English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ibomma Piracy Website: మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తే.. మీకు చుక్కలే ఇంకా.!. హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఐబొమ్మ వార్నింగ్..

ibomma warning to hyderabad police: హాయ్ బొమ్మ వెబ్సైట్లో పోలీసులను హెచ్చరిస్తూ ఐబొమ్మ కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది.  మా వెబ్‌సైట్‌ను బ్లాక్ చేస్తే మీ ఫోన్ నంబర్లు బయటపెడతామంటూ ఏకంగా సైబర్ పోలీసులకే సవాల్ విసిరింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 1, 2025, 01:25 PM IST
  • పోలీసులకు ఐబొమ్మ హెచ్చరిక..
  • తమ జోలికి రావొద్దని వార్నింగ్..

Trending Photos

Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!
7
Anushka Shetty
Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!
ibomma Piracy Website: మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తే.. మీకు చుక్కలే ఇంకా.!. హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఐబొమ్మ వార్నింగ్..

ibomma web site mass warning to Hyderabad police: తెలంగాణలో ఇటీవల పైరసీ వెబ్ సైట్ ఐబొమ్మ వ్యవహరం పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఇది కోట్ల కొద్ది తీసిన బడ్జెట్ కే భారీగా నష్టాల్ని తీసుకొస్తుంది. ఇప్పటివరకు సినీ నిర్మాతలను, హీరోలను బెదిరిస్తూ వచ్చిన ఈ ఐబొమ్మ నిర్వాహకులు, ఇప్పుడు ఏకంగా హైదరాబాద్ పోలీసులకే సవాల్ విసిరారు. తమను టార్గెట్ చేస్తే.. పోలీసులకు చుక్కలు చూపిస్తామంటూ హెచ్చరిస్తు బహిరంగ ప్రకటన చేశాయి. ప్రస్తుతం ఇది సంచలనంగా మారింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (TFCC), ఐబొమ్మ సహా 65 పైరసీ వెబ్‌సైట్లపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఫిర్యాదును తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు, దర్యాప్తు చేపట్టి ఒక పైరసీ ముఠాను ఛేదించి ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ సీవీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ, ఐబొమ్మ వంటి సైట్లను ఎంతటి సాంకేతికత వాడినా వదిలిపెట్టేది లేదని, అంతర్జాతీయ సంస్థల సహకారంతో వారిని పట్టుకుంటామని గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

సీపీ హెచ్చరికలపై..  ఐబొమ్మ రియాక్ట్ అవుతూ.. మీరు మాపై ఫోకస్ చేస్తే.. మేము మీపై ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుందంటూ పోలీసులకే రివర్స్ లో వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అదే విధంగా.. మీ టెలిగ్రామ్‌ గ్రూపులు, సబ్‌స్క్రిప్షన్లు బహిర్గతం చేస్తాంమంటూ హెచ్చరించారు. పోలీసులు.. తమ వెబ్‌సైట్‌ను బ్లాక్ చేస్తే మీ ఫోన్ నంబర్లు బయటపెడతామని, 5 కోట్ల మందికి పైగా యూజర్ల సమాచారం తమ దగ్గర ఉందని  ఐబొమ్మ నిర్వాహకులు పోస్ట్ పెట్టారు.

ముఖ్యంగా.. మీడియా, OTT, హీరోలకూ షాకింగ్‌ రివీల్ అవుతుందన్నారు. ఒక ఫెమస్ హీరో కూడా మా ఫ్యాన్స్‌లో ఉన్నాడు.. బయటపెడతామంటున్నారు... ఇండియా మొత్తంలో మా సపోర్ట్ ఉంది..దీనిపై వెనక్కి తగ్గంఅంటూ పోస్ట్ లో ఉంది. భయపడని వాడికంటే ప్రమాదకారుడు లేడని  iBomma వార్నింగ్ ఇచ్చింది.

మా సర్వర్లు ఎక్కడున్నాయో పోలీసులకు కనపడవని,  ప్రతి యూజర్ ఫోన్ నంబర్‌ మా డేటాబేస్‌లో ఉందని చెప్పుకొచ్చింది. ఒక యూజర్‌కి 5సార్లు సబ్‌స్క్రిప్షన్ రికార్డు ఉన్నదని చెబుతున్నారు.. OTTలు, హీరోలు, మీడియా – అందరి వివరాలు బయటకు వస్తాయని ఐబొమ్మ తెల్చి చెప్పింది.

మమ్మల్ని ఆపలేరు… మమ్మల్ని వెతకలేరని  ఐబొమ్మ సవాల విసిరింది. ఒక వేళ పోలీసులు..మా వెబ్‌సైట్ బ్లాక్ చేస్తే – మీరే ఎక్స్‌పోజ్ అవుతారని,  ఫ్యాన్స్‌కి సీక్రెట్‌గా ఉన్న హీరోల పేర్లు బయట పెడతామని, మమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తే – ఇండస్ట్రీకి పెద్ద షాక్ వస్తుందని  ఐబొమ్మ తెల్చి చెప్పింది. తాము.. ఒక్క దేశానికి పరిమితం కాదు – గ్లోబల్‌ నెట్‌వర్క్‌ ఉందని ఐబొమ్మ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

పోలీసుల చర్యలతో బిగ్‌ స్టార్‌ల ఇమేజ్‌ ప్రమాదంలో పడుతుందని, హీరోలు కూడా మా సైట్‌కి సబ్‌స్క్రైబ్ అయ్యారని ఎవరున్న బయటపెడతమని చెప్పింది. 5 కోట్ల యూజర్లను ఒకేసారి రివీల్ చేయగలమని హెచ్చరించారు. మమ్మల్ని అడ్డుకోవడం, ఆపడం అసాధ్యం కాదంది. ఏ హీరోనైనా ఎక్స్‌పోజ్ చేస్తాం – ఎవరికీ మినహాయింపు లేదని ఐబొమ్మ చెప్పింది.

Read more: DGP Shivadhar Reddy Video: మాదీ ఓన్లీ ఖాకీ బుక్.. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై నూతన డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

చివరగా.. భయపడని మనిషి కంటే ప్రమాదకరుడు లేడని  ఐబొమ్మ చివరి మాట చెప్పింది.ఈ క్రమంలో దీనిపై సిటీ పోలీసులు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు.  ఐబొమ్మ వర్సెస్ హైదరాబాద్ పోలీసులా..?..అని నెట్టింట రచ్చ నడుస్తొంది. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

iBOMMAHyderabad PoliceiBomma piracyTelugu film industryCV Anand

Trending News