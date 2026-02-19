English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad: నఖిలీ వెబ్‌సైట్‌ల మోసం.. సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌లతో మాయాజాలం, తస్మాత్ జాగ్రత్త..!

Hyderabad: నఖిలీ వెబ్‌సైట్‌ల మోసం.. సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌లతో మాయాజాలం, తస్మాత్ జాగ్రత్త..!

Hyderabad Police Warns Of Cyber Fraud: సైబర్ మోసాలు రోజుకో కొత్త పుంత తొక్కుతున్న నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రజలకు కీలక అలెర్ట్‌ జారీ చేశారు. ఎస్‌ఈఓ ర్యాంకింగ్స్ ఆధారంగా సైబర్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు హెచ్చరిస్తున్నారు ప్రధానంగా ప్రజలు ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేసే SEO ను ఉపయోగించుకొని నకిలీ వెబ్‌సైట్ ఒరిజినల్ వెబ్‌సైట్లకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా తయారు చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రజలు పెద్ద మొత్తంలో మోసపోతున్నారని కమిషనర్ వీసీ సజ్జనర్ హెచ్చరిస్తున్నారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 19, 2026, 04:41 PM IST

Trending Photos

Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?
5
pm kisan 22nd installment date
Central Govt Scheme: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..అకౌంట్లలోకి డబ్బులు.. ఎప్పుడంటే?
Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!
5
Mangal Gochar 2026
Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!
Telangana Inter Exams Update: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్…ఇక వాట్సాప్‌లోనే డౌన్లోడ్..!
6
TS Inter Hall Ticket 2026
Telangana Inter Exams Update: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్…ఇక వాట్సాప్‌లోనే డౌన్లోడ్..!
DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. DA భారీగా పెంపు..
5
DA hike
DA Hike 2026: బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. DA భారీగా పెంపు..
Hyderabad: నఖిలీ వెబ్‌సైట్‌ల మోసం.. సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌లతో మాయాజాలం, తస్మాత్ జాగ్రత్త..!

Hyderabad Police Warns Of Cyber Fraud: హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రజలకు కీలక అలెర్ట్‌ జారీ చేశారు. మోసపూరిత సెర్చ్ ఇంజిన్‌ ర్యాంకింగ్స్ ద్వారా మోసపోకూడదని డబ్బులు పోగొట్టుకోకూడదని హైదరాబాద్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనర్ హెచ్చరిస్తున్నారు. కేటుగాళ్లు కొత్తరకం నయా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎక్కువ మొత్తంలో వెబ్‌సైట్స్ ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తే టాప్ లో ఉంటుంది. అయితే, చాలామంది అది అసలైన వెబ్‌సైట్ అని అనుకుంటారు. కానీ ఈ నయా మోసగాళ్లు స్పాన్సర్ చేసి మరి మొదటి ర్యాంకింగ్ లో కనిపించేలా చేస్తున్నారు. దీంతో యూజర్లు ఆ లింకు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఏదైనా క్రెడియన్షియల్స్ వారి లాగిన్ డీటెయిల్స్ నమోదు చేస్తూ డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ప్రజలు ఏదైనా అధికారిక వెబ్‌సైటు, బ్యాంకు వివరాల హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ కోసం వెతుకుతున్నది వారు గుర్తుపట్టేస్తున్నారు. ఒరిజినల్ కి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా నకిలీ వెబ్ సైట్లను క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఏవైనా కస్టమర్ కేర్ నెంబర్, పేమెంట్ సర్వీస్, అధికారిక వెబ్‌సైట్లో స్కామర్స్ ఫిషింగ్ వెబ్‌సైట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఒరిజినల్ దానికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా డూప్లికేట్ తయారు చేస్తున్నారు. దీనికి ఆన్‌లైన్ యాడ్స్ తో ప్రాంప్ట్‌ ఇస్తున్నారు. ఇలా కొత్త మోసానికి తెర తీస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఒకవేళ ప్రజల మోసపూరిత పేజ్ ఓపెన్ చేశారంటే వారి పర్సనల్ డేటా వివరాలు లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్‌తో ఏవైనా చెల్లింపులు చేస్తే డబ్బులు పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉందని సజ్జనార్ హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే యూజర్ ముందుగా వెబ్‌సైట్ యూఆర్‌ఎల్‌ జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఏ చిన్న సమాచారం కావాలన్నా వెంటనే గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్‌తో వెతకడం చాలామందికి అలవాటైపోయింది. అయితే స్పాన్సర్ కనిపించే వెబ్‌సైట్లు అన్ని అసలైనవి కావు.  మొదటి స్థానంలో కనిపించేది మోసపూరితమైంది కూడా కావచ్చు. దాన్ని గుడ్డిగా నమ్మకూడదు.. లేకపోతే డబ్బులు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని సజ్జనార్‌ హెచ్చరిస్తున్నారు. 

 

 

ఆధునాతన టెక్నాలజీ ఆధారంగా సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌ ఆప్టిమైజేషన్‌ (SEO) తో పెయిడ్ యాడ్స్ ని ఆసరాగా చేసుకుని ఈ ఫిషింగ్ వెబ్ సైట్లను సృష్టిస్తున్నారు. దీంతో ప్రజలు నమ్మి నకిలీ లింకులు పైన కనిపించగానే క్లిక్ చేస్తున్నారు. దీంతో మోసం బారిన పడుతున్నారు. అందుకే యూఆర్‌ఎల్‌ క్షుణ్నంగా పరిశీలించండి. స్పెల్లింగ్ లో ఏ చిన్న తేడా వచ్చినా.. అది నకిలీ వెబ్‌సైట్‌ అని గుర్తించండి. నేరుగా మీరే టైప్ చేయండి సెర్చ్ రిజల్ట్స్ లో స్పాన్సర్ లేదా యాడ్ అని ఉంటే అప్రమత్తం అవడం అవసరం . మీకు ఒకవేళ మీరు సైబర్ మోసాల్లోకి గురైనట్లయితే వెంటనే 1930 అనే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ లో ఫిర్యాదు చేయమని సీపీ సజ్జనార్‌ సూచించారు.

Also Read: ఎస్‌బీఐ ఖాతా ఉందా? ప్రతిరోజూ రూ.8 తో రూ.60 లక్షల భరోసా మీకోసమే..! అర్హత వివరాలు..

Also Read: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabad cyber fraudHyderabad Police AlertFake website scam IndiaSEO scam websitesSponsored ads fraud

Trending News