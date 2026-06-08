Traffic Diversion at Banjara Hill & Jubilee Hills: హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా (H-CITI)లో భాగంగా జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్, KBR పార్క్ నుంచి ముగ్ధా జంక్షన్ వద్ద స్టీల్ ఫ్లైఓవర్తోపాటు అండర్పాస్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల ముగ్ధా జంక్షన్, KBR పార్క్ ప్రవేశ జంక్షన్ (గేట్-1), జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ మధ్య ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ రూట్లో ట్రాఫిక్ ను మళ్లిస్తున్నట్టు హైదరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వాహనదారులు తమ ప్రయాణాన్ని ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచించారు. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నం. 2 మార్గంలో కాకుండా.. ఈ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో ప్రయాణించాలని సూచిస్తున్నారు.
NFCL నుండి SNT, సాగర్ సొసైటీ (ముగ్ధా), KBR పార్క్ ప్రవేశ ద్వారం, జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్, రోడ్ నం. 36, రోడ్ నం. 45, కేబుల్ బ్రిడ్జ్ (దుర్గం చెరువు) వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ SNT జంక్షన్ , సాగర్ సొసైటీ వద్ద మళ్లిస్తారు. ఈ వాహనాలు శ్రీనగర్ కాలనీ మెయిన్ రోడ్, ఇందిరానగర్ లేబర్ అడ్డా, రోడ్ నం. 5 (జూబ్లీహిల్స్), వెంకటగిరి క్రాస్ రోడ్స్ (రోడ్ నం. 10, జూబ్లీహిల్స్) మీదుగా వెళ్లి, జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వైపు ఎడమవైపుకు తిరిగి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
ఈ మార్గాల్లో ప్రయాణించండి..
KCP & రోడ్ నం. 1 (బంజారాహిల్స్) నుండి KBR పార్క్, జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్, రోడ్ నం. 36 జూబ్లీహిల్స్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ తాజ్ కృష్ణ వద్ద రోడ్ నం. 10 (బంజారాహిల్స్), రోడ్ నం. 1/10 సిటీ సెంటర్ వైపు డైవర్ట్ చేస్తారు. అక్కడి నుండి జహీరానగర్, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వైపు వెళ్లి కుడివైపుకు తిరిగి, అగ్రసేన్ ఐలాండ్ మీదుగా భారతీయ విద్యా భవన్, రోడ్ నం. 45 (జూబ్లీహిల్స్) వైపు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
మసాబ్ ట్యాంక్ నుండి KBR పార్క్, జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ రోడ్ నం. 12 (బంజారాహిల్స్) వద్ద మళ్లించబడుతుంది. వాహనదారులు ఎడమవైపుకు తిరిగి, అగ్రసేన్ ఐలాండ్ మీదుగా భారతీయ విద్యా భవన్, రోడ్ నం. 45 (జూబ్లీహిల్స్) వైపు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నం. 36, 45 నుండి NFCL వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్, జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ వద్ద మళ్లించబడుతుంది. ఇది వెంకటగిరి రోడ్ నం. 2, యూసుఫ్గూడ బస్తీ, యూసుఫ్గూడ చెక్పోస్ట్, మైత్రీవనం, అమీర్పేట మీదుగా ఇందిరానగర్ లేబర్ అడ్డా, శ్రీనగర్ కాలనీ వైపు లేదా వాల్యూ జోన్, పంజాగుట్ట మెయిన్ రోడ్ వైపు మళ్లించబడుతుంది.
బేగంపేట నుండి NFCL వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ NFCL వద్ద మళ్లిస్తారు. ఇది బంజారాహిల్స్ రోడ్ నం. 1 to 4, 1 to 7, తాజ్ కృష్ణ, రోడ్ నం. 1 to 10 (సిటీ సెంటర్ - కుడి వైపు), జహీరానగర్, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, అగ్రసేన్ హాస్పిటల్, భారతీయ విద్యా భవన్, రోడ్ నం. 45, జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ మీదుగా వెళుతుంది.
ఇక ప్రయాణికులు పంజాగుట్ట ఫ్లైఓవర్ను ఉపయోగించకూడదు. దానికి బదులుగా కాకతీయ హోటల్ వద్ద ఫ్లైఓవర్ పక్కన ఉన్న సర్వీస్ రోడ్డు ద్వారా పంజాగుట్ట క్రాస్ రోడ్స్, NFCL, బంజారాహిల్స్ రోడ్ నం. 10 వైపు వెళ్లాలి.
రద్దీ సమయాలు..
రద్దీ సమయాల్లో ఉదయం 8:30 – 11:00 మరియు సాయంత్రం 5:00 – 9:00) ప్రయాణాన్ని వీలైనంత వరకు ఈ రూట్లలో ప్రయాణించక పోవడం బెటర్.
క్షేత్ర స్థాయిలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఇచ్చే సూచనలు.. సూచికలను పాటించడం బెటర్. రియల్-టైమ్ ట్రాఫిక్ సమాచారం కోసం నావిగేషన్ యాప్లను ఉపయోగించి ప్రయాణించండి. రద్దీని తగ్గించడానికి ప్రజా రవాణా అయిన బస్సు, మెట్రో రైల్ లేదా కార్ పూలింగ్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.భారీ వాహనాలు రద్దీ సమయాల్లో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించకుండా ఉంటే బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
ప్రయాణికులందరూ పైన పేర్కొన్న ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ను గమనించి తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని పోలీసులు చెప్పారు. అలాగే, హైదరాబాద్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లైన 'Hyderabad Traffic Police' ఫేస్బుక్ పేజీ (facebook.com/HYDTP) మరియు @HYDP (ఎక్స్ హ్యాండిల్)లో ట్రాఫిక్ అప్డేట్లను అనుసరించండని చెప్పింది. ప్రయాణంలో ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే, సహాయం కోసం మా ట్రాఫిక్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 9010203626కు కాల్ చేయండి. మొత్తంగా హైదరాబాద్ నగర పౌరులందరూ.. హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు సహకరించాలని కోరింది.
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