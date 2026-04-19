  Hyderabad Police: హైదరాబాద్‌లో 'ఆపరేషన్ సేఫ్ స్కూల్.. 558 షాపులపై పోలీస్‌ రైడ్‌

Hyderabad Police: హైదరాబాద్‌లో ‘ఆపరేషన్ సేఫ్ స్కూల్'.. 558 షాపులపై పోలీస్‌ రైడ్‌

Hyderabad Police Operation Safe School Special Raid: బంగారు భవిష్యత్‌ కలిగిన భావితరం పక్కదారి.. అడ్డదారులు తొక్కకుండా హైదరాబాద్‌ పోలీసులు పటిష్ట చర్యలు తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌లో అనూహ్యంగా దుకాణాలపై దాడులు చేయడం సంచలనం రేపింది. ఆపరేషన్‌ సేఫ్‌ స్కూల్‌ పేరిట చేసిన ఈ దాడుల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 19, 2026, 12:32 AM IST

8th Pay Commission: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో జీతాల పండుగ.. 1.8 నుంచి 3.83 వరకు పెంపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పంట పండినట్లే..!!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో జీతాల పండుగ.. 1.8 నుంచి 3.83 వరకు పెంపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పంట పండినట్లే..!!
Women Reservation: మహిళా రిజర్వేషన్లు అటుంచితే.. మనకంటే ఆ చిన్న దేశాలే గ్రేట్.. పార్లమెంటులో మహిళల పవర్ చూస్తే షాక్ అవుతారు.!!
5
Nari Shakti Vandan Adhiniyam
Women Reservation: మహిళా రిజర్వేషన్లు అటుంచితే.. మనకంటే ఆ చిన్న దేశాలే గ్రేట్.. పార్లమెంటులో మహిళల పవర్ చూస్తే షాక్ అవుతారు.!!
Daily Horoscope: శుక్రవారం అమావాస్య.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!
5
today horoscope april 17 2026
Daily Horoscope: శుక్రవారం అమావాస్య.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదుగా!
Jio Dhamaka: ఇక పండగే.. జియో నుంచి అదిరిపోయే ప్లాన్! కేవలం రూ.149కే హాట్‌స్టార్‌తో పాటు నెలంతా అన్‌లిమిటెడ్!
5
Jio 149 plan details
Jio Dhamaka: ఇక పండగే.. జియో నుంచి అదిరిపోయే ప్లాన్! కేవలం రూ.149కే హాట్‌స్టార్‌తో పాటు నెలంతా అన్‌లిమిటెడ్!
Hyderabad Police: హైదరాబాద్‌లో 'ఆపరేషన్ సేఫ్ స్కూల్'.. 558 షాపులపై పోలీస్‌ రైడ్‌

Police Special Raid: తరగతి గదిలో విద్యా బుద్ధులు నేర్చుకునే విద్యార్థులు.. విద్యాలయం బయటకు వచ్చాక ఆరు బయట కూడా బుద్ధిగా ఉండేలా హైదరాబాద్‌ పోలీసులు ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌ చేశారు. విద్యాలయాలు సురక్షిత ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు పోలీసులు దాడులు చేశారు. దేశానికి వెన్నెముకగా ఉన్న భావితరం చెడుదారి పట్టకుండా.. అడ్డదారులు తొక్కకుండా హైదరాబాద్‌ పోలీసులు ప్రత్యేక తనిఖీలు చేశారు. పలు ప్రాంతాల్లో 558 దుకాణాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

భావితరాల ఉజ్వల భవిష్యత్తును చిదిమేస్తున్న డ్రగ్స్ మహమ్మారిని అంతమొందించడమే లక్ష్యంగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ విభాగం ఆపరేషన్ సేఫ్ స్కూల్ పేరుతో శనివారం భారీ స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టింది. స్కూళ్లు, కళాశాలల పరిసరాలను వ్యసనరహితంగా తీర్చిదిద్ది.. చిన్నారులు పెడదోవ పట్టకుండా చూడాలనే సంకల్పంతో హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ ప్రత్యేక సోదాలు చేపట్టింది. విద్యాసంస్థల సమీపంలో లభించే పొగాకు ఉత్పత్తులతో విద్యార్థులు క్రమంగా ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్‌ వంటి వ్యసనాలకు బానిసలయ్యే ప్రమాదం ఉందని పోలీస్‌ శాఖ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ అలవాట్లు చివరకు వారిని చిన్నపాటి నేరాల నుంచి తీవ్రమైన నేరాల వైపు పురికొల్పి.. వారి బంగారు భవిష్యత్తును అంధకారం చేస్తున్నాయని పోలీస్‌ శాఖ గుర్తించింది. ఈ విషవలయాన్ని ప్రాథమిక దశలోనే తుంచివేసేందుకు పోలీసులు ఆపరేషన్‌ సేఫ్‌ స్కూల్‌ తనిఖీలు చేపట్టారు.

సిగరెట్లు, ఇతర పొగాకు ఉత్పత్తుల చట్టం 2003 సెక్షన్ 6 (బీ) ప్రకారం విద్యాసంస్థలకు 100 గజాల లోపు పొగాకు విక్రయాలు పూర్తిగా నిషిద్ధమని దుకాణా నిర్వాహకులకు తెలిపారు. మైనర్లకు పొగాకు ఉత్పత్తులను విక్రయించడం జువైనల్ జస్టిస్ యాక్ట్ సెక్షన్ 77 ప్రకారం శిక్షార్హమైన నేరం. ఈ చట్టాల అమలును పక్కాగా పర్యవేక్షిస్తూ, నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు పలు దుకాణాలను పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించి కేసులు నమోదు చేశారు.

పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనర్ శనివారం సుమారు 5 వేల మంది సిబ్బంది విద్యా సంస్థల సమీపంలో పొగాకు ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తున్న 558 దుకాణాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. హైదరాబాద్‌లోని చిరాగ్ అలీ లేన్, రెడ్ హిల్స్, మెహదీపట్నం, మల్లెపల్లి ప్రియా టాకీస్ జంక్షన్, గోశామహాల్ వంటి రద్దీ ప్రాంతాల్లోని విద్యాసంస్థల సమీపంలో ఉన్న దుకాణాలను పోలీసులు స్వయంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ డ్రైవ్ లో టాస్క్ ఫోర్స్, స్పెషల్ టీమ్స్, హెచ్-న్యూ, రిజర్వ్, లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు పాల్గొని తనిఖీలు చేపట్టారు. నిబంధనలు అతిక్రమించి విద్యాసంస్థల సమీపంలో సిగరెట్లు, ఇతర పొగాకు ఉత్పత్తులు విక్రయిస్తున్న నిర్వాహకులపై చట్టప్రకారం కేసులు నమోదు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

'మైనర్లకు పొగాకు ఉత్పత్తులు విక్రయిస్తూ వారి భవిష్యత్తుతో ఆడుకునే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతాం. పాఠశాలలు, కళాశాలల సమీపంలో ఇలాంటి విక్రయాలకు పాల్పడే వారిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు' అని కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో నిరంతర నిఘా ఉంచేందుకు వీలుగా ‘హెచ్‌-న్యూ’ విభాగంలో ఒక ప్రత్యేక అధికారిని నియమిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Operation Safe SchoolHyderabad Police RaidSchoolsMassive Anti Tobacco DriveHyderabad city police

