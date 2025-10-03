English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Falaknuma Road Over Bridge: పాతబస్తీ వాసులకు దసరా కానుక.. సీఎం రేవంత్ చేతులు మీదుగా ‘ఫలక్ నుమా’ రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం..

Falaknuma Road Over Bridge: హైదరాబాద్ లో మరో కొత్త బ్రిడ్జి ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో కీలకమైన ఫలక్ నుమా రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించారు. దీంతో హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ నుంచి శ్రీశైలం, ఎయిర్ పోర్ట్, మరియు కర్నూలు, విజయవాడ  వెళ్లే ప్రయాణికులు ఇకపై ఈ రోడ్డు నుంచి ఈజీగా ఆయా  ప్రాంతాలకు వెళ్లవచ్చు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 3, 2025, 10:24 AM IST

Trending Photos

Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
6
1 Rs Coin Value
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
Falaknuma Road Over Bridge: పాతబస్తీ వాసులకు దసరా కానుక.. సీఎం రేవంత్ చేతులు మీదుగా ‘ఫలక్ నుమా’ రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి ప్రారంభం..

Falaknuma Road Over Bridge:  భాగ్యనగరంలో చాంద్రాయణ గుట్ట నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఫలక్ నుమా రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫలక్ నుమా రైల్వే ట్రాక్ పై ఉన్న బ్రిడ్జి ఇరుకుగా మారడంలో దానికి సమాంతరంగా మరో రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మించారు. హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలోని ఫలక్ నుమాలో ఈ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో కొంత కాలంగా ఫలక్ నుమా నుంచి చాంద్రాయణ గుట్ట సహా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఓల్డ్ సిటీ వాసుల ప్రయా కష్టాలు తీరనున్నాయి. ఫలక్ నుమా కరెంట్ ఆఫీసు నుంచి కొత్త గా  రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి వచ్చింది. పాత రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జికి సమాంతరంగా మరో రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిని నిర్మించారు. ఈ రోజు ఈ బ్రిడ్జిని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రూ. 52 కోట్ల 3 లక్షల వ్యయంతో ఈ బ్రిడ్జి నిర్మాణం జీహెచ్ఎంసీ పూర్తి చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

360 మీటర్ల పొడవుతో రెండు లైన్లుగా దీనిని నిర్మించారు. కొత్తగా నిర్మించిన రైల్‌ ఒవర్‌ బ్రిడ్జి ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రారంభించడంతో పాతబస్తీలో గత కొంత కాలంగా ఫలక్ నుమా నుంచి చంద్రాయణ గుట్ట చుట్టూ తిరిగి ప్రయాణించిన ప్రయాణికులకు రిలీఫ్ దొరికినట్టైయింది.  దీంతో చంద్రాయణ గుట్ట జంక్షన్ నుంచి ఫలక్ నుమా బస్ డిపో వరకు ట్రాఫిక్ రద్దీ  తగ్గనుంది. 

రైల్వే ట్రాక్⁬పై నిర్మించిన పాత రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి కి సమాంతరంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన మరో రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి ఇది. మొదట నిర్మించిన ఆర్ఓబీ కేవలం రెండు లైన్లు మాత్రమే ఉండడంతో ట్రాఫిక్ రద్దీ విపరీతం పెరిగడంతో అక్కడ నిత్యం ట్రాఫిక్ జామ్ నెలకుంటుంది. దీంతో  ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించేందుకు మరో రెండు లైన్లను బల్దియా కొత్తగా నిర్మించింది. దీంతో పాతబస్తీ వాసుల ట్రాఫిక్ కష్టాలు కొంత మేర తీరనున్నాయి.

Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..

Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Falaknuma Road Over BridgeFalaknuma Rail Over BridgeFalaknuma New Bridgechandrayana guttaFALAKNUMA

Trending News