English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad: నేడు హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు.. ఛత్రపతి శివాజీ శోభాయాత్ర, ఈ రూట్లలో మళ్లింపులు..!

Hyderabad: నేడు హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు.. ఛత్రపతి శివాజీ శోభాయాత్ర, ఈ రూట్లలో మళ్లింపులు..!

Hyderabad Traffic Diversion Today: నేడు హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు  విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు దీనికి సంబంధించిన ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు. గురువారం ఛత్రపతి శివాజీ జయంతి వేడుకల సందర్భంగా శోభాయాత్ర నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పురాణాపూల్ దర్వాజా నుంచి శివాజీ విగ్రహం వరకు ఉదయం 11:30 గంటల నుంచి ఈ ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు చేపట్టనున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం .

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 19, 2026, 07:43 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: బ్రేకింగ్.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కసారిగా ఇంత తగ్గిందా?
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బ్రేకింగ్.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కసారిగా ఇంత తగ్గిందా?
Rajayoga: త్వరలో 3 గ్రహాల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగం..! అదృష్టం పట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
6
Planetary Conjunction
Rajayoga: త్వరలో 3 గ్రహాల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగం..! అదృష్టం పట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
Gold Rate Today: మళ్లీ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఏకంగా 1530 తగ్గి ఎంతకి చేరిందంటే..!
5
Gold Price Today
Gold Rate Today: మళ్లీ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఏకంగా 1530 తగ్గి ఎంతకి చేరిందంటే..!
Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వేళ రష్మిక లేటెస్ట్ వీడియో…పెళ్లికూతురు అవ్వడానికి మొత్తం సిద్ధం..!
5
Rashmika Mandanna wedding rumours
Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వేళ రష్మిక లేటెస్ట్ వీడియో…పెళ్లికూతురు అవ్వడానికి మొత్తం సిద్ధం..!
Hyderabad: నేడు హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు.. ఛత్రపతి శివాజీ శోభాయాత్ర, ఈ రూట్లలో మళ్లింపులు..!

Hyderabad Traffic Diversion Today: హైదరాబాద్‌లో ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఇవి అమల్లో ఉంటాయి. మదీనా ఎస్‌జే రోటరీ అఫ్జల్గంజ్ వరకు మళ్లింపులు ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో  అత్తాపూర్, శంషాబాద్ నుంచి పురాణాపూల్ వైపుగా వచ్చే ఆర్టీసీ బస్సులు ఆరంఘర్ నుంచి చంద్రాయాణ్‌ గుట్టకు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు ఉండనున్నాయి. ఇక ఆరంఘర్ నుంచి వచ్చే ఆర్టీసీ బస్సులు, ఇతర వాహనాలు పురాణాపూల్ వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టి బహదూర్ పురా క్రాస్ రోడ్ నుంచి కిషన్ బాగ్, కామటిపురకు మళ్లింపులు చేపట్టారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక మదీనా నుంచి వెళ్లే వాహనాలు బహదూర్ పురా వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టి గుడ్ విల్ కేఫ్- పార్థివాడా నుంచి బహదూర్ పురా క్రాస్ రోడ్ కు మళ్లింపులు చేపట్టారు. ఇక సిటీ కాలేజ్ నుంచి పురాణ పుల్ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలను సిటీ కాలేజ్ వద్ద మళ్లింపులు చేపట్టి ఎంజే బ్రిడ్జి నుంచి డైవర్షన్ ఇచ్చారు. ఇక జియాగూడ కార్వాన్ నుంచి వచ్చే వాహనాలు వాహనాలను 100 ఫీట్ రోడ్‌ గుండా పురాణా పూల్ క్రాస్ రోడ్ నుంచి జుమ్మెరాత్‌ బజార్ ఎంజే బ్రిడ్జికి మళ్లింపులు చేపట్టారు.

 అదేవిధంగా ఎస్‌జే రోటరీ నుంచి శివాజీ బ్రిడ్జికి వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సు ఇతర వాహనాలకు మదీనా వైపుగా మళ్లింపులు చేపట్టి సిటీ కాలేజ్ ఎంజే బ్రిడ్జి గుండా వెళ్తాయి. ఇక సిబిఎస్ నుంచి శివాజీ జంక్షన్ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలను ఓల్డ్ ఆర్టీసీ డిపో రోడ్డు నుంచి రంగ మహల్ కు మళ్లింపులు చేపట్టారుజ . అఫ్జల్‌గంజ్‌ సెంట్రల్ లైబ్రరీ నుంచి శివాజీ జంక్షన్ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలను అఫ్జల్‌గంజ్‌ టీ జంక్షన్ నుంచి మళ్లింపులు చేపట్టారు

 మొజంజాహి మార్కెట్ నుంచి అఫ్జల్‌గంజ్‌ వైపుగా వెళ్లే వాహనాలను మల్లకుంట, అలాస్కా, ఛత్రి, ఎంజే బ్రిడ్జ్ వైపుగా మళ్లింపులు చేపట్టారు. అఫ్జల్‌గంజ్‌ నుంచి మొజంజాహీ మార్కెట్ వెళ్లే వాహనాలను అఫ్జల్‌గంజ్‌ టీ జంక్షన్ నుంచి సెంట్రల్ లైబ్రరీ వైపుగా మళ్లింపులు చేపట్టారు. మోతి నగర్ నుంచి బోరబండ బస్ స్టాప్ వరకు ఈ సాయంత్రం 5 నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు కూడా ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉన్నాయి. మోతీ నగర్ క్రాస్ రోడ్ నుంచి స్నేహపురి కాలనీ- విజేత థియేటర్ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉండనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లో వెహికల్స్ మళ్లింపులు చేపట్టారు. మోతి నగర్ క్రాస్ రోడ్ బోరబండ బస్ స్టాప్ సాయంత్రం సమయంలో రద్దీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. వాహనదారులు ఇతర మార్గాలలో తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకోవాలని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచన చేస్తున్నారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో వాహనదారులు 9010203626 హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కు కాల్ చేయాలని సూచించారు.

 Also Read:  విద్యార్థులకు తల్లిదండ్రులకు అలెర్ట్‌.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులు..!

 Also Read:  Yadagirigutta: నేటి నుంచి యాదగిరిగుట్ట బ్రహ్మోత్సవాలు..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabad Traffic Diversion TodayHyderabad Traffic Police AdvisoryChhatrapati Shivaji Jayanti HyderabadShivaji Shobha Yatra Routes

Trending News