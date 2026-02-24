English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad Crime: ఎక్కడపడితే అక్కడ టీ తాగొద్దు మావా.. కొబ్బరి పీచుతో కల్తీ టీ పొడి ఎలా తయారు చేస్తారంటే..?

Hyderabad Crime: హైదరాబాద్‌లోని సనత్‌నగర్‌లో నకిలీ టీ పొడి తయారు చేస్తున్న ఓ వ్యక్తిని హైదరాబాద్ కమిషనర్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. కొబ్బరి పీచు పొడికి వేడి బెల్లం నీటిని కలిపి కల్తీ టీ పొడి తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 24, 2026, 06:16 PM IST

Hyderabad Crime: ఎక్కడపడితే అక్కడ టీ తాగొద్దు మావా.. కొబ్బరి పీచుతో కల్తీ టీ పొడి ఎలా తయారు చేస్తారంటే..?

Hyderabad Crime: డబ్బు కోసం కక్కుర్తిపడి కొందరు ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. కల్తీకి కాదేది అనర్హం కాదన్నట్లు ప్రతిదాంట్లో కల్తీ భూతం పట్టి పీడిస్తోంది. తాజాగా సనత్ నగర్ పరిధిలో టీ పొడి కల్తీ ముఠాను హైదరాబాద్ కమిషనర్ టాస్క్ ఫోర్స్ వెస్ట్ జోన్ బృందం అరెస్ట్ చేసింది. ముందస్తు సమాచారం మేరకు సనత్ నగర్ పోలీసులతో కలిసి ఒక ప్రాంగణంపై దాడి చేయగా.. సింథటిక్ రసాయనాలను ఉపయోగించి టీ పొడిని కల్తీ చేస్తున్న ఓ వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడిని ఫతేనగర్‌కు చెందిన జగన్నాథ్ బిష్ణోయ్ (33)గా గుర్తించారు.  

పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు జగన్నాథ్ బిష్ణోయ్ అక్రమ లాభాల కోసం టీ పొడిని కల్తీ చేస్తున్నట్లు అంగీకరించాడు. అతను కోకోపీట్ (కొబ్బరి పీచు పొడి)ను కొనుగోలు చేసి, అందులోని వ్యర్థాలను తొలగించి.. వేడి బెల్లం నీటితో కలిపి రెండు మూడు రోజుల పాటు ఎండబెట్టేవాడు. ఆ తర్వాత దానికి 'సన్‌సెట్ ఎల్లో','టార్ట్రాజైన్ ఆరెంజ్' వంటి సింథటిక్ ఫుడ్ కలర్స్‌ను కలిపేవాడు. ఈ రంగులను పీల్చుకున్న మిశ్రమాన్ని తిరిగి ఎండబెట్టి కల్తీ ప్రక్రియలో ఉపయోగించేవాడు.

ఒక కిలో కల్తీ టీ పొడిని తయారు చేయడానికి, నిందితుడు 450 గ్రాముల నాణ్యత లేని టీ డస్ట్, 500 గ్రాముల నాణ్యత లేని టీ గ్రాన్యూల్స్, 50 గ్రాముల రంగు కలిపిన కోకోపీట్‌ను మిక్స్ చేసేవాడు. ఈ కల్తీ టీ పొడిని అసలైన టీ పొడిగా నమ్మించి స్థానిక టీ స్టాళ్లకు, ఇతర డీలర్లకు భారీ ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. ప్రజలు టీ పొడిని కేవలం గుర్తింపు పొందిన విక్రేతల వద్దే కొనుగోలు చేయాలని.. ఆహార కల్తీకి సంబంధించి ఏవైనా అనుమానాలు ఉంటే తమకు ఫిర్యాదు చేయాలని అధికారులు సూచించారు. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడే ఆహార కల్తీకి పాల్పడే వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు, క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు.

స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులు:

• రంగు కలిపిన టీ పొడి: 120 కిలోలు
• సహజమైన టీ పొడి: 30 కిలోలు
• కోకోపీట్ మిశ్రమం: 138 కిలోలు
• వెయింగ్ మెషిన్: 1
• సన్‌సెట్ ఎల్లో కలర్: 800 గ్రాములు
• టార్ట్రాజైన్ కలర్: 700 గ్రాములు
• డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్: 1
• హ్యాండిల్స్: 3
• బీకర్: 1
• బెల్లం బాక్సులు: 12 (ఒక్కొక్కటి 500 గ్రాములు)
• క్యారీ బ్యాగ్ బండిల్స్: 10 కిలోలు

