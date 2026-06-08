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Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్‌లో ఈ రూట్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు.. కొన్ని రోజులు పాటు ఈ రూట్లో ప్రయాణించకండి..

Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్ పోలీసులు నగర ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. హైదరాబాద్‌ నగరంలో బంజరా హిల్స్, కేబీఆర్ పార్క్ నుంచి జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వరకు నిర్మిస్తున్న ఫ్లై ఓవర్‌తో పాటు అండర్ పాస్ పనులు నిమిత్తం ఈ రూట్లలో కొన్ని రోజులు పాటు ప్రయాణించ వద్దని నగర పౌరులను  హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు తెలిపారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 08, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:31 AM IST
Hyderabad Traffic Diversion: హైదరాబాద్‌లో ఈ రూట్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు.. కొన్ని రోజులు పాటు ఈ రూట్లో ప్రయాణించకండి..
Image Credit: hyderabad Traffic Diversion (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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