Idli steamer explosion at chutneys hotel several injured in lbnagar Hyderabad: ఇటీవల హోటల్స్, రెస్టారెంట్ లలో పాటించాల్సిన కనీస జాగ్రత్తల్ని పాటించడంలేదు. దీంతో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫుడ్ తయారు చేసే ప్రదేశంలో చాలా చిన్నగా ఉండటం, వెంటిలేషన్ , సెఫ్టీ విషయంలో నియామాల్ని తుంగలో తొక్కుతున్నారు. దీంతో అనుకొని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే హోటల్స్ , రెస్టారెంట్ లలో తరచుగా పాడైపోయిన పదార్థాలను విక్రయిస్తున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అధికారులు ఎన్నివిధాలుగా దాడులు చేస్తున్న కూడా హోటల్, రెస్టారెంట్ వారి నిర్వాహకం మాత్రం మారడంలేదు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఎల్బీ నగర్ లోని చట్నీస్ హోటల్ లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. దీంతో సిబ్బంది, కస్టమర్లు భయంతో బైటకు పరుగుల పెట్టారు. హైదరాబాద్ - ఎల్బీనగర్లోని చట్నీస్ హోటల్లో ఒక్కసారిగా ఇడ్లీ స్టీమర్ పెద్ద శబ్దంతో పేలింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు సిబ్బందికి తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. పేలుడు శబ్దానికి భయంతో అక్కడున్న కస్టమర్లు బైటకు పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే సిబ్బంది గాయపడ్డవారిని దగ్గరలో ఉన్న ఆస్పత్రికి తరలించారు.
స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఇడ్లీ స్టీమర్ వల్ల ఈ పేలుడు సంభవించినట్లు గుర్తించారు. మొత్తంగా పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో అక్కడి వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ రోజు అమీర్ పేట్ లోని మైత్రీవనంలోని కోచింగ్ సెంటర్ లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే.
