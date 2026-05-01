CV Anand: తెలంగాణ డీజీపీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సీవీ ఆనంద్.. 19 వేల కొలువులపై బిగ్ అప్ డెట్..

IPS CV Anand takes charge as Telangana new dgp: తెలంగాణ నూతన డీజీపీగా సీవీ ఆనంద్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. డీజీపీ కార్యాలయంలో పండితులు పూర్ణకుంభంతో ఐపీఎస్ సీవీ ఆనంద్ కు స్వాగతం పలికారు. వేదమంత్రోచ్చారణ మధ్య పండితుల ఆశీర్వచనాలు అందించారు. ఆ తర్వాత బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అంతే కాకుండా.. సీవీ ఆనంద్కు పలువురు ఉన్నతాధికారులు స్పెషల్ గా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంకు సీవీ ఆనంద్ కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడటమే తమ టార్గెట్ అన్నారు. అంతకు ముందు అన్ని జిల్లాల్లోని పోలీసులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రత్యేకంగా తనను కలవాల్సిన అవసరంలేదని అన్నారు.
అన్ని జిల్లాల ఎస్పీలు, సీపీలు ఈరోజు ఉదయం కచ్చితంగా తమ తమ కార్యాలయాల్లో విధుల్లో ఉండాలన్నారు. సమయం వచ్చినప్పుడు తానే స్వయంగా వచ్చి కలుస్తానని తెలిపారు. అంతే కాకుండా.. కొత్త టెక్నాలజీని వాడుకుని మరింతగా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తామన్నారు. డ్రగ్స్ ముఠాలపై ప్రత్యేకంగా నజర్ పెడ్తామన్నారు. శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తక ముందే అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
ముఖ్యంగా తెలంగాణ పోలీసు శాఖలో 19 వేళ ఖాళీలు ఉన్నాయన్నారు. రిక్రూట్ మెంట్స్, ట్రైనింగ్ వ్యవస్థల్లో మార్పులు తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం ఏఐ అనేక రంగాల్లో వినయోగంతో ఉందని, ఫస్ట్ రెస్పాండర్ గా ఉన్న పోలీసు శాఖ కూడా ఏఐని ఎంత వరకు సమర్థవంతంగా వినియోగించుకొవడంపై కొత్త మార్గాలను పరిశీలిస్తున్నామని అన్నారు. అధికారుల మధ్య సమన్వయంతోనే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయన్నారు.
1991 బ్యాచ్ కు చెందిన సీవీ ఆనంద్, 2013 నుంచి 2016 వరకు సైబరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ గా, 2017 లో అదనపు డీజీపీగా పదోన్నతి పొందారు. 2021 డిసెంబర్ 24న హైదరాబాద్ కమిషనర్ గా నియమితులయ్యారు.
2023 ఆగస్టు 7న డీజీగా, 2024 లో సెప్టెంబర్ 7న రెండోసారి హైదరాబాద్ పోలీసు కమిషనర్ గా, 2025 సెప్టెంబర్ 27న హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 2028 వరకు డీజీపీగా కొనసాగనున్నారు.
