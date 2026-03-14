Gas Bookings: యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. ప్యానిక్ తో ఒక్కసారిగా పెరిగిన బుకింగ్స్..గ్యాస్ వెబ్ సైట్ క్రాష్..

Iran Isreal War Effect on Gas bookings: IVRS ద్వారా బుక్ చేద్దామంటే ఆప్షన్ అనేవే వినిపించడం లేదు. బుకింగ్ కావడం లేదని, బుక్ చేసి వారం దాటుతున్నా గ్యాస్ రాలేదని ఎంక్వైరీ చేయడానికి కాల్ చేస్తుండటంతో ఏజెన్సీల్లో సిబ్బంది సమాధానాలు చెప్పలేక ఫోన్లు స్విచ్ఛాఫ్ చేస్తున్నారు. దీంతో వినియోగదారులు సిలిండర్లు పట్టుకుని సరాసరి ఏజెన్సీలకే పోతున్నారు.దీనివల్ల గ్యాస్ కేంద్రాల దగ్గర భారీ క్యూ లైన్లు కనిపిస్తున్నాయి. బుకింగ్ ఉంటేనే సిలిండర్ ఇస్తామని చెబుతున్నారు. ఆఫ్లైన్ బుకింగ్ చేయడం లేదని నిర్వాహకులు వారిని తిప్పి పంపుతున్నారు.
నగరంలో భారత్, ఇండేన్, హెచ్పీ గ్యాస్ ఏజెన్సీల ద్వారా సరఫరా జరుగుతోంది. మొత్తం గ్రేటర్లో 200 మంది డీలర్లు ఉండగా, 30లక్షల డొమెస్టిక్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. కమర్షియల్ సిలిండర్ల సంఖ్య 50 వేల వరకు ఉంటుంది. గృహావసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుండడంతో హోటళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లు, హాస్టల్స్, రెస్టారెంట్ల నిర్వాహకులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను బ్లాక్లో కొంటున్నారు. దీనివల్ల కూడా డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల కోసం భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఇది గుర్తించిన సివిల్ సప్లయీస్ అధికారులు హోటల్స్, రెస్టారెంట్లపై దాడులు చేసి డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకుని కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. మూడు రోజుల్లో తనిఖీలు చేసి 381 డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు పట్టుకున్నామని తెలిపారు. 233మందిపై నమోదు చేసినట్టు చీఫ్ రేషనింగ్ ఆఫీసర్ తెలిపారు.
చాలామంది గ్యాస్ దొరుకుతుందో లేదోనని, ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఒక సిలిండర్ ఉన్నా ఎక్స్ ట్రా ఉండాలని బుక్ చేస్తున్నారని గ్యాస్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. గతంలో ఒక్కో ఏజెన్సీకి రోజుకు 7 వందల డొమెస్టిక్ గ్యాస్ బుకింగ్స్ అయితే ఇప్పుడు 2700 అవుతున్నాయని చెప్పారు. బుకింగ్స్ వెల్లువలా వస్తుండడంతోనే ఆన్ లైన్ బుకింగ్ సిస్టమ్ స్లో అయ్యిందంటున్నారు.
వినియోగదారులు గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నా డెలివరీ కాకపోతే తమకు ఫిర్యాదు చేయాలని ఆయిల్ కంపెనీలు సూచిస్తున్నాయి. ఇంతకు ముందు బుక్ చేసిన తర్వాత మూడు రోజుల్లో డెలివరీ చేయాలనే నిబంధన ఉండేదని, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో 5 రోజుల వరకూ చూడాలంటున్నారు. అయినా సిలిండర్ రాకపోతే ఫిర్యాదు చేయాలంటున్నారు.
