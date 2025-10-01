ibomma Piracy Website: మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తే.. మీకు చుక్కలే ఇంకా.!. హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఐబొమ్మ వార్నింగ్..

ibomma web site mass warning to Hyderabad police: తెలంగాణలో ఇటీవల పైరసీ వెబ్ సైట్ ఐబొమ్మ వ్యవహరం పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఇది కోట్ల కొద్ది తీసిన బడ్జెట్ కే భారీగా నష్టాల్ని తీసుకొస్తుంది. ఇప్పటివరకు సినీ నిర్మాతలను, హీరోలను బెదిరిస్తూ వచ్చిన ఈ ఐబొమ్మ నిర్వాహకులు, ఇప్పుడు ఏకంగా హైదరాబాద్ పోలీసులకే సవాల్ విసిరారు. తమను టార్గెట్ చేస్తే.. పోలీసులకు చుక్కలు చూపిస్తామంటూ హెచ్చరిస్తు బహిరంగ ప్రకటన చేశాయి. ప్రస్తుతం ఇది సంచలనంగా మారింది.
ఇటీవల తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (TFCC), ఐబొమ్మ సహా 65 పైరసీ వెబ్సైట్లపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఫిర్యాదును తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు, దర్యాప్తు చేపట్టి ఒక పైరసీ ముఠాను ఛేదించి ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ సీవీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ, ఐబొమ్మ వంటి సైట్లను ఎంతటి సాంకేతికత వాడినా వదిలిపెట్టేది లేదని, అంతర్జాతీయ సంస్థల సహకారంతో వారిని పట్టుకుంటామని గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
సీపీ హెచ్చరికలపై.. ఐబొమ్మ రియాక్ట్ అవుతూ.. మీరు మాపై ఫోకస్ చేస్తే.. మేము మీపై ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుందంటూ పోలీసులకే రివర్స్ లో వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా.. మీ టెలిగ్రామ్ గ్రూపులు, సబ్స్క్రిప్షన్లు బహిర్గతం చేస్తాంమంటూ హెచ్చరించారు. పోలీసులు.. తమ వెబ్సైట్ను బ్లాక్ చేస్తే మీ ఫోన్ నంబర్లు బయటపెడతామని, 5 కోట్ల మందికి పైగా యూజర్ల సమాచారం తమ దగ్గర ఉందని ఐబొమ్మ నిర్వాహకులు పోస్ట్ పెట్టారు.
ముఖ్యంగా.. మీడియా, OTT, హీరోలకూ షాకింగ్ రివీల్ అవుతుందన్నారు. ఒక ఫెమస్ హీరో కూడా మా ఫ్యాన్స్లో ఉన్నాడు.. బయటపెడతామంటున్నారు... ఇండియా మొత్తంలో మా సపోర్ట్ ఉంది..దీనిపై వెనక్కి తగ్గంఅంటూ పోస్ట్ లో ఉంది. భయపడని వాడికంటే ప్రమాదకారుడు లేడని iBomma వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
మా సర్వర్లు ఎక్కడున్నాయో పోలీసులకు కనపడవని, ప్రతి యూజర్ ఫోన్ నంబర్ మా డేటాబేస్లో ఉందని చెప్పుకొచ్చింది. ఒక యూజర్కి 5సార్లు సబ్స్క్రిప్షన్ రికార్డు ఉన్నదని చెబుతున్నారు.. OTTలు, హీరోలు, మీడియా – అందరి వివరాలు బయటకు వస్తాయని ఐబొమ్మ తెల్చి చెప్పింది.
మమ్మల్ని ఆపలేరు… మమ్మల్ని వెతకలేరని ఐబొమ్మ సవాల విసిరింది. ఒక వేళ పోలీసులు..మా వెబ్సైట్ బ్లాక్ చేస్తే – మీరే ఎక్స్పోజ్ అవుతారని, ఫ్యాన్స్కి సీక్రెట్గా ఉన్న హీరోల పేర్లు బయట పెడతామని, మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తే – ఇండస్ట్రీకి పెద్ద షాక్ వస్తుందని ఐబొమ్మ తెల్చి చెప్పింది. తాము.. ఒక్క దేశానికి పరిమితం కాదు – గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఉందని ఐబొమ్మ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
పోలీసుల చర్యలతో బిగ్ స్టార్ల ఇమేజ్ ప్రమాదంలో పడుతుందని, హీరోలు కూడా మా సైట్కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారని ఎవరున్న బయటపెడతమని చెప్పింది. 5 కోట్ల యూజర్లను ఒకేసారి రివీల్ చేయగలమని హెచ్చరించారు. మమ్మల్ని అడ్డుకోవడం, ఆపడం అసాధ్యం కాదంది. ఏ హీరోనైనా ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం – ఎవరికీ మినహాయింపు లేదని ఐబొమ్మ చెప్పింది.
చివరగా.. భయపడని మనిషి కంటే ప్రమాదకరుడు లేడని ఐబొమ్మ చివరి మాట చెప్పింది.ఈ క్రమంలో దీనిపై సిటీ పోలీసులు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు. ఐబొమ్మ వర్సెస్ హైదరాబాద్ పోలీసులా..?..అని నెట్టింట రచ్చ నడుస్తొంది.
