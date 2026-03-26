Traffic Advisory: శ్రీరామనవమి శోభా యాత్ర.. రేపు హైదరాబాద్‌లోని ఈ రూట్‌లలో ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు..!

Tomorrow Traffic Advisory In Hyderabad Due To Ram Navami 2026: రేపు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు. మార్చి 27వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఈ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉంటాయి. ఏ రూట్లో ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 26, 2026, 05:34 PM IST

Power Cut: హైదరాబాద్‌వాసులకు అలెర్ట్‌.. నేడు ఈ ఏరియాల్లో పవర్‌ కట్స్‌..!
5
Power Cut
Power Cut: హైదరాబాద్‌వాసులకు అలెర్ట్‌.. నేడు ఈ ఏరియాల్లో పవర్‌ కట్స్‌..!
Akshaya Tritiya 2026: భారీగా పెరగబోతున్న బంగారం ధరలు..తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిటకిటలాడుతున్న గోల్డ్ షాపులు..
5
gold rate
Akshaya Tritiya 2026: భారీగా పెరగబోతున్న బంగారం ధరలు..తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిటకిటలాడుతున్న గోల్డ్ షాపులు..
Tata Sierra: టాటా సియెర్రా వచ్చేసింది.. రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్‌తో మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లండి.. నెలవారీ EMI ఎంతో తెలుసా?
5
Tata Sierra
Tata Sierra: టాటా సియెర్రా వచ్చేసింది.. రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్‌తో మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లండి.. నెలవారీ EMI ఎంతో తెలుసా?
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 సినిమాపై మరో కేసు నమోదు.. మాధవన్ క్యారెక్టర్ తో ఆ వర్గాన్ని అవమానించారు అంటూ..!
7
Dhurandhar 2 controversy
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 సినిమాపై మరో కేసు నమోదు.. మాధవన్ క్యారెక్టర్ తో ఆ వర్గాన్ని అవమానించారు అంటూ..!
Tomorrow Traffic Advisory In Hyderabad Due To Ram Navami 2026: రేపు శ్రీరామనవమి 2026 దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీత రాముల కళ్యాణం నిర్వహించి శోభ యాత్ర కూడా తీస్తారు. అయితే హైదరాబాద్‌లో రేపు శ్రీరామ నవమి శోభాయాత్ర సందర్భంగా పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ఇవి మార్చి 27 ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు అమల్లో ఉంటాయి. ప్రధానంగా సీతారాం బాగ్ ఆలయం నుంచి ఈ శోభాయాత్ర ప్రారంభమై హనుమాన్ వ్యాయాంశాల స్కూల్ సుల్తాన్ బజార్ ,బోయగూడా కమాన్ వయా మంగళహాట్ పీఎస్ రోడ్, జాలీ హనుమాన్ ధూల్‌పేట్‌, పురాణాపూర్, గాంధీ విగ్రహం, జుమ్మెరాత్‌ బజార్, చూడీ బజార్, బేగంబజార్ ఛత్రి, బర్తన్‌ బజార్, SA బజార్ మసీదు, శంకర్ షేర్ హోటల్, గౌలిగూడ చమాన్, రామ్ మందిర్ కమాన్, పుత్లీబౌలీ క్రాస్ రోడ్, ఆంధ్ర బ్యాంక్ క్రాస్ రోడ్, DMHS క్రాస్ రోడ్, సుల్తాన్ బజార్ క్రాస్ రోడ్, రాయల్ ప్లాజా టీ జంక్షన్ మార్గాల మీదుగా శోభాయాత్ర సందర్భంగా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి.

 ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఇలా..
సీతారామ్‌భాగ్‌ వద్ద శోభాయాత్ర ప్రారంభమైనప్పుడు ఆసిఫ్ నగర్ నుంచి బోయ్‌గుడా కమాన్ వచ్చే వాహనాలు మల్లేపల్లి క్రాస్ రోడ్ నుంచి విజయనగర్ కాలనీ, నాంపల్లి మీదుగా మెహిదీపట్నం మళ్లిస్తారు. 

 శోభాయాత్ర ఫ్రెండ్స్ కేఫ్ చేరుకున్న సమయంలో ఆగాపూర్, బోయగూడా కమాన్‌ నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ సీతారాం బాగ్ గల్లి నుంచి బోయ్‌గుడా కమాన్ మీదుగా ఆగాపుర్‌, హబీబ్ నగర్‌వైపుగా మళ్ళీస్తారు. 

 ఈ శ్రీరామ నవమి శోభాయాత్ర బోయ్‌గుడా కమాన్ చేరగానే దారు సలాం నుంచి వచ్చే వాహనాలను సీతారాం భాగ్‌ మీదుగా ఆగాపుర్‌ క్రాస్ రోడ్ నుంచి మళ్లించి గోదేకి ఖబర్, న్యూ ఆగాపురా. చార్కాదిల్ క్రాస్ రోడ్- నాంపల్లి మీదుగా మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు. 

శోభాయాత్ర జాలీ మందిర్ ఆలయానికి చేరుకున్న సమయంలో పురాణాపుల్‌, జుమ్మెరత్ బజార్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను మంగళ హాట్ మీదుగా గాంధీ స్టాచు, టక్కర్ వాడి జంక్షన్ లేదా గోదే కి ఖబర్, పురానాపూల్ వైపుగా మళ్లించనున్నారు. 

గాంధీ విగ్రహం వద్ద శోభాయాత్ర చేరుకున్నతర్వాత MJ బ్రిడ్జి నుంచి వచ్చే వాహనాలను టక్కర్‌వాడీ జంక్షన్ -ఆగాపుర గోదేకి ఖబర్‌ మళ్ళీస్తారు. ఇక ఎంజే బ్రిడ్జి నుంచి అఫ్జల్ గంజ్ వైపు వచ్చే వాహనాలను సిటీ కాలేజ్- బేగంబజార్ ఛత్రి- అఫ్జల్ గంజ్ మీదుగా మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు. 

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్.. 

Also Read:​ 10 వేల మంది పోలీసులతో రాజా సింగ్ ర్యాలీ.. శోభాయాత్రలో హై టెన్షన్..

 ఇక రాణి అవంతి భాయ్ విగ్రహం, జుమ్మెరాత్‌ బజార్ శోభాయాత్ర నిర్వహించినప్పుడు బేగంబజార్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను గాంధీ స్టాచు నుంచి లేబర్ అడ్డ మీదుగా అలస్కా టీ జంక్షన్ వైపుగా మళ్లీస్తారు. బేగం బజార్ ఛత్రీ వైపుగా శోభాయాత్ర సమయంలో మాలకుంట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ MJ బ్రిడ్జి మీదుగా అలస్కా టీ జంక్షన్ దారు సాలం మీదుగా మళ్లీస్తారు. 

రంగాచార్య లేని అఫ్జల్ గంజ్ నుంచి బేగం బజార్ వైపు వచ్చే వాహనాలను శ్రీకృష్ణ జువెలర్స్‌ మీదుగా ఎస్సే బజార్ మార్కెట్ మళ్లిస్తున్నారు. ఆఫ్జల్‌గంజ్‌ నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఎస్ఏ బజార్ మీదుగా సిద్ధంబార్ బజార్ యూటర్న్ నుంచి అఫ్జల్ గంజ్- సాలార్జంగ్ బ్రిడ్జి వైపుగా మళ్లీస్తారు. ఇక అజంతా గేటు, జాంబాగ్ నుంచి వచ్చే వాహనాలను ఎస్సే బజార్ మీదుగా MJ మార్కెట్ వైపుగా మళ్లించి పుత్లీబౌలి- రంగ మహల్ వైపు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో అబిడ్స్‌ ట్రాఫిక్ MJ మార్కెట్ మీదుగా బ్యాంక్ స్ట్రీట్ -ఆంధ్ర బ్యాంక్ రోడ్డుకు మళ్లిస్తారు.

 అలా చివరగా శోభాయాత్ర సుల్తాన్ బజార్ క్రాస్ రోడ్ చేరుకుంటుంది. ఇక ఆ సమయంలో వాహనాలను బాట- కింగ్ కోటి- రామకోటి క్రాస్ రోడ్ మీదుగా ప్రగతి టిఫిన్ సెంటర్ రోడ్ నుంచి మళ్లించి బొగ్గులకుంట క్రాస్ రోడ్ -రామ్ కోటి క్రాస్ రోడ్ -కింగ్ కోటి -బాటా క్రాస్ రోడ్ మీదుగా మళ్లీస్తారు. ప్రధానంగా వాహన చోదకులు బేగంబజార్ ఛత్రి, SA బజార్, అఫ్జల్ గంజ్ టీ జంక్షన్, శివాజీ బ్రిడ్జి జంక్షన్, సిబిఎస్, రంగ మహల్ వై జంక్షన్‌, పుత్లిబౌలి క్రాస్ రోడ్, కోటి ,ఆంధ్రాబ్యాంక్ ,జిపిఓ ,అబిడ్స్, ఎంజె మార్కెట్, చాదర్ఘాట్, కాచిగూడ క్రాస్ రోడ్, నింబోలీ అడ్డా ప్రాంతాల నుంచి కాకుండా ఇతర మార్గాల్లో వెళ్లడానికి వాహనదారులు ప్రయత్నించాలి. ఏదైనా ట్రాఫిక్ సహాయం కావాలంటే వెంటనే 90102 023626 కాల్ చేయాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు తెలిపారు.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Shobhayatra 2026Hyderabad Traffic AdvisoryHyderabad traffic advisory tomorrowRam Navami 2026 Hyderabad trafficHyderabad traffic diversions March 27

