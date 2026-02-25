Youtuber Anvesh: చిక్కుల్లో యూట్యూబర్ అన్వేష్.. లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేసిన హైదరాబాద్ పోలీసులు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Look out notice against youtuber na anvesh: యూట్యూబర్ అన్వేష్ కు పంజాగుట్ట పోలీసులు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. తాజాగా.. లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేయడం పెను సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 25, 2026, 04:49 PM IST
Panjagutta Police issued Lookout notice against youtuber anvesh: ప్రపంచ యాత్రికుడు, యూట్యూబర్  అన్వేష్ కు ఊహించని చిక్కుల్లో పడ్డాడు. గతంలో పలుమార్లు హిందు దేవతలను, సంప్రదాయాలను, గరికపాటి గారిని నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇతనిపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాల్లో కూడా కేసులు నమోదయ్యాయి.  ఈ క్రమంలో గతేడాది పంజాగుట్ట పీఎస్ లో కరాటే కళ్యాణి నా అన్వేష్ పై పోలీసులకుఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే భారత్ కు రప్పించి అతనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని పలు మార్లు డిమాండ్ చేసింది.

సోషల్ మీడియాలో కూడా అతడ్ని చాలా మంది అన్ ఫాలో అయ్యారు.ఈ క్రమంలో యూట్యూబర్ అన్వేష్ వివాదంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.  పంజాగుట్ట పోలీసులు ప్రపంచ యాత్రికుడిపై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు.  విశాఖ పట్నంకు చెందిన ఇతగాడు.. ఎన్నిమార్లు చెప్పిన హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా అనేక వీడియోలు తీస్తు అందరిని రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తించాడు.

 

అంతేకాకుండా.. పలు మార్లు బత్తాయిలు అంటూ మరింత వివాదం రాజేశాడు. దీనిపై నెటిజన్లు కూడా అన్వేష్ పై సీరియస్ గా ఉన్నారు. భారత్ కు వస్తే తాట తీస్తామని ఇప్పటికే హిందుసంఘాలు రెడీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. గతంలో యూట్యూబర్ అన్వేష్ సీతమ్మ తల్లిపై, ద్రౌపదిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు.ఆ తర్వాత తనను హిందువులుఏంచేయాలేరని, తనను అన్ ఫాలో చేసిన వచ్చిన నష్టమేమి లేదన్నాడు.

Read more:Ktr on Kummera incident: నిందితులు ఏ పార్టీ వారైన శిక్షించాలి...  కుమ్మెర జాతర విషాదంపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అంతటితో ఆగకుండా మరింత రెచ్చగొట్టినట్లు బత్తాయిలకు 2026 లో నరకం చూపిస్తానని అన్నాడు. బత్తాయిలకు నిద్రలేకుండా చేస్తానని బీరాలు పలికాడు. ఇప్పటికే కరాటే కళ్యాణి అన్వేష్ ను భారత్ కు రప్పించే వరకు నిద్రపోనని పలు మార్లు రెచ్చిపోయారు. ఈ తరుణంలోనే అన్వేష్ కు లుకౌట్ నోటీసులు జారీచేయడం ఈ ఎపిసోడ్ లో బిగ్ టర్న్ గా చెప్పుకొవచ్చు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YouTuber AnveshNa anveshanaHyderabadLookout notice to na anveshyoutuber anvesh controversy

