Hyderabad Viral Purple Building Video: హైదరాబాద్‌లో ప్రత్యేక స్మారక కట్టడాలు ఉన్నాయి. చార్మినార్ నుంచి గోల్కొండ, బిర్లా మందిర్ వంటి వివిధ రకాల స్మారక కట్టడాలు అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి. ప్రధానంగా ఈ కట్టడాలు గొప్ప వారసత్వం చిహ్నాలుగా.. సాంస్కృతిక ఆకర్షణ కూడా దోహదం చేస్తాయి. ఎంతో చరిత్ర కలిగిన హైదరాబాద్‌లో ఓ పర్పుల్‌ బిల్డింగ్ కూడా ఇప్పుడు నెట్టింటా హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. చాలామంది దీని గురించి సెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 20, 2026, 05:11 PM IST

Hyderabad Viral Purple Building Video: హైదరాబాద్‌లో పర్పుల్ బిల్డింగ్ ఎక్కడుంది? ఈ చిత్రంలో ఉన్న బిల్డింగ్ మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి బిల్డింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హైదరాబాద్ అంటేనే చార్మినార్, గోల్కొండ, బిర్లా టెంపుల్, హుస్సేన్ సాగర్ వంటి ప్రత్యేక స్మారక కట్టడాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ అంటేనే గొప్ప వారసత్వం కలిగింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా భాగ్యనగరంలో సాంస్కృతిక ఆకర్షణకు పేరు పొందింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఈ జాబితాలో తాజాగా మరో బిల్డింగ్ కూడా చేరింది. ఇది ఎంతో ఆకర్షించే నిర్మాణం నెట్టింటా వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఇది ఎక్కడ ఉంది? అని చాలామంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు. మీరు కూడా హైదరాబాద్‌లో ఈ కట్టడం ఎక్కడుందో ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇది ఎంతో ఆకర్షణీయంగా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. బోల్డ్ వైలెట్ రంగులో ఉండే ఈ కట్టడం స్పష్టంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. 

భారతదేశంలోని పెద్ద వాణిజ్య భవనాలపై ఈ రంగు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఎవరు ఉపయోగించరు.. అందుకే ఈ కట్టడం ఎవరిది? అనేది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే హైదరాబాద్‌లో ఈ కట్టడం రద్దీగా ఉండే ఖాజాగుడాలో ఉన్న కొత్త నిర్మాణం. దేశంలో ఇలాంటి భవనం ఎక్కడా కనిపించదు. చాలా అరుదుగా ఉండే కట్టడం అందుకే సోషల్ మీడియాలో దీన్ని తెగ సెర్చ్‌ చేస్తున్నారు. ఇంస్టాగ్రామ్ పేజీలో కూడా 'ది పర్పుల్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఇండియా' అనే అధికారిక పేజీతో ఈ ఫోటోను షేర్ చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి బిల్డింగ్ ఎక్కడా లేదు? అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఎవరైనా ఇలాంటి బిల్డింగ్ కనిపెడితే ఆ ఫోటో తీసి తమకు పంపిస్తే లక్ష రూపాయలు గెలుచుకునే అవకాశం కూడా పొందవచ్చు.

ఈ భవన కట్టడాన్ని దాదాపు రెండేళ్లు పట్టినట్లు సమాచారం. ఫిబ్రవరి 22వ తేదీన ఈ ఊదా రంగు భవనాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఎంతో మంది దీని చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇక సోషల్ మీడియాలో ఈ బిల్డింగ్ చూసి భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు . కొంతమంది నేను కూడా ఖాజాగూడ వైపు నుంచే ఆఫీసుకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ ని చూశా.. కానీ నాకు రంగు నచ్చలేదు అని కొందరు కామెంట్‌ పెడితే.. మరికొందరు ఇదేదో భవనానికి గిఫ్ట్ పేపర్ చుట్టినట్టు కనిపిస్తోంది అంటున్నారు. ఈ రంగు చూస్తే చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఊదా రంగులో ఉండే ఈ భవనం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది . ఇక హైదరాబాద్‌కు ఇది మరో సరికొత్త ఆకర్షణగా కనిపిస్తుంది. పర్పుల్ బిల్డింగ్ అంటే ఆధునిక శక్తివంతమైన ఊదా రంగు భవనం.

 ప్రధానంగా ఈ బిల్డింగ్ యాజమాన్యం కట్టడం ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ప్రత్యేకంగా కనిపించాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇది కూడా ఒక వాణిజ్య భవనమే. ఈ భవనం ఖాజాగూడకు మరింత ప్రత్యేక ఆకర్షణను తీసుకువచ్చింది. అయితే ఈ భవనాన్ని రెండేళ్ల పాటు కాంక్రీటు, గాజు మాత్రమే కాకుండా ఊదా రంగు జోడించడంతో రాత్రికి రాత్రే దీనిపేరు మార్మోగిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ బిల్డింగ్ కూడా హైదరాబాద్‌కు ల్యాండ్‌ మార్క్‌గా మారే అవకాశం ఉంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

