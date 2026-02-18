English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Power Cut Today: హైదరాబాద్‌ నగర వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో కరెంట్ కోతలు..!

Power Cut Today: హైదరాబాద్‌ నగర వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో కరెంట్ కోతలు..!

Power Cut: హైదరాబాద్‌లోని కరెంట్ వినియోగదారులకు ముఖ్య గమనిక. నేడు హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయనున్నారు. నిర్వహణ, ఫీడర్ మరమ్మత్తుల పనుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:23 AM IST

Power Cut Today: హైదరాబాద్‌ నగర వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో కరెంట్ కోతలు..!

Power Cut Today In Hyderabad: హైదరాబాద్‌లోని కరెంట్ వినియోగదారులకు ముఖ్య గమనిక. నేడు హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయనున్నారు. నిర్వహణ, ఫీడర్ మరమ్మత్తుల పనుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్, బంజారాహిల్స్ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌కి అంతరాయం కలుగనుంది.

విద్యుత్ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ కరెంట్ సరఫరా ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు కొన్ని నివాస కాలనీలు, మసీదు పరిసరాలు, ఐఏఎస్ క్వార్టర్స్ ప్రాంతాల్లో ఉండనుంది. అలాగే యాదగిరి నగర్, రహ్మత్ నగర్, గురుద్వారా నగర్, స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలు, కొన్ని నివాస బ్లాకులు, కార్యాలయాల్లో మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు విద్యుత్ అంతరాయం కలగనుంది.

అలాగే ప్రముఖ ఆసుపత్రుల్లో కూడా కొంతసేపు కరెంట్ సరఫరాను నిలిపివేయనున్నారు. ముఖ్యంగా బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి పరిసర ప్రాంతాలు, వాటర్‌వర్క్స్ కార్యాలయం సమీప ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ను నిలిపివేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాల్లో 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు విద్యుత్ నిలిచే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. రోడ్డు నంబర్‌ల వారీగా బంజారాహిల్స్‌లోని పలు నివాస కాలనీలు, వాణిజ్య సంస్థలు, పెట్రోల్ బంకులు, సూపర్ మార్కెట్లు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఇక కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు కూడా విద్యుత్ అంతరాయం కొనసాగవచ్చు.

వచ్చే వేసవి కాలంలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా ఉండేలా ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల తనిఖీలు, లైన్ల సంరక్షణ, చెట్ల కొమ్మల తొలగింపు వంటి పనులు చేపడుతున్నట్లు విద్యుత్ శాఖ తెలిపింది. పనులు ముందుగానే పూర్తైతే నిర్ణయించిన సమయానికి ముందే విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు అవసరమైన ఏర్పాట్లు ముందుగానే చేసుకోవాలని, అత్యవసర సమాచారం కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1912ను సంప్రదించాలని సూచించారు.  

