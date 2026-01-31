Hyderabad Police: రెండు ప్రాణాలు పోయాక ఆలస్యంగా మేల్కొన్న హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌

China Manjha: సంక్రాంతి పండుగ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆనందోత్సాహాలతో జరగ్గా.. ఒక హైదరాబాద్లో మాత్రం విషాదంగా మారింది. పండుగ సందర్భంగా ఎగురవేసిన గాలిపటాల మాంజా తగిలి పలువురు తీవ్రంగా గాయపడగా.. రెండు ప్రాణాలు పోయాయి. ఈ విషాద సంఘటనల అనంతరం హైదరాబాద్ పోలీసులు ఆలస్యంగా మేల్కొన్నారు. ఆరుబయట.. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చిక్కుకున్న చైనా మాంజాను తొలగించే పని చేపట్టారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్రజలకు గాయాలు, ప్రాణనష్టం జరగకుండా నివారించే ముందస్తు లక్ష్యంతో వీధులు, చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, భవనాలపై కోసిన, తెగి పడిపోయి ఉన్న మాంజాను గుర్తించి తొలగించేందుకు సైబరాబాద్ పోలీసులు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు. ఈ డ్రైవ్లో ప్రజలు, వాకర్స్ స్వచ్చందంగా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఈ డ్రైవ్లో భాగంగా గచ్చిబౌలి, అమీన్పూర్, పటాన్చెరు, కొల్లూరు, ఐడీఏ బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో విస్తృతంగా చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో గచ్చిబౌలి పోలీసులు మూడు బృందాలుగా మారి కొండాపూర్, మజీద్ బండ ప్రాంతాల్లో ప్రజల సహకారంతో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, రోడ్లు, భవనాలు తదితర ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేశారు. ప్రమాదకర మాంజాను వినియోగించవద్దని ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.
అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇలాపూర్ మైదానం, తులసీవనం కాలనీలో 150 వాకర్లతో కలిసి దారాలను తొలగించారు. చైనా మాంజా వాడకం చట్ట విరుద్ధమని, కొన్నా.. వినియోగించినా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. పటాన్చెరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మైత్రిగ్రౌండ్, సాకి చెరువు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి తదితర ప్రాంతాల్లో స్థానికులతో కలిసి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. కొల్లూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓఆర్ఆర్ రేడియల్ రోడ్డు, ఓజోన్ హైట్స్ గ్రౌండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు చైనా మాంజా వినియోగంపై అవగాహన కల్పించారు. ఐడీఏ బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలోని రోడ్లపై ఉన్న గాజు నూలును తొలగించారు.
ప్రాణాంతక పతంగి నూలు తయారీ, విక్రయించినా, నిల్వ ఉంచినా లేదా వినియోగించినా చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ఎక్కడైనా చైనా మాంజా అమ్మకాలు జరుగుతున్నట్లు గమనిస్తే వెంటనే డయల్ 100కి లేదా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు ప్రజలను కోరారు. ఎక్కడైనా మాంజా వేలాడుతూ కనిపిస్తే జాగ్రత్తగా దాన్ని తొలగించి పడేయాలని పోలీసులు ప్రజలకు సూచించారు.
