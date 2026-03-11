Video: హైదరాబాద్‌ నుంచి వెళ్లిన విమానం.. తప్పిన ఘోర ప్రమాదం, విజువల్స్‌..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad To Phuket Flight Wheel Damaged Video: హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లిన ఓ విమానానికి ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. థాయిలాండ్‌కు బయలుదేరిన ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ బోయింగ్ 737 కు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఇవాళ ఫుకెట్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండ్ అయిన వెంటనే నోస్ వీల్ (ఫ్రంట్ ల్యాండింగ్ గేర్) ఊడిపోయింది. వెంటనే విమాన సిబ్బంది అప్రమత్తం అవ్వడంతో 133 మంది ప్రయాణికులు క్షేమంగా బయటపడ్డారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 11, 2026, 02:56 PM IST

Hyderabad To Phuket Flight Wheel Damaged Video: వరుస విమాన ప్రమాదాలు ప్రయాణీకులను బెంబేలెత్తేలా చేస్తున్నాయి. అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం నుంచి ఇప్పటివరకు అక్కడక్కడ విమానాల్లో సాంకేతిక లోపాలు ఎదురవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలు భారత్‌లో మాత్రమే కాదు అమెరికా ఇతర దేశాల్లో కూడా ఈ విమాన సాంకేతిక లోపం వల్ల ఘోర ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ నుంచి థాయిలాండ్ కు వెళ్తున్న ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ విమానానికి కూడా ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. బోయింగ్ 737 ఇవాళ ఫుకెట్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లో ల్యాండ్ అయిన వెంటనే నోస్ విల్ అంటే ఫ్రంట్ లాంటింగ్ గేర్ ఊడిపోయింది. దీంతో విమానం రన్ వే నుంచి పక్కకు జారింది. వెనుక టైర్ కూడా బ్లాస్ట్ అయింది. వేగం అదుపులో ఉండడంతో భారీ ప్రమాదం తప్పింది. వెంటనే విమాన సిబ్బంది కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. దీంతో 133 మంది ప్రయాణికులు క్షేమంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని అధికారులు వెల్లడించారు. దీనికి సంబంధించిన విషయాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Also Read: తెలుగులో ప్రమాణస్వీకారం చేసిన తెలంగాణ నూతన గవర్నర్‌ శివ ప్రతాప్‌ శుక్లా.. సీఎం రేవంత్ రియాక్షన్‌ వీడియో..!

Also Read: తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ శుభవార్త.. ఈనెల 13 నుంచి చర్లపల్లి- కామాఖ్య అమృత్‌ భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ పరుగులు..!!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

phuket airportair india phuketphuket newsphuket airport newsphuket thailand

