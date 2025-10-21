Hyderabad Police: హైదరాబాద్ నగర రోడ్లపై ట్రాఫిక్ పోలీసుల స్పెషల్ డ్రైవ్.. 6 వేలకు పైగా కేసులు నమోదు..

Hyderabad Police: ఈ మధ్యకాలంలో మోటారు వాహానాలు నడిపే వారు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను అసలు పాటించలేదు. డ్రైవింగ్ చేస్తూనే ఫోన్లు మాట్లాడం.. మరికొందరు కారు నడుపుతూ అందులో వీడియోలో చూస్తూ యథేచ్ఛగా ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నారు. మరికొందరు రెడ్ సిగ్నల్ ఉన్న పట్టించుకోకుండా తమ బండ్లను దూకుడుగా నడిపిస్తున్నారు. దీంతో ఒక్కసారి అవతలి వాళ్లకు సంబంధించిన బండ్లను లేదా మనుషులను ఢీకొట్టి భారీ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్న సంఘటనలు కోకొల్లలు ముఖ్యంగా సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయడం.. సెల్ ఫోన్లో వీడియోలను చూస్తూ కారు నడిపే వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు.
ఒకే రోజు వీడియోలను చూస్తూ వాహనాలను నడిపిన 15వేల మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఇకనుంచి హైదరాబాద్ నగర రోడ్లపై డ్రైవింగ్ నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేదిలేదని పోలీసులు హెచ్చరించారు. పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ఆదేశాలతో పోలీసు బృందాలు, ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో వాహానాలను నిర్లక్ష్యంగా నడుపుతూ.. ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారని గుర్తించిన పోలీసులు ఇకనుంచి మోటార్ సైకిళ్లు, కార్లు, బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల డ్రైవర్లు, వాహనాలను నడిపే సమయంలో సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ కనిపిస్తే కేసులు నమోదు చేసే విషయంలో రాజీపడేది లేదని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ నడిపే సమయంలో వీడియో, ఫోటోలను తీసి కోర్టుకు డిజిటల్ సాక్ష్యంగా సమర్పిస్తామన్నారు. ఒకచోట తప్పించుకున్నా… మరోచోట కేసు నమోదు చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ఒకే వాహనంపై కనిపించిన చోట కేసు నమోదు అవుతుందని పోలీసులు తెలిపారు. మోటార్ సైకిళ్లు ఎక్కువగా రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ తో ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారని గుర్తించి, కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు. వనస్థలిపురం పరిసరాల్లో మోటార్ సైకిల్ పై ఓ వ్యక్తి 57 సార్లు రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ చేసి నిఘా కెమరాలకు చిక్కాడు. తాజాగా సాగర్ కాంప్లెక్స్ నుంచి గుర్రంగూడకు వెళ్తున్న వాహనాన్ని గుర్తించిన ట్రాఫిక్ పోలీసులు డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ తో ఆ వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు.
రోజుకు సగటున 20వేల చలానాలు పడుతున్నాయని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగర రోడ్లపై మోటార్ సైకిళ్లు రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్, హెల్మెట్లు లేకుండా డ్రైవింగ్ చేయడం, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంపింగ్, రాంగ్ సైడ్ పార్కింగ్ కేసులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
