచి చాంద్రాయణ గుట్ట సహా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఓల్డ్ సిటీ వాసుల ప్రయా కష్టాలు తీరనున్నాయి. ఫలక్ నుమా కరెంట్ ఆఫీసు నుంచి కొత్త గా రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి వచ్చింది. పాత రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జికి సమాంతరంగా మరో రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిని నిర్మించారు. ఈ రోజు ఈ బ్రిడ్జిని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రూ. 52 కోట్ల 3 లక్షల వ్యయంతో ఈ బ్రిడ్జి నిర్మాణం జీహెచ్ఎంసీ పూర్తి చేసింది.
360 మీటర్ల పొడవుతో రెండు లైన్లుగా దీనిని నిర్మించారు. కొత్తగా నిర్మించిన రైల్ ఒవర్ బ్రిడ్జి ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించడంతో పాతబస్తీలో గత కొంత కాలంగా ఫలక్ నుమా నుంచి చంద్రాయణ గుట్ట చుట్టూ తిరిగి ప్రయాణించిన ప్రయాణికులకు రిలీఫ్ దొరికినట్టైయింది. దీంతో చంద్రాయణ గుట్ట జంక్షన్ నుంచి ఫలక్ నుమా బస్ డిపో వరకు ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గనుంది.
రైల్వే ట్రాక్పై నిర్మించిన పాత రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి కి సమాంతరంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన మరో రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి ఇది. మొదట నిర్మించిన ఆర్ఓబీ కేవలం రెండు లైన్లు మాత్రమే ఉండడంతో ట్రాఫిక్ రద్దీ విపరీతం పెరిగడంతో అక్కడ నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్ నెలకుంటుంది. దీంతో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు మరో రెండు లైన్లను బల్దియా కొత్తగా నిర్మించింది. దీంతో పాతబస్తీ వాసుల ట్రాఫిక్ కష్టాలు కొంత మేర తీరనున్నాయి.
