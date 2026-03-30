  • Surya Bhai Gola man: ఓంటి నిండా రోల్డ్ గోల్డ్ తో బంగారు బుల్లొళ్ల బిల్డప్.. బండారం బైటపెట్టిన ఐటీ అధికారులు..

Hyderabad gold man Surya bhai: ఇటీవల తిరుపతిలో సూర్యభాయ్ ఒంటి నిండా బంగారం వేసుకుని శ్రీవారికి పోటీ ఇస్తున్నట్లు బిల్డప్ కొట్టాడు. మరోవైపు తెలంగాణ హకీ చీఫ్ కొండా విజయ్ కుమార్ సైతం  ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టులో ఐటీ అధికారులు ఆయన నగలపై ఆరా తీశారు. ఈ క్రమంలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 30, 2026, 03:36 PM IST
  • బైటపడ్డ బంగారు బుల్లోళ్ల అసలు రంగు..
  • అంతా ఫెక్ అని తెల్చిన ఐటీ అదికారులు..

Hyderabad surya bhai and Telangana hockey chief konda vijay kumar wears fake gold: ఇటీవల కొంత మంది పబ్లిసిటీ కోసం రకరకల స్టంట్ లు చేస్తున్నారు.   ముఖ్యంగా ఏమైన చేసి సోషల్ మీడియాలో ఫెమస్ అయిపోయి పాపులారిటీ కోసం నానా తంటాలు పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ లోని పాతబస్తీకి చెందిన సూర్యభాయ్, తెలంగాణ హకీ చీఫ్ కొండా విజయ్ కుమార్ సైతం ఫెక్ బంగారంవేసుకుని హల్ చల్ చేశారు. గత కొన్ని నెలలుగా వీరుఎక్కడకు వెళ్లిన ఫెక్ బంగారం వేసుకుని బిల్డప్ ఇచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. సూర్య భాయ్ ను ఐటీ అధికారులు అతని ఒంటిపై బంగారంపై ఆరాతీయగా వాటిలో చాలా వరకు ఫెక్ అని తెలింది. కేవలం 3 లక్షల నగదు చేస్తాయని ఐటీ అధికారులు చెప్పారు.

బంగారం పాలిష్ తో ఇతర నగలు వారి ఒంటి మీద వేసుకున్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఇక  కొండా విజయ్ కుమార్ ను ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఐటీ, కస్టమ్స్ అధికారులు అడ్డుకున్నారు. అతడ్ని దాదాపు 12 గంటల పాటు విచారించారు. విమాన శ్రాయంలో ఒంటిపై 3 కేజీల బంగారంతో దొరికిపోగా.. 1.4 కేజీల బంగారు ఆ భరణాలకు సరైన లెక్క చూపక పోవడంతో హైదరాబాద్ ఐటీ వారికి సమాచారం అందించారు. దీంతో కొండా విజయ్ కుమార్ ను హైదరాబాద్ ఐటీ అధికారులు విచారణకు రావాలని ఆదేశించారు. దీంతో ఈ విచారణలో అవన్ని ఫెక్ నగలని  తెలింది. ఇక సూర్య భాయ్ మాత్రం గత ఆరేళ్లలో కేవలం 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మాత్రమే అతను ఐటీ రిటర్న్స్ దాఖలు చేశాడు. అందులో తన వార్షిక ఆదాయం కేవలం రూ. 4.9 లక్షలుగా చూపాడు.

జిమ్ ట్రైనర్‌గా, చికెన్ షాప్ యజమానిగా ఈ ఆదాయం వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నాడు. అంతేకాకుండా, అతని పేరు మీద గానీ, అతని భార్య పేరు మీద గానీ ఎలాంటి స్థిరాస్తులు లేవని, ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 20,000 అద్దె చెల్లిస్తూ ఒక ఫ్లాట్‌లో ఉంటున్నారని అధికారులు గుర్తించారు.  థార్, సఫారీ, ఎండీవర్ వంటి కార్లు, బుల్లెట్ బైక్ ఉన్నప్పటికీ.. అవి కేవలం ప్రదర్శన కోసమేనని, భూ వివాదాల సెటిల్‌మెంట్లలో వచ్చే కమిషన్లతో వాటిని కొనుగోలు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

అలాగే అతను నడుపుతున్నట్లు చెప్పుకునే ‘SNS ప్రజా సేవా ఫౌండేషన్’, వృద్ధాశ్రమానికి ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ గానీ, పాన్ కార్డు గానీ లేవని విషయం  కూడా బైటపడింది. దీంతో ఇన్ని రోజులు వీరు వేసుకున్న బంగారం నిజమనుకున్న వారంత నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

