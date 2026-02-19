English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad: నార్సింగిలో మరోసారి రెచ్చిపోయిన రౌడీషీటర్లు.. గంజాయి తాగించి బాలికపై గ్యాంగ్‌ రేప్‌..!

Gang Rape In Hyderabad Narsingi: హైదరాబాద్‌ నగరం నడిబొట్టున మరో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నార్సింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బాలికకు గంజాయి తాగించి అత్యంత కిరాతకంగా గ్యాంగ్‌ రేప్‌ చేశారు రౌడీషీటర్లు. ప్రస్తుతం బాలిక పరిస్థితి మరింత విషమించడంతో ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక ముగ్గురు రౌడీషీటర్లు ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నారు. వారి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 19, 2026, 11:36 AM IST

Gang Rape In Hyderabad Narsingi: హైదరాబాద్‌లోని నార్సింగిలో మరోసారి రౌడీషీటర్లు రెచ్చిపోయారు. బాలికకు బలవంతంగా గంజాయి తాగించి ఆమెపై గ్యాంగ్ రేప్‌కు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఈ వార్తా సంచలనంగా మారింది. అయితే ఈ బాలిక మాత్రం చార్మినార్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అమ్మాయిగా పోలీసులు గుర్తించారు. నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్సింగ్ కేసు కూడా నమోదయింది. ఆమె నానమ్మతో కలిసి ఉంటున్న అమ్మాయి మిస్ అవ్వటం జరిగింది. సదరు అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి బలవంతంగా గంజాయి తాగించారు. మత్తులో ఉన్న ఆ బాలిక పైశాచికానికి పాల్పడ్డారు. గంజాయి రౌడీషీటర్లపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఘతంలో కూడా ఈ నార్సింగి పరిధిలో మైనర్‌ బాలికపై దారుణం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. 

పోలీసులు అదుపులో నిందితులు..
ఇక పోలీసుల వివరాల ప్రకారం నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి చెందిన ఓ మైనర్ బాలిక చార్మినార్ సందర్శించినప్పుడు ఒక అక్కడ ఒక మైనర్ యువకుడు పరిచయమయ్యాడు. ఈనెల 16వ తేదీన ఆ అమ్మాయిని చెంగిచెర్ల తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ గదిలో మరో ఇద్దరు యువకులతో కలిసి ఆమెకు మద్యం తాగించారు. అనంతరం ఆమె బాలికపై గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడ్డారు. అయితే ఆ మరుసటిరోజే అమ్మాయి తల్లితండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో ఆరా తీయగా అసలు బాలిక ఆచూకీ తెలిసింది. ఇక నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం .కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.Read more:​  సునీత ఆ పోస్టులు పెట్టకుంటే బతికేదేమో..? అక్కసుతోనే నెలరోజులుగా రెక్కీ వేసి అంతమొందించాడు..!

Read more:​ Konda Surekha: వేలిముద్ర వాళ్లు కూడా సీఎం అవుతారు.. కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు..

 

