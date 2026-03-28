Ilaiyaraaja Live Concert: ఇళయరాజా ఫ్యాన్స్ కు అదిరిపోయే శుభవార్త.. నేడే హైదరాబాద్ స్వర రాజా లైవ్ కాన్సర్ట్..

Ilaiyaraaja Music concert: స్వర రాజా ఇళయరాజా ఈ పేరు తెలియని సంగీత ప్రియులు బహుశా ఉండరేమో. భారతీయ సినీ సంగీతానికి కొత్త వన్నె తెచ్చిన స్వర మాంత్రికుడు. అంతేకాదు దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో ఇళయరాజా ముందు.. తర్వాత అనేలా తన సంగీతంతో అబాల గోపాలాన్ని అలరిస్తూనే ఉన్నారు. తాజాగా ఈయకు సంబంధించిన లైవ్ కాన్సర్ట్ హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో నేడు జరగనుంది. జోరా వరల్డ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ భారీ లైవ్ కాన్సర్ట్ జరగనుంది. నేడు జరగనున్న ఈ వేడుకలో ఇళయారాజా తన మధురమైన పాటలతో అలరించనున్నారు.
ఇళయారాజా విషయానికొస్తే.. తన విభిన్నమైన సంగీతంతో సినిమా పాటలను కొత్త పుంతలు తొక్కించారు. మహా సంగీత జ్ఞానిగా ఇసై జ్ఞానిగా అభిమానులతో పిలిపించుకున్నారు. 1970కి ముందు శ్రోతలు మధురమైన సంగీతాన్ని విన్నారు. 1970 ఎంటర్ అయిన తర్వాత సినిమా మ్యూజిక్ కొద్ది కొద్దిగా మారుతూ వచ్చింది. మధురం స్థానంలో కొంత మాస్ మసాలా కూడా తోడైంది. కమర్షియల్ సినిమాలు, కమర్షియల్ పాటల ప్రాధాన్యత పెరిగింది.
1970 తర్వాత ఓ ఐదారేళ్లు ఒకే తరహా పాటలు మనకు వినిపించాయి. ఆ టైమ్లోనే ఇళయరాజా అనే ఓ కొత్త సంగీత తరంగం సంగీత ప్రేమికుల చెవులను తాకింది. తెలుగులో ‘భద్రకాళి’ చిత్రంతో సంగీత దర్శకుడుగా పరిచయమైన ఇళయరాజా మెల్ల మెల్లగా తన విభిన్నమైన వాయిద్యాలతో కొత్త తరహా స్వరాలను సంగీతాభిమానులకు స్లో పాయిజన్లా ఎక్కించడం మొదలు పెట్టాడు. ఇప్పటికీ ఏదో ఓ భాషలో తన సంగీతంతో అలరిస్తూనే ఉన్నారు. అంతేకాదు భారతీయ చిత్ర రంగంలో సంగీత దర్శకుడిగా 50 యేళ్ల ప్రస్థానం ఆయన సొంతం. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో లైవ్ కాన్సర్ట్ జరగనుంది.
