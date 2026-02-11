English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad: వాహనదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 1 నుంచి డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ లేకుండా తిరిగితే..?

Continuous special Drive from March 1: హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనదారులకు కీలక అలెర్ట్ జారీ చేశారు. ఇకపై డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (DL) లేకుండా వాహనాలు నడిపే వారిపై కొరడా ఝుళిపించనున్నారు. మార్చి 1వ తేదీ 2026 నుంచి నిరంతరాయంగా స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు నడిపే వారికి భారీ మొత్తంలో ఫైన్ విధించడానికి రంగం సిద్ధం చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 11, 2026, 07:49 AM IST

Continuous special Drive from March 1: ఇకపై డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు ఎలా పడితే అలా నడిపే వారికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వారిపై కొరడా ఝళిపించనున్నారు. ఇప్పటికే దీనికి రంగం సిద్ధం చేశారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోకుండానే వాహనాలు నడిపే వారి సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 2026 మార్చి 1వ తేదీ నుంచి ప్రత్యేకంగా తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా వాహనం నడిపి ప్రమాదానికి గురైతే ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ వర్తించదని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో లైసెన్స్ లేని వారు ఆర్టీఏ కార్యాలయం నుంచి తీసుకోవాలని సూచించారు. 

 దీనికి సంబంధించి నిన్న మంగళవారం ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ ఎక్స్ వేదికగా హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. తెలంగాణ ప్రధానంగా హైదరాబాద్‌లో వాహనాలు నడిపే వారికి ఈ స్ట్రిక్‌ రూల్స్ వర్తించనున్నాయి. సరైన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తో మాత్రమే వాహనాలు నడపాలని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోతే రోడ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అథారిటీ (RTA) నుంచి సరైన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. దీంతోపాటు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే ఆ వాహనాన్ని నడపాలని ఆదేశిస్తున్నారు. మీ వాహనాన్ని లైసెన్స్ లేని వ్యక్తికి ఇచ్చి నడిపించటం వల్ల కూడా అదే రూల్స్ ని అతిక్రమించినట్లు అవుతుంది.

 

 

 ఇప్పటికే కూడా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇతర సరైన ధ్రువపత్రాలు లేకున్నా కానీ స్పెషల్ డ్రైవ్ లో వాహనాలపై ఫైన్ విధిస్తూనే ఉంటారు. ఇది మార్చి ఒకటో తేదీ నుంచి మరింత కఠిన తరం చేయనున్నారు. ప్రధానంగా నగరంలో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు నేపథ్యంలో ఈ ప్రత్యేక చర్యకు పూనుకుంది. హైదరాబాద్ పోలీస్ లైసెన్స్ లేని వ్యక్తికి తమ వాహనాన్ని ఇచ్చిన యజమానిపై అయినా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఇందులో దోషులని తేలితే మాత్రం ఆర్థిక లేకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఈ ప్రజలకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలో పాటించి సహకరించాలని వారు కోరుతున్నారు. ఇక ఈ ప్రత్యేక రహదారి భద్రత మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తీసుకున్నారు. 

 ఇక ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి పలువురు నంబర్ ప్లేట్‌లను కూడా ఫిరాయిస్తున్నారు. కొంతమంది నెంబర్ ప్లేట్లు లేకుండానే డ్రైవింగ్ చేయడం వంటివి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. వారిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు నంబర్ ప్లేట్ లేకున్నా వాటికీ మాస్కులు లేకపోతే అంకెలు కనిపించకుండా రంగు పూసిన గాని వారిపై కఠిన చర్యలు భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక వాహనదారులను సంఖ్యను మార్చడం వంటివి చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా వారిపై ఎక్కువ మొత్తంలో చలాన్లు ఉండటం వల్ల ఈ పనులు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు సీసీ టీవీ కెమెరాల ఆధారంగా ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. అయితే కేవలం ఛానల్లో తప్పించుకోవడానికి ఇలా నెంబర్ ప్లేట్లు మారుస్తున్నారా? లేదా? ఏదైనా దొంగతనాలు చేయించి దారితీస్తుందా? అవకాశం ఉంది. అందుకే బీఎన్‌ఎస్‌ సెక్షన్ 318(4), 319(2) కింద ఫోర్జరీ కేసులు కూడా నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది.

Also Read:​ నేడు ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్‌.. అవసరమైతే అక్కడ రీపోలింగ్‌..!

Also Read:​  ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. ప్రభుత్వానికి బహిరంగ లేఖ

