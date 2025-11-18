It Raids: పిస్తా హౌస్, షాగౌస్ ఇళ్లు, హోటళ్లపై ఐటీ దాడులు..

It Raids: హైదరాబాద్ లో ఐటీ సోదాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. హైదరాబాద్ పాతబస్తీ కేంద్రంగా ఉన్న పిస్తా హౌస్, షా గౌస్ హోటల్ యజమానుల ఇళ్లలో ఐటీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. అయితే ప్రతి యేటా వందల కోట్ల వ్యాపారం చేస్తోన్న ఈ హోటల్ యజమానులు కొన్నేళ్లుగా ప్రభుత్వానికి మాత్రం ఆదాయ పన్నును సక్రమంగా కట్టడం లేదు. హోటల్స్ వ్యాపారంలో వస్తోన్న ఆదాయాన్ని తక్కువ చేసి చూపించడంతో పాటు ప్రభుత్వానికి కట్టాల్సిన పన్నును ఎగవేస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో ఆదాయ పన్ను అధికారులు పక్కా సమాచారంతో ఈ దాడులు నిర్వహించినట్టు సమాచారం.
మరోవైపు తమ దగ్గర పనిచేసే కార్మికులకు ఎక్కువ గంటలు పని చేయించుకుంటూ ఎక్కువ జీతం ఇస్తున్నట్టుగా రికార్డుల్లో రాసుకొని .. తక్కువ జీతం ఇస్తున్నట్టుగా చూపిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఆయా హోటల్స్ యజమానులపై ఫిర్యాదులు అందాయి. ముఖ్యంగా ఆయా హోటల్స్ కు చెందిన ప్రధాన కార్యాలయంలో కొనసాగుతున్న ఐటీ దాడులు.
ఈ దాడుల్లో పిస్తా హౌస్, షా గౌస్ హోటల్స్ వారు రికార్డుల్లో చూపిన ఆదాయానికి నిజమైన ఆదాయానికి మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఉన్నట్టుటా గుర్తించారు. అంతేకాదు వీళ్లు తమ డబ్బును హావాలా, నకిలీ లావాదేవులు, అనుమానాస్పద ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నట్లు ఆరోపణలతో ఈ దాడులు నిర్వహించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా టాక్స్ చెల్లింపుల్లో భారీ వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించారు. అంతేకాదు అక్రమ నగదు లావాదేవీలు కూడా వీరు నిర్వహించినట్టు అధికారులు గుర్తించారు. మొత్తంగా ఉదయం నుంచి నాలుగు టీమ్స్ గా ఏర్పడి సోదాలు చేస్తున్న ఐటీ అధికారులు.
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.