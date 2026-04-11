Hydraa demolishes illegal constructions at ilapur village ameenpur: తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హైడ్రా ను తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా చెరువుల్ని కాపాడటం, ప్రభుత్వ భూముల్ని కబ్జాల నుంచి కాపాడటం కోసం దీన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీసుకొచ్చిన హైడ్రాపై మొదట్లో వ్యతిరేకత వచ్చిన ఆ తర్వాత అనూహ్యంగా హైడ్రాకు ప్రజలు తమ మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ రోజు అమీన్ పూర్ పరిధిలో అక్రమార్కులు కబ్జాలు చేసిన ప్రభుత్వ భూముల్ని హైడ్రా తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంది. అక్కడ అక్రమంగా నిర్మించిన కట్టడాలను కూల్చివేసింది. ఉదయం 6 గంటల నుంచి హైడ్రా కూల్చి వేతల్ని చేపట్టింది.
నగర చరిత్రలో నిలిచిపోయే భారీ ఆపరేషన్ను ప్రభుత్వ యంత్రాంగం శనివారం నిర్వహించింది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విదంగా 861 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని హైడ్రాతో కలిసి రెవెన్యూ, మున్సిపల్ శాఖలు కాపాడాయి. ఈ భూమి విలువ మార్కెట్లో రూ. 15 వేల కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. ఈ క్రమంలో భారీ పోలీసు బందోబస్తు మధ్య హైడ్రా, రెవెన్యూ, మున్సిపల్ శాఖలతో పాటు ఇతర విభాగాలు ఈ ఆపరేషన్ను నిర్వహించాయి. ఇప్పటికే ఇల్లు కట్టుకుని ఉన్న వారిని మినహాయించి మిగిలి ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిని హైడ్రా తిరిగి తన ఆధీనంలో తెచ్చుకుంది. ఇల్లు కట్టుకున్న పేదలు, సామాన్యులు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదని ఎప్పటికప్పుడు మైకులో అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు మైకు ద్వారా ప్రకటించాయి.
యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలనే కోర్టు ఉత్తర్వులను ఏమాత్రం లెక్క చెయకుండా ప్లాట్లుగా అమ్మేస్తున్న వారికి ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో కలిసి హైడ్రా చెక్ పెట్టింది. చట్టాలంటే భయం లేకుండా.. అధికారులను లెక్క చేయకుండా ఇష్టారాజ్యంగా కబ్జాలు చేసి అక్కడ లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్న వారికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిందని చెప్పుకొవచ్చు. భారీ పోలీసు బందోబస్తు మధ్య 861 ఎకరాలకు ఫెన్సింగ్ వేసింది. రెవెన్యూ, మున్సిపల్ అధికారుల సమక్షంలో హైడ్రా యంత్రాంగం ఈ భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది.
ఐలాపురంలోని భూముల విషయంలో యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలని 2013లో హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పునకు అనుగుణంగా ఈ ఆపరేషన్ను నిర్వహించామని అధికారులు వెల్లడించారు.
హైకోర్టు ఉత్తర్వులను పట్టించుకోకుండా.. 2.20 ఎకరాల్లో ముఖీం సోదరుడు ఎంఏ అజీం నిర్మించిన 6 అంతస్తుల 3 టవర్లను అధికారులు జేసీబీలతో తొలగించారు. స్విమ్మింగ్పూల్తో సహా విలాసవంతంగా నిర్మించుకున్న ఇంటిని.. ఇంటి చుట్టూ 40 ఎకరాల మేర గడీలు పెట్టి నిర్మించుకున్న ఫామ్ హౌస్ను, గుర్రాలకోసం నిర్మించిన శాలలను అధికారులు తొలగించారు.
కోర్టు తీర్పులు పెండింగ్ ఉండగా.. ఆ భూమితో ఎలాంటి సంబంధం లేని ముఖీంతో పాటు అతని అనుచరులు ఇష్టానుసారం అమ్మకాలు చేస్తుండడాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్గా పరిగణించింది. మొత్తం 1263 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉండగా.. ఇప్పటికే కొన్ని ఇళ్లు నిర్మాణం జరిగింది. పేదలు కట్టుకున్న ఇళ్లను మినహాయించి ఖాళీగా ఉన్న 860 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని హైడ్రా అక్రమార్కుల కబ్జా నుంచి కాపాడింది.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.