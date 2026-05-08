/Hyderabad Public: ఇంట్లో పనివారుగా నేపాలీలు వద్దు.. హైదరాబాద్ ప్రజలకు పోలీస్‌ కమిషనర్‌ కీలక సూచన

Former DGP Wife Killed Case: హైదరాబాద్ ప్రజలకు పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇంట్లో పనివారు.. పనుల్లో సహాయకులుగా నియమించుకునే వారి విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పనివాళ్లను ఎంచుకునే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు. ముఖ్యంగా నేపాలీ వారిని పనుల్లోకి తీసుకోరాదని పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ తెలిపారు. జూబ్లీహిల్స్లో దారుణ హత్య చోటుచేసుకోవడంతో నేపాలీలను దూరం ఉంచాలని కీలక ప్రకటన చేశారు.
హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు నివసించే ప్రాంతంలో మాజీ డీజీపీ భార్య దారుణ హత్యకు గురయిన విషయం తెలిసిందే. సంఘటన స్థలాన్ని సందర్శించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ సజ్జనార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'నేపాల్ దేశస్తులతో జాగ్రత్త. నేపాలి పని వారి పట్ల అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నేపాలి పని మనుషులు ఇంట్లో ఎవరూ లేనప్పుడు నేరాలకు పాల్పడతారు' అని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు.
'రాత్రి మాజీ డీజీపీ ఇంట్లో లేనప్పుడు ఇంట్లో పని చేసే కల్పన మరికొందరితో కలిసి ఈ నేరం చేసింది. ఘటన సమయంలో పిల్లలు ఇద్దరుపైన ఉన్నారు. తనుజ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నారు. ఇంట్లో ఉన్న కల్పనతో బయట వ్యక్తులు కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. నిందితులను అతి త్వరలో చ్చితంగా పట్టుకుంటాం' అని పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ తెలిపారు. ప్రజలెవరూ ఆందోళన చెందరాదని.. నిందితులను త్వరలో పట్టుకుంటామని చెప్పారు.
'నేపాలి మనుషులు ఇంట్లో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పనిచేసినా కూడా వారిపై నిఘా ఉండాలి. ఈ కేసును చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటున్నాం. చేతులు కట్టేసి నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి ఆమెను ఈ గ్యాంగ్ హత్య చేసింది. ఎంత బంగారం నగదు పోయింది అనే అంశాలపై ఆరా తీస్తున్నాం. నిందితులు వెనుక గేట్ నుండి ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. క్రైమ్ అనంతరం వెనక నుంచి పారిపోయారు' అని పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ వివరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి