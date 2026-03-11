Video: హైదరాబాద్‌ నుంచి వెళ్లిన విమానం.. తప్పిన ఘోర ప్రమాదం, విజువల్స్‌..!!

Hyderabad To Phuket Flight Wheel Damaged Video: వరుస విమాన ప్రమాదాలు ప్రయాణీకులను బెంబేలెత్తేలా చేస్తున్నాయి. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం నుంచి ఇప్పటివరకు అక్కడక్కడ విమానాల్లో సాంకేతిక లోపాలు ఎదురవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలు భారత్లో మాత్రమే కాదు అమెరికా ఇతర దేశాల్లో కూడా ఈ విమాన సాంకేతిక లోపం వల్ల ఘోర ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ నుంచి థాయిలాండ్ కు వెళ్తున్న ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమానానికి కూడా ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. బోయింగ్ 737 ఇవాళ ఫుకెట్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండ్ అయిన వెంటనే నోస్ విల్ అంటే ఫ్రంట్ లాంటింగ్ గేర్ ఊడిపోయింది. దీంతో విమానం రన్ వే నుంచి పక్కకు జారింది. వెనుక టైర్ కూడా బ్లాస్ట్ అయింది. వేగం అదుపులో ఉండడంతో భారీ ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే విమాన సిబ్బంది కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. దీంతో 133 మంది ప్రయాణికులు క్షేమంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని అధికారులు వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Crash Landing -
Air India Express confirmed that its #Hyderabad–#Phuket flight on March 11 experienced a nose wheel issue during landing at #PhuketAirport, resulting in a hard landing.
The crew followed all safety protocols and all passengers were safely deplaned. No injuries… pic.twitter.com/3nIm9KoY3q
— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 11, 2026
