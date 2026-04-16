HYDRAA: హైడ్రా ఆపరేషన్ లో వెలుగు చూసిన లాయర్ భూ దందాలు.. అక్రమార్కుల గుండెల్లో గునపాలు..

HYDRAA Operations: HYDRAA ఫుల్ ఫామ్ విషయానికొస్తే.. హైదరాబాద్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ అస్సెట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ. హైదరాబాద్ లో ఆక్రమణకు గురైన ప్రభుత్వ భూములను కాపాడానికి రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ హైడ్రాను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ప్రభుత్వ భూమునులను ఆక్రమించుకొని వాటిని పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబీకులకు తక్కువగా అమ్మడంతో వారి ఎగపడి కొనుక్కోవడం వల్ల నష్టపోయారు. ముఖ్యంగా సర్కారు భూముల్ని కొనుగోలుచేసి తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలు. పోలీసుస్టేషన్లకు, కోర్టులకు వచ్చిన భూ వివాదకేసులు సంవత్సరాల తరబడి పెండింగులో ఉన్నాయి. వివాదాస్పద భూముల కేసులు పరిష్కారానికి నోచుకోకపోవడంతో.. ఓ న్యాయవాది భూ దందాకు ఒడిగట్టాడు. కోట్లకు కోట్లు సంపాందించుకున్నాడు. ఈ భూదందా హైడ్రా ఆపరేషన్ లో వెలుగుచూసింది.
హైదరాబాద్ మహానగరంలోనూ...పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ సర్కారు భూములు వేల ఎకరాలున్నాయి. చాలా భూములు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినప్పటికీ... అధికార యంత్రాంగం పర్యవేక్షణలేమితో... రెవెన్యూ రికార్డుల్లోకెక్కలేదు. హైదరాబాద్ ప్రాంతం నిజాం సంస్థానంలో ఉన్నపుడు కొందరికి దానం చేసిన భూములు (ఇనాం భూములు)... సర్కారు రికార్డుల్లోలేవు. ఇదే అదనుగా కబ్జాదారులు భూ దందాకు తెరలేపారు. భూ వివాద కేసులు పోలీస్ స్టేషన్ దాకా వెళ్లినా పరిష్కారానికి నోచుకోలేదు. కోర్టుదాకా వెళ్లిన కేసులు అడ్వోకేట్లకు వరంగా మారింది. తెలంగాణలో ప్రభుత్వ భూ సంస్కరణ చర్యల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన హైడ్రా భూదందాల భరతం పట్టింది. సర్కారు భూములను కాపాడే చర్యల్లో బుల్డోజర్లతో అక్రమ కట్టడాలను నేలమట్టం చేస్తోంది. అక్రమార్కుల చెరలో ఉన్న సర్కారు భూముల బండారాన్ని బయటపెట్టింది.
సర్కారు భూముల ఆక్రమణలపై దృష్టి సారిస్తూ కొంతకాలంగా ఆపరేషన్ అమీన్పూర్ నిర్వహిస్తోన్న హైడ్రా అక్కడి కబ్జాదారుల ఆగడాలకు బుల్డోజర్లతో సమాధానం ఇస్తోంది. ఇప్పటికే అమీన్పూర్ పెద్ద చెరువు ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్ పరిధిలోని 51 ఎకరాల్లో ఓ ప్రజాప్రతినిధి అక్రమంగా నిర్మించిన షెడ్లను, దుకాణాలను హైడ్రా కూల్చివేసింది. కిష్టారెడ్డిపేట, ఐలాపూర్, పటేల్ గూడలోని ఆక్రమణలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఐలాపూర్ తండాలో కబ్జాదారులు 20 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించుకునేందుకు హద్దురాళ్లు పాతగా రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి వాటిని తొలగించి ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంది. కిష్టారెడ్డిపేట, పటేల్ గూడలో ప్రభుత్వ స్థలాలను ఆక్రమించి నిర్మించిన నివాసాలు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలను నేలమట్టం చేసి నాలుగెకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంది. తాజాగా అదే ఐలాపూర్ తండాలో వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని అక్రమార్కులకు చిక్కకుండా కాపాడి ఫెన్సింగ్ వేసింది. సర్కారీ భూములపై అజమాయిషి చలాయిస్తూ 300 ఎకరాలకుపైగా పేదలకు విక్రయించి పక్క రాష్ట్రాల్లో ఆస్తులు పోగు చేసుకుంటున్న ఆక్రమణదారుడు ముఖీమ్ భూదందాలను హైడ్రా బయటపెట్టింది.
సంగారెడ్డి జిల్లా ఐలాపూర్ తండాలో ప్రభుత్వ భూముల కబ్జాదారుడు ముఖీమ్ బండారాన్ని హైడ్రా బయపెట్టింది. న్యాయవాది ముసుగులో ఉన్న ముఖీమ్ నల్లకోటును అడ్డుపెట్టుకొని 20 ఏళ్లుగా 300 ఎకరాలకుపైగా సర్కారు భూమిని పేదలకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకున్నట్లు హైడ్రా గుర్తించింది. ముఖీమ్పై నగరంలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో 19 క్రిమినల్ కేసులున్నాయని తెలిపిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ప్రభుత్వ భూములు గుట్టుగా విక్రయిస్తూ వందల కోట్లు ఆర్జించినట్లు తెలిపారు.
భూ వివాదాలను పరిష్కరించాల్సిన న్యాయవాది... దొరికిన అవకాశాన్ని అనువుగా మలచుకున్నాడు. న్యాయవాది ముసుగులో చేస్తున్న భూదందాలకు అడ్డూ అదుపులేకుండా పోయింది. ఐలాపూర్ గ్రామ పరిధిలో 1263 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉండగా ఇప్పటికే 400 ఎకరాలకుపైగా భూములు ఆక్రమణకు గురై నిర్మాణాలు వెలిశాయి. మిగిలిన 861 ఎకరాల భూములపై ముఖీమ్ కన్నుపడినట్లు గుర్తించిన హైడ్రా అవి అన్యాక్రాంతం కాకుండా ఫెన్సింగ్ వేసి హైడ్రా కాపాడింది. ఐలాపూర్ సర్కారు భూ ఆక్రమణల్లో ముఖీమ్ కీలక సూత్రధారిగా ఉన్నట్లు తేల్చిన హైడ్రా న్యాయవాది ముసుగులో 20 ఏళ్ల నుంచి భూదందాలు చేస్తున్నట్లు హైడ్రా గుర్తించింది.
క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన హైడ్రా అధికారులు... భూదందాపై లోతుగా ధర్యాప్తు చేశారు. భూదందాలతో కోట్లు గడిస్తున్న వ్యక్తి అరాచకాలు పెచ్చరిల్లడంతో అక్రమాలు వెలుగుచూశాయి. లీగల్ నోటీసులు పంపించి స్థానికులను,లే ఔట్ల యజమానులు బెదిరించడం చేస్తున్నాడని ఈ దందా ఐలాపూర్లోని తన గెస్ట్ హౌస్ కేంద్రంగానే జరుగుతున్నట్లు గుర్తించింది. నిజాం కాలంలో దివాన్గా ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర ముఖీమ్ తండ్రి పని చేసేవాడని ఆయనతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం మేరకు 19 ఎకరాల భూమి ముఖీం తండ్రికి సమకూరిందని హైడ్రా తేల్చింది. వాస్తవానికి అదంతా ప్రభుత్వ భూమే అయినప్పటికీ ముఖీం తన తండ్రికి చెందిన 19 ఎకరాల భూమిలోనూ లేఔట్ వేసి అమ్మేసినట్టు నిర్ధారించారు. ఆ 19 ఎకరాలతోపాటు మరో 21 ఎకరాల మేర కబ్జా చేసి 2006లో ఫామ్హౌస్ నిర్మించినట్టు హైడ్రా అధికారుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ మేరకు 2010 నుంచి 2025 వరకు ఉన్న శాటిలైట్ మ్యాప్ల ఆధారంగా అక్కడి భూములను పరిశీలించి ముఖీమ్ ఆక్రమణలను స్పష్టంగా వివరించింది.
ప్రభుత్వ భూముల్లో అక్రమకట్టడాలు వెలిశాయని ఫిర్యాదులు అందుకున్న రెవెన్యూ అధికారులు పోలీసుల బందోబస్తుతో రాజగోపాల్ నగర్ లో 250 కట్టడాలను కూల్చేశారు. ముఖీమ్ విక్రయించిన ప్లాట్లలో కట్టిన ఇళ్లను, దుకాణాలకు సంబంధించిన అక్రమ నిర్మాణాలపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడంతో కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో కోర్టు వివాదాస్పద భూములపై స్టే విధించింది. ఆక్రమిత భూముల్లో యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. న్యాయవాది ముఖీమ్ తన పలుకుబడితో మళ్లీ అక్కడ భూములను గజం 10 వేల నుంచి 30 వేల చొప్పున 300 ఎకరాలకుపైగా అమ్మి సొమ్ము చేసుకున్నట్లు హైడ్రా అధికారుల ధర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఇటీవల సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో విలీనమైన క్రిష్టారెడ్డి పేట గ్రామ పంచాయతీ అనుమతులతో ఐలాపూర్లోని సర్వే నెం.208లో తన సోదరుడు అజీమ్ పేరుతో అనధికారికంగా ఆరంతస్తుల భవనం నిర్మించాడని దాన్ని అద్దెకు ఇచ్చి కోట్లాది రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నట్లు హైడ్రా తేల్చింది. ముఖీమ్ అనుచరుల వల్ల పక్కనే ఉన్న రాజగోపాల్ నగర్ లేఔట్ల యజమానులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు హైడ్రాకు ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో వాస్తవాలు వెలుగు చూశాయి.
న్యాయవాదిగా... ప్రజాప్రతినిధులతో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించడంతో భూ దందాకు అడ్డూ అదుపులేకుండా పోయింది. నకిలీ పత్రాలతో ప్రభుత్వ భూములను ఇష్టానుసారంగా విక్రయిస్తూ పొరుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ముఖీమ్ ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు హైడ్రా అధికారులు గుర్తించారు. భూ కబ్జాపై హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో ముఖీమ్పై 19 క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న హైడ్రా అధికారులు... భూదందాలపై ఆరా తీశారు. ముఖీమ్ పై నమోదైన కేసుల వివరాలను తెలుసుకున్న హైడ్రా అధికారులు నిర్ఘాంత పోయారు. ముఖీమ్పై నమోదైన కేసుల నేపథ్యంలో అతని గన్ లైసెన్సును రద్దు చేసి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు హైడ్రా అధికారులు తెలిపారు. మాదాపూర్లో 12 ఎకరాలకు సంబంధించిన ముఖీంపై మోస్ట్ నటోరియస్ క్రిమినల్ కేసు, డబుల్ మర్డర్ కేసుతోపాటు.. అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. హైకోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రభుత్వ భూమితో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా అక్రమంగా భూవిక్రయాలు జరిపిన ముఖీమ్ భూ దందాపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ చర్యలు చేపట్టారు.
(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
