Hyderabad Traffic Diversion Today: హైదరాబాద్లో ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఇవి అమల్లో ఉంటాయి. మదీనా ఎస్జే రోటరీ అఫ్జల్గంజ్ వరకు మళ్లింపులు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో అత్తాపూర్, శంషాబాద్ నుంచి పురాణాపూల్ వైపుగా వచ్చే ఆర్టీసీ బస్సులు ఆరంఘర్ నుంచి చంద్రాయాణ్ గుట్టకు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి. ఇక ఆరంఘర్ నుంచి వచ్చే ఆర్టీసీ బస్సులు, ఇతర వాహనాలు పురాణాపూల్ వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టి బహదూర్ పురా క్రాస్ రోడ్ నుంచి కిషన్ బాగ్, కామటిపురకు మళ్లింపులు చేపట్టారు.
ఇక మదీనా నుంచి వెళ్లే వాహనాలు బహదూర్ పురా వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టి గుడ్ విల్ కేఫ్- పార్థివాడా నుంచి బహదూర్ పురా క్రాస్ రోడ్ కు మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఇక సిటీ కాలేజ్ నుంచి పురాణ పుల్ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలను సిటీ కాలేజ్ వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టి ఎంజే బ్రిడ్జి నుంచి డైవర్షన్ ఇచ్చారు. ఇక జియాగూడ కార్వాన్ నుంచి వచ్చే వాహనాలు వాహనాలను 100 ఫీట్ రోడ్ గుండా పురాణా పూల్ క్రాస్ రోడ్ నుంచి జుమ్మెరాత్ బజార్ ఎంజే బ్రిడ్జికి మళ్లింపులు చేపట్టారు.
అదేవిధంగా ఎస్జే రోటరీ నుంచి శివాజీ బ్రిడ్జికి వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సు ఇతర వాహనాలకు మదీనా వైపుగా మళ్లింపులు చేపట్టి సిటీ కాలేజ్ ఎంజే బ్రిడ్జి గుండా వెళ్తాయి. ఇక సిబిఎస్ నుంచి శివాజీ జంక్షన్ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలను ఓల్డ్ ఆర్టీసీ డిపో రోడ్డు నుంచి రంగ మహల్ కు మళ్లింపులు చేపట్టారుజ . అఫ్జల్గంజ్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ నుంచి శివాజీ జంక్షన్ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలను అఫ్జల్గంజ్ టీ జంక్షన్ నుంచి మళ్లింపులు చేపట్టారు
మొజంజాహి మార్కెట్ నుంచి అఫ్జల్గంజ్ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలను మల్లకుంట, అలాస్కా, ఛత్రి, ఎంజే బ్రిడ్జ్ వైపుగా మళ్లింపులు చేపట్టారు. అఫ్జల్గంజ్ నుంచి మొజంజాహీ మార్కెట్ వెళ్లే వాహనాలను అఫ్జల్గంజ్ టీ జంక్షన్ నుంచి సెంట్రల్ లైబ్రరీ వైపుగా మళ్లింపులు చేపట్టారు. మోతి నగర్ నుంచి బోరబండ బస్ స్టాప్ వరకు ఈ సాయంత్రం 5 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు కూడా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉన్నాయి. మోతీ నగర్ క్రాస్ రోడ్ నుంచి స్నేహపురి కాలనీ- విజేత థియేటర్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉండనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లో వెహికల్స్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. మోతి నగర్ క్రాస్ రోడ్ బోరబండ బస్ స్టాప్ సాయంత్రం సమయంలో రద్దీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. వాహనదారులు ఇతర మార్గాలలో తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచన చేస్తున్నారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో వాహనదారులు 9010203626 హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కు కాల్ చేయాలని సూచించారు.
