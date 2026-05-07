IPS Sumathi Operation: మల్కాజ్ గిరి సీపీ సుమతి సంచలన ఆపరేషన్.. యువత పరేషాన్..

IPS Sumathi Operation:హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఆకతాయిల వెకిలి చేష్టలు పెచ్చరిల్లుతున్నాయి. చదువుకోసం... ఉద్యోగంకోసం వచ్చిన యువత పెడదోవపడుతోంది. లక్ష్యాన్ని మరిచిన యువత తమ జీవితాలను బుగ్గిపాల్జేసుకుంటున్నారు. ఇక మల్కాజ్ గిరి పోలీస్ కమిషనర్ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన మరుక్షణమే సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి సుమతి ధైర్యసాహసాలతో ఆపరేషన్ చేపట్టి  ఆకతాయిల ఆటకట్టించిన ఘటన సంచలనం రేపుతుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 7, 2026, 07:50 AM IST

ప్రస్తుతం యువత రకరకాల వ్యసనాలతో విలవిల్లాడుతున్నారు. జీవితంలో ఉన్నతంగా ఎదగాలనే ఆకాంక్షను నెరవేర్చుకోలేకపోతున్నారు. దీనికంతటికీ కని పెంచిన తల్లిదండ్రులది తప్పా? భవిష్యత్తును అంధకారమయం చేసుకుంటున్న యువతది తప్పా? ఇంతకీ ఎవరి తీరు ఏంటని వాస్తవాలను తెలుసుకోడానికి ఓ మహిళా ఐపీఎస్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అంతేకాదు అర్ధరాత్రి ఓ సాధారణ మహిళగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు,శాంతి భద్రతలు ఎలా ఉన్నాయనే దాని కోసం ఓ రెక్కీ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది.  దీని కోసం ఆమె దిల్ సుఖ్ నగర్ ను ఎంచుకుంది.  అక్కడ బస్టాండ్ లో సాధారణ మహిళ వేషంలో  సీపీని కొంత మంది ఆకతాయికలు ఆటపట్టించారు. ఆ తర్వాత దీనికి కౌంటర్ గా మహిళ సీపీ తనదైన కోటింగ్ ఇవ్వడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

విశ్వనగరంగా విరాజిల్లుతున్న హైదరాబాద్ మహానగరంలో విద్య, ఉపాధి అవకాశాలకు కేంద్రంగా మారింది. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచేగాకుండా... పొరుగు రాష్ట్రాలనుంచి చదువుకోసం... ఉద్యోగాలకోసం యువతరం హైదరాబాద్ ను ఆశ్రయిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్ మహానగరంలో దిల్ సుఖ్ నగర్, అమీర్ పేట, కేపీహెచ్ బీ కాలనీ పరిసరాల్లో విద్యార్థులకు, ఉద్యోగార్ధులకు ప్రత్యేకంగా ప్రైవేటు హాస్టళ్లు ఇబ్బడిముబ్బడిగా ఉన్నాయి. కాలక్రమంలో హైదరాబాద్ నగరం విభిన్న సంస్కృతికి అడ్డాగా మారింది. పోలీసు అధికార యంత్రాంగం అడపాదడపా మొక్కుబడి గస్తీలతో సరిపెట్టుకోవడంతో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు పెచ్చరిల్లుతున్నాయి. చదువుకోసం నగరం వచ్చిన యువతీ యువకులు, వివాహితులు గాడితప్పుతున్నారు. మల్కాజ్ గిరి కమిషనర్ గా ఐపీఎస్ అధికారి సుమతి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత  క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించారు.  ఐపీఎస్ అధికారి సుమతి తొలిసారిగా దిల్ సుఖ్ నగర్ పరిసరాల్లో ఫీల్డ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 

హైదరాబాద్ నగరంలో మహిళలు పగలే కాదు.. రాత్రిపూట స్వేచ్ఛగా తిరిగే పరిస్థితి ఉందా? మహిళల భద్రత ఎలా ఉంది? హైదరాబాద్ లో పెచ్చరిల్లుతున్న విభిన్న సంస్కృతికి కారకులెవరు? దీనికి పరిష్కారమార్గమేంటనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలకోసం ఐపీఎస్ అధికారి సుమతి సామాన్యురాలిగా మారారు. సివిల్ డ్రెస్ లో దిల్ సుఖ నగర్ బస్టాండ్ పరిసరాలను ఎంచుకుని వాస్తవాలను తెలుసుకున్నారు. 

అర్థరాత్రిపూట మహిళలు, యువతులు కనబడితే... మగాళ్లు ఏవిధంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ప్రశ్నకు... ఆమె ఎదుర్కొన్న పరిస్థితి అద్ధం పట్టింది. చదువుకునేందుకు వచ్చి హాస్టల్లో ఉంటున్న పోరగాళ్లు... ఉద్యోగం చేసుకుంటూ హాస్టళ్లలో ఆశ్రయం పొందుతున్న వారు రాత్రి సమయాల్లో వేటగాళ్లుగా మారిన పరిస్థితి. సివిల్ డ్రెస్ లో ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారిని గుర్తించని యువకుు మోటారు సైకిళ్లతో వెంబడించడం, ఎక్కడికి వెళ్దాం? ఎంత ఇవ్వమంటావ్? అనే ప్రశ్నలతో విసిగించేశారు. 

అర్థరాత్రి 12 గంటలు దాటిన తర్వాత వేకువ జాము మూడున్నర గంటల మధ్య తిరుగుబోతులుగా మారిన యువకుల పరిస్థితిని అంచనా వేశారు. హైదరాబాద్ లో అమీర్ పేట తర్వాత ప్రధాన కేంద్రంగా ఉన్న దిల్ సుఖ్ నగర్ పరిసరాల్లో పోలీసుల గస్తీ లేదు.. మహిళ ఒంటరిగా నిలబడితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని సుమతి స్వయంగా అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు మోటారు సైకిళ్లపై వచ్చి చుట్టుముట్టారు. వెకిలి మాటలతో ఐపీఎస్ అధికారి సుమతి ఇబ్బందిగా ఫీలైనప్పటికీ... ఆమె మనోధైర్యంతో నిల్చొని వాస్తవిక పరిస్థితిని తలచుకుని కుమిలిపోయారు. పోలీస్ కానిస్టేబుల్, పోలీస్ సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్, సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్ వేర్వేరుగా వచ్చి సెల్యూట్ చేయడంతో ఉత్సాహంతో ఉరకలేసిన పోరగాళ్లు ఖంగుతిన్నారు. వెంటబడేందుకు ప్రయత్నించిన విద్యార్థులను, ఉద్యోగార్థులను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు.

సామాజిక స్థితిగతులు స్వయంగా తెలిసిన ఐపీఎస్ అధికారి సుమతి... పోలీసు ఉద్యోగాన్ని సవాలుగా తీసుకున్నారు. షీ టీమ్స్, మహిళా భద్రతా విభాల్లో ఉన్నతస్థాయిలో పనిచేసిన ఐపీఎస్ అధికారి సుమతి వేల ఫిర్యాదులను పరిశీలించారు. చాలా కేసులను ఆమె కౌన్సెలింగ్ తో పరిష్కరించారు. సుమతి ఐపీఎస్‌ కాకముందు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ గా  ఉద్యోగ బాధ్యతలను నిర్వహించారు.  మహిళా రక్షణ విభాగంలో డీఐజీ సీఐడీ గా పనిచేశారు.  ఐసిస్, లష్కర్-ఎ-తైబా వంటి తీవ్రవాద గ్రూపులకు సంబంధించిన నిఘా కార్యకలాపాలలోనూ అనుభవం గడించారు. 2001లో డీఎస్పీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రోజుల్లో కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఇలాగే నిలబడ్డారు. అప్పుడు ఇదే తరహాలో వెంటపడిన వారిని స్టేషన్ తీసుకెళ్లి క్లాస్ ఇచ్చారు. 25 ఏళ్ల తర్వాత పదోన్నతి పొందిన తర్వాత హైదరాబాద్ వేదికగా పోరగాళ్లను ఖంగు తినిపించారు. యువతరంలో విలువైన జీవితాన్ని పాడుచేసుకోవద్దని బుద్ధిచెప్పారు. వ్యసనాలకు బానిసలు కావొద్దని హెచ్చరించారు. చదువు, ఉద్యోగాలపై ఫోకస్ చేయాలని సూచించారు. అర్థరాత్రి సమయంలో ధైర్యం, సాహసాలతో ఆపరేషన్ చేపట్టిన ఐపీఎస్ అధికారి సుమతికి సర్వత్రా అభినందనలు వెల్లువెత్తాయి. సుమతి అపరేషన్ తెలుసుకున్న జనం శభాష్ పోలీస్ అని సెల్యూట్ చేస్తున్నారు.

(రచయత.. మునిరాజ్ జీన్యూస్ డెస్క్ )

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

