Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్‌ రిలీఫ్‌.. పాతబస్తీలో కొత్త ఫ్లైఓవర్‌ ప్రారంభం

Shastripuram Flyover: అంతర్జాతీయ నగరంగా గుర్తింపు పొందుతున్న హైదరాబాద్ నగరానికి పెద్ద ఎత్తున ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు జీవనోపాధి కోసం వస్తుండడంతో ఇక్కడ రోజురోజుకు ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతోంది. రద్దీ పెరుగుతున్న రోడ్డు సదుపాయాలు మెరుగుకాకపోవడంతో ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడుతోంది. ఆ ట్రాఫిక్ సమస్యకు కొంత ఉపశమనం కలగనుంది. ముఖ్యంగా పాతబస్తీలో వాహనదారులకు చాలా రిలీఫ్ రానుంది. అక్కడ శాస్త్రీపురంలో కీలకమైన ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన ఆ ఫ్లైఓవర్ తాజాగా ప్రారంభమైంది.
గత కేసీఆర్ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణం పూర్తి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే దాదాపు 30కి పైగా ఫ్లైఓవర్లు, ఆర్ఓబీలు అందుబాటులోకి రాగా.. గత ప్రభుత్వంలో నిర్మించిన మరో ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. పాతబస్తీలోని మైలార్దేవ్పల్లి నుంచి శాస్త్రీపురం మీదుగా వట్టేపల్లి వరకు రూ.71 కోట్లతో రోడ్డు ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్ఓబీ)ని శుక్రవారం ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజేంద్రనగర్ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే ప్రకాష్ గౌడ్, ఎమ్మెల్సీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కర్ణన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఫ్లైఓవర్ విశేషాలు
వ్యయం రూ.71 కోట్లు
ఎక్కడ: మైలార్దేవ్పల్లి నుంచి శాస్త్రీపురం మీదుగా వట్టేపల్లి
పొడవు: 490 మీటర్లు, 4 లేన్లు
తీరనున్న కష్టాలు
పాతబస్తీలో ఈ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి రావడంతో వట్టేపల్లి దగ్గర ఉన్న రైల్వే ట్రాక్ సిగ్నల్స్ ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. శాస్త్రీపురం ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి రావడంతో మైలార్దేవ్పల్లి, ఫలక్నుమా ఆర్టీసీ డిపో మార్గంలో వాహనదారుల ప్రయాణం సుగమం కానుంది. ఈ ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి రావడంతో కనీసం 30 నిమిషాల ప్రయాణ సమయం ఆదా కానుంది. వేగంగా వాహనాలు ప్రయాణించడమే కాకుండా రైల్వే బ్రిడ్జి రావడంతో ప్రమాదాలు కూడా తగ్గనున్నాయి. అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్న పాతబస్తీలో వరుసగా ఫ్లైఓవర్లు పడుతుండడంతో ఇక్కడి ప్రజలకు రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థ మెరుగవుతోంది. ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ సందర్శనకు వచ్చే పర్యాటకులకు ఈ ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులోకి రావడంతో ఊరట లభించనుంది.
