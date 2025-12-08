Indigo Airlines: తప్పని ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ తిప్పలు.. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుల లగేజి మాయం..

Shamshabad Airport: హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ సహా దేశ వ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాల రద్దు నేపథ్యంలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. రీ-షెడ్యూల్ విమానాలు, గంటల కొద్దీ ఆలస్యం కావడం వల్ల కొంతమంది ప్రయాణికుల సూట్కేసులు, ట్రాలీ బ్యాగ్లు కనిపించకుండా పోతున్నాయి. దీంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా పలువురు ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కౌంటర్ వద్దకు వెళ్లి విమానం రాకపోకల వివరాలను తెలుసుకుని, తిరిగి తమ స్థానాలకు వచ్చేసరికే బ్యాగేజీ కనిపించకుండా పోయిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్ శంషాబాద్ నుంచి వెళ్లాల్సిన 66 విమానాలు, శంషాబాద్కు రావాల్సిన 60 విమానాలు ఆదివారం రద్దు అయ్యాయి. దీంతో రాకపోవడంతో ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లేందుకు ట్రైన్, బస్సు సర్వీసులను ఎంచుకున్నారు. ఇతర ఎయిర్లైన్స్ సంస్థలు టికెట్ రేట్లను భారీగా పెంచి నడుపుతున్నాయని ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక నేడు రేపు మరికొన్ని విమానాలు రద్దయ్యే అవకాశాలున్నాయని విమానయాన సంస్థల ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.
అకస్మాత్తుగా ఇండిగో విమాన సర్వీసులు రద్దు అవుతుండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నామని ప్రయాణికులు ఇండిగో తీరుపై మండిపడుతున్నారు. కనపడితే కొట్టేలా ఉన్నారు. వారు తమ గమ్యస్థానాలకు సకాలంలో చేరుకోలేక నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. కొంత మందైతే వ్యయ ప్రయాసలకోర్చి రైళ్లు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో సుదూరప్రాంతాల్లోని గమ్యస్థానాలకు బయలుదేరుతున్నారు. ఒక విమాన సర్వీసును అకస్మాత్తుగా రద్దు చేసినప్పుడు, మరొక విమాన సర్వీసును బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని తమకు వెంటనే కల్పించాల్సిందిగా ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. విమాన సర్వీసును రద్దు చేసి రీఫండ్ ఇచ్చి, చేతులు దులుపుకుంటే ఎలా అని వారు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు ఎయిర్ పోర్ట్ లో తొలిసారి ఏర్పాటు చేసిన రైల్వే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లో అధికారులు ప్రయాణికులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సైతం హెల్ప్డెస్క్ ఏర్పాటు చేసింది. విమానాల రద్దు నేపథ్యంలో నాలుగు ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే నిర్ణయించింది. ఇవాళ చర్లపల్లి నుంచి యల్హంక కు, శాలిమార్లకు రెండు స్పెషల్ ట్రైన్లను… హైదరాబాద్ నుంచి కొట్టాయంకు, చర్లపల్లి నుంచి హజ్రత్ నిజాముద్దీన్కు మరో రెండు ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రయాణికులకు రానుపోను అందుబాటులో ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.
