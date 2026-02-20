English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad: ఎల్బీ నగర్ చట్నీస్ హోటల్‌లో భారీ పేలుడు.. పరుగులు పెట్టిన కస్టమర్స్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Explosion in chutneys hotel hyderbad: చట్నీస్ హోటర్ లో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించడంతో కస్టమర్లు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.  ముగ్గురు సిబ్బంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.ఈ ఘటనతో ఎల్ బీ నగర్ లో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 20, 2026, 04:07 PM IST
  • ఎల్ బీ నగర్ లోని చట్నీస్ హోటల్ లో పేలుడు..
  • ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు..

Hyderabad: ఎల్బీ నగర్ చట్నీస్ హోటల్‌లో భారీ పేలుడు.. పరుగులు పెట్టిన కస్టమర్స్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Idli steamer explosion at chutneys hotel several injured in lbnagar Hyderabad: ఇటీవల హోటల్స్, రెస్టారెంట్ లలో పాటించాల్సిన కనీస జాగ్రత్తల్ని పాటించడంలేదు. దీంతో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.  ముఖ్యంగా ఫుడ్ తయారు చేసే ప్రదేశంలో చాలా చిన్నగా ఉండటం, వెంటిలేషన్ , సెఫ్టీ విషయంలో నియామాల్ని తుంగలో తొక్కుతున్నారు. దీంతో అనుకొని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే హోటల్స్ , రెస్టారెంట్ లలో తరచుగా  పాడైపోయిన పదార్థాలను విక్రయిస్తున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అధికారులు ఎన్నివిధాలుగా దాడులు చేస్తున్న కూడా హోటల్, రెస్టారెంట్ వారి నిర్వాహకం మాత్రం మారడంలేదు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఎల్బీ నగర్ లోని చట్నీస్ హోటల్ లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. దీంతో సిబ్బంది, కస్టమర్లు భయంతో బైటకు పరుగుల పెట్టారు. హైదరాబాద్ - ఎల్బీనగర్‌లోని చట్నీస్ హోటల్లో ఒక్కసారిగా ఇడ్లీ స్టీమర్  పెద్ద శబ్దంతో పేలింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు సిబ్బందికి తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు.  పేలుడు శబ్దానికి భయంతో అక్కడున్న కస్టమర్లు బైటకు పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే సిబ్బంది గాయపడ్డవారిని దగ్గరలో ఉన్న ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Read more: Anvesh on Instaban Video: బత్తాయిలకు నిద్రలేకుండా చేశా.!. ఇన్ స్టా బ్యాన్‌పై మరోసారి రెచ్చిపోయిన అన్వేష్.. వీడియో..
 

స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు.  ముఖ్యంగా ఇడ్లీ స్టీమర్ వల్ల ఈ పేలుడు సంభవించినట్లు గుర్తించారు. మొత్తంగా పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో అక్కడి వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ రోజు అమీర్ పేట్ లోని మైత్రీవనంలోని కోచింగ్ సెంటర్ లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

