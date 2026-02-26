Hyderabad: మెట్రోకు అనుసంధానంగా పాడ్‌ ట్యాక్సీలు.. భాగ్యనగరంలో మరో ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థకు ప్రణాలిక సిద్ధం..! ఎలా పనిచేస్తాయంటే?

Hyderabad Pod Taxi Connects With Metro: మెట్రో ప్రయాణం చాలా సులభతరం. హైదరాబాద్ లో ఎక్కువ శాతం మంది ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకోకుండా ఉండటానికి ఇది ఒక ప్రత్యామ్నాయ మార్గం. ఎక్కువ స్థాయిలో ఐటీ ఉద్యోగుల తో పాటు సాధారణ ప్రజలు కూడా ఎక్కువ శాతంలో ఈ మెట్రో ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఎక్కువ దూరం.. తక్కువ సమయంలో మెట్రో ప్రయాణం చేయవచ్చు. ట్రాఫిక్ మధ్యలో ఇరుక్కునే అవకాశం లేదు. అయితే మెట్రో దిగిన తర్వాత మాత్రం యథావిధిగా మళ్లీ ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకోవాల్సిందే. దీనికి ఆలోచన చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఈ కార్యాచరణ రూపొందించారు. ప్రస్తుతం దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. అదే మెట్రోకి అనుసంధానంగా పాడ్ ట్యాక్సీలు వీటిని పర్సనల్ రాపిడ్ ట్రాన్సీట్ అని కూడా పిలుస్తారు. మెట్రో రైల్ స్టేషన్లో నుంచి గమ్యస్థానం చేరేందుకు ఈ పార్ట్ ట్యాక్సీలు ప్రవేశపెట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
పాడ్ ట్యాక్సీలు ఎలా పనిచేస్తాయి..?
ఈ పాడ్ ట్యాక్సీలు ప్రయాణికులకు గమ్యస్థానానికి చేరడానికి ఎంతో సులభతరంగా మారతాయి. మెట్రో రైలు దిగిన తర్వాత ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకోకుండా బస్సు, ఆటోలో వెళ్లకుండా సులభంగా ఇదే మెట్రో స్టేషన్లో ఉన్నప్పుడే మీరు ఈ పాడ్ ట్యాక్సీలు బుక్ చేసుకోవాలి. నానో కారులా మెట్రో మాదిరిగానే ఎంపిక చేసిన ప్రాంతంలో రోడ్డు పక్కనే ఎలివేటెడ్ ట్రాక్ ఉంటుంది. దాని మీద ఈ పాడ్ కార్లు వెళ్తాయి. ఈ కారులో ఎలాంటి డ్రైవర్ కూడా ఉండడు విద్యుత్ తో నడుస్తాయి. ఇందులో కంప్యూటర్ స్క్రీన్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. అందులో ఏ స్టేషన్లో ఆగుతాయి.. అనే వివరాలు ఉంటాయి. ఒక పాడ్ కారులో ఎనిమిది మంది వెళ్ళవచ్చు
ఇక మొదటి దశలో ఈ పాడ్ కారులను రాయదుర్గం నుంచి కూకట్ల్లి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ వంటి ప్రాంతాలకు అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ఇక రాయదుర్గం నుంచి హైటెక్ సిటీ మెట్రో స్టేషన్ సచివాలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి అధ్యయనాలు చేస్తున్నారు. రెండో దశలో టెండర్ల జారీకి నివేదికను ఇవ్వాల్సి ఉంది.
పాడ్ టాక్సీల ప్రత్యేకతలు...
బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో రెండు మార్గాలను పాడ్ ట్యాక్సీల కోసం ఎంపిక చేసింది. రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్ నుంచి మైండ్ స్పేస్, ఇనార్బిట్ మాల్, అరబిందో, మైభుజ, ఐటిసి వరకు ప్రతిపాదించారు. ఇక కారిడార్ 2 లో జేబీఎస్ ఎంజీబీఎస్ మధ్యలో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి సచివాలయం ప్యారడైజ్ వంటి ప్రాంతాల్లో నడిపించాలని అనుకున్నారు.
ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 162 కిలోమీటర్ల 8 కారిడార్లను మొత్తంగా రూ. 43,848 కోట్లతో నిర్మించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ఈ పాడ్ ట్యాక్సీలు ఆటోమేటిక్గా డ్రైవర్ లేకుండానే పనిచేస్తాయి. అందులో కంప్యూటర్ స్క్రీన్లు కనిపిస్తాయి. ఎక్కడ ఏ స్టేషన్లో ఆగుతుంది సమాచారం ఉంటుంది.
ఈ టాక్సీల్లో ఒకేసారి ఎనిమిది మంది వెళ్ళవచ్చు అంటే గంటకు పదివేల మందిని చేరవేస్తుంది. ఇది 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గరిష్టంగా ప్రయాణిస్తుంది.
ఎలివేటర్ ట్రాక్ పై ఈ ట్యాక్సీలు నడుస్తాయి. కాబట్టి ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఉండవు. మెట్రో స్టేషన్ దిగగానే ఈ టాక్సీలు ప్రయాణికులు బుక్ చేసుకోవాలి. దాంతో సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది.
ఈ పాడ్ ట్యాక్సీలు విద్యుత్ వినియోగంతో కాలుష్యం సమస్య తలెత్తదు. బ్యాటరీతో కూడా పనిచేస్తాయి. మొదటిసారిగా ముంబైలో ఈ పాడ్ ట్యాక్సీను బాంద్రాపూర్లా కారిడార్ లో అనుసంధానం పనులు చేపట్టారు. వీటి పనులు జరుగుతున్నాయి.
Also Read: టోల్ గేట్ ముందు టెన్షన్ వద్దు.. 30 సెకన్లలో FASTag బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!
Also Read: కేంద్రం కీలకనిర్ణయం.. అశ్లీల కంటెంట్ ప్రసారం చేస్తోన్న ఆ 5 ఓటీటీలు బ్యాన్..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.